La programmazione di Lepida TV per il mese di agosto 2020

Prosegue nell’estate 2020 la programmazione speciale di LepidaTV: a partire dalle circostanze del lockdown, il servizio di comunicazione per la Community Network degli Enti ha sviluppato, negli ultimi mesi, una sempre più stretta e strategica collaborazione con Regione Emilia-Romagna per offrire al proprio pubblico valide proposte culturali e contenuti innovativi, rivolti a target differenziati.

Nel mese di luglio 2020, oltre allo speciale dedicato al Festival di Santarcangelo, con interviste, servizi e speciali in streaming dalla rassegna teatrale romagnola, la kermesse musicale Viralissima, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Paesaggio, ha portato sul canale 118 del digitale terrestre/5118 di Sky ben 32 band di punta del territorio emilianoromagnolo, per una serie di altrettanti concerti a porte chiuse, filmati all’interno di alcune iconiche venues regionali e andati in onda in esclusiva ogni sera dal 1 al 28 del mese: tra gli artisti Modena City Ramblers, Skiantos, Beatrice Antolini, Massimo Volume, ERJ Orchestra, le cui performance restano disponibili nell’archivio on demand di LepidaTV.

Sempre a luglio e fino alla metà di agosto prosegue la fascia di programmazione dedicata a InsiemeConnessi, il contenitore mattutino a cura di Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna che da più di quattro mesi tiene compagnia al

pubblico del canale con webinar, speciali, ginnastica e lezioni di digitale, ma anche di filosofia, grazie alle numerose collaborazioni con Future Education Modena, Pane e Internet, Telefono Azzurro, Lega Antivivisezione e con gli instancabili ragazzi del Liceo Attilio Bertolucci di Parma, autori di numerosissimi contenuti multimediali per giovani e non solo.

Si sono inoltre conclusi il programma a cura di Radioimmaginaria Fase UE – promosso dal Parlamento Europeo in Italia

per la diffusione tra gli adolescenti di informazioni e tematiche relative all’Unione Europea – e le videolezioni per detenuti di strutture carcerarie di Non è mai troppo tardi 2020; pausa estiva anche per l’Assemblea in Edicola (nel rispetto della legge sulla par condicio in vista della tornata referendaria del 20 e 21 settembre) dopo le 74 puntate del 2020, e per la nuova edizione di IcubER, denominata StraOrdinario Digitale, condotta da Saverio Cuoghi e anche quest’anno rivolta agli appassionati di nuove tecnologie, innovazione ed evoluzione digitale.

Numerosi i nuovi format avviati durante il periodo estivo: l’appuntamento settimanale è con Zorba, condotto da Franz Campi sui temi della sostenibilità e dell’ecologia; con la striscia dedicata alle buone pratiche sociali Cittadinanzattiva, in replica per tutto il mese di agosto; con il programma a cura di Uisp Emilia-Romagna run2u sul mondo della corsa e del podismo, per la conduzione di Sabrina Sgalaberna ed Enrico Spada.

Ha preso il via infine il 23 luglio Estate in TV, un nuovo programma promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con l’Azienda sanitaria di Bologna e Lepida, trasmesso in diretta a cadenza bisettimanale per 10 puntate e rivolto ai telespettatori senior e ai loro caregiver: nel corso della trasmissione, condotta dall’attore e cantautore Andrea Ascolese, è possibile telefonare al numero 333.935.9707 e partecipare a quiz, rubriche e giochi cognitivi e di rilassamento con l’aiuto degli ospiti presenti, condividere ricette e ricordi, o inviare dediche musicali e saluti, oltre a ricevere informazioni sui servizi e le opportunità per la terza età disponibili sul territorio della provincia e/o in via telematica.

Per vedere LepidaTV:

In TV, Canale 118 DTT e Canale 5118 Sky

In streaming su www.lepida.tv e YouTube.com/LepidaTV