Come si profilerà la strategia nazionale italiana in tema di infrastrutture critiche alla luce dell’esperienza Covid e delle nuove proposte normative provenienti dalla Commissione Europea?

Questo sarà l’oggetto dell’incontro “La protezione delle infrastrutture critiche tra strategia nazionale e normative UE“ che l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha organizzato in occasione della Giornata conclusiva della XII edizione del Master in Homeland Security.

Infrastrutture critiche: tra cybersecurity e Golden Power

La crescente attenzione agli aspetti legati alla cybersecurity, la cui minaccia sta crescendo a ritmi vertiginosi, sta acquisendo un peso rilevante sia tra i governi che tra le aziende, che stanno attuando specifiche misure per contrastare e limitare tali incidenze.

Le cronache di questi mesi hanno evidenziato come le infrastrutture rappresentino un elemento imprescindibile del benessere di un Paese anche dal punto di vista economico e finanziario. I tentativi di sfruttare le difficoltà causate dalla pandemia e più in generale da situazioni di crisi da parte di soggetti esteri per acquisire le infrastrutture nazionali, sono alla base non a caso delle iniziative promosse in questi mesi nell’ambito del Golden Power.

Infine, il tema è di scottante attualità anche in considerazione degli investimenti previsti nel quadro del Recovery Plan.

Interverranno

Dott. Paolo Ciocca , Commissario CONSOB già Vice Direttore del DIS

, Commissario CONSOB già Vice Direttore del DIS Dott. Andrea Chittaro , Global Security & Cyber Defence SNAM e Presidente AIPSA

, Global Security & Cyber Defence SNAM e Presidente AIPSA Cap. Francesco Pagnotta, Consigliere Militare aggiunto – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modera

Prof. Roberto Setola, Direttore Master Homeland Security

