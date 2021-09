27 settembre. La giornata in pillole.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco alla conferenza di alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture locali: “Il G20sotto la presidenza italiana ha promosso la discussione su due punti prioritari: la manutenzione e la sostenibilità”.

Poi, le intenzioni di investimento delle telco sul 5G sono in dirittura d’arrivo, con la mappatura Infratel avviata prima dell’estate, ma resta da capire come intendono muoversi gli operatori.

Infine, a Brugherio la prima torre mobile in legno realizzata da INWIT.

Infrastrutture sostenibili, Franco: “Due terzi necessarie nelle città”

di Flavio Fabbri

Intervento del ministro dell'Economia, Daniele Franco, alla conferenza di alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture locali.

5G, mappatura Infratel in arrivo. L’Italia sarà credibile?

di Paolo Anastasio

Le intenzioni di investimento delle telco sono in dirittura d'arrivo, con la mappatura Infratel avviata prima dell'estate.

INWIT, a Brugherio la prima torre mobile in legno

di Redazione Key4biz

L'Ad di Inwit, Giovanni Ferigo: "La nostra vuole essere una scelta responsabile e sostenibile".

Italia a 1 GIGA, Boccardo (CFWA): ‘Rivedere la mappatura delle reti dove è già presente l’FWA’

di Redazione Key4biz

La richiesta del Presidente della Coalizione CFWA Enrico Boccardo: "Sovrastimate le aree a fallimento mercato dove presenti operatori FWA".

Instagram under 13, dietrofront di Facebook: “Progetto sospeso”

di Piermario Boccellato

Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato la sospensione del progetto

‘L’Italia torna all’avanguardia nelle Tlc con la rivoluzione Open RAN’

di Paolo Anastasio

Il videoreportage dell'evento JMA.

Agricoltura 4.0, i vantaggi della partnership Linkem – Maccarese SpA.

di Luigi Garofalo

Il videoreportage con le interviste ai protagonisti.

Ecobonus, 40 milioni di euro per auto usate: 2.000 euro per le elettriche

di Flavio Fabbri

Da domani partono le prenotazioni dei contributi per l'acquisto di auto usate a basse emissioni di CO2.

Connessioni internet sempre più veloci nel 2021. Vedi il report

di Paolo Anastasio

La velocità di connessione è aumentata di molti su fisso e su mobile nell'ultimo anno.

Democrazia Futura. Ricordare Sergio Zavoli tra ubriacature social e sete di inchieste

di Fausta Speranza

La lezione di giornalismo a un anno dalla scomparsa.

Smart home, saranno spesi 139 miliardi di dollari entro il 2026

di Flavio Fabbri

Il mercato mondiale delle smart home raggiungerà gli 84 miliardi di dollari di valore, entro la fine dell'anno in corso, con un tasso di crescita annuo del +11%.

Vetrya, accordo con Open Fiber per il lancio del nuovo operatore Voola

di Redazione Key4biz

Voola opererà sulla rete di Open Fiber per portare la vera fibra nelle case degli italiani e nelle aziende. Al via dal 21 ottobre 2021 bundle FTTH e servizi digitali.

'L'Italia torna all'avanguardia con la rivoluzione Open RAN'.

Il videoreportage dell'evento JMA