SpaceX ha recentemente lanciato un nuovo piano a bassa priorità per il servizio satellitare Starlink, riducendo il costo mensile a 29€, rispetto ai 99€ iniziali.

Questo video offre un’analisi approfondita delle differenze tra il piano economico e quello standard, così da comprendere se la ridotta priorità influisce davvero sull’esperienza utente e se l’opzione più economica rappresenta un compromesso accettabile.

Inoltre, il video include un’analisi dettagliata del carico della rete Starlink in Italia, evidenziando come il numero di utenti attualmente connessi influenzi le prestazioni.

Guardate il video per approfondire tutti gli aspetti di questa nuova offerta di SpaceX.