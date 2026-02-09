Non sarà made in Usa, costerà 999 dollari e forse arriverà il mese prossimo. Secondo due dirigenti sarà tolta inoltre la dicitura "Made in Usa". La prima foto.

Lo smartphone marchiato Donald Trump uscirà a breve. Il sito The Verge ha parlato con Don Hendrickson ed Eric Thomas, due dirigenti di Trump Mobile, l’azienda dietro il telefono, che ne hanno confermato alcuni dettagli.

Il primo è che “finalmente verrà lanciato il mese prossimo”, scrive The Verge. Il secondo è un aumento di prezzo: dagli originali 499 dollari a 999 dollari. Via inoltre la dicitura “Made in Usa”, che era stata utilizzata come slogan per la presentazione del progetto, lo scorso anno. Il sito web del T1 Phone aveva già rimosso il riferimento, ora la conferma ufficiale.

“Per definire un prodotto made in Usa”, prosegue The Verge, “è necessario soddisfare determinati standard, stabiliti e applicati dalla Federal Trade Commission”. Il sito aggiornato ora promette ‘mani americane dietro ogni dispositivo’. Thomas afferma che questa formulazione è stata scelta “per essere chiari e non trarre in inganno”.

Trump mobile: le specifiche tecniche

Anche il design e le specifiche tecniche sono stati oggetto di una revisione che ne ha aumentato le ambizioni qualitative, influenzando i costi. T1 si presenta ora con un display più grande da 6,8 pollici e una configurazione a tre fotocamere. Sotto la scocca, lo smartphone dovrebbe ospitare un processore Qualcomm Snapdragon serie 7 e una memoria interna portata a 512 gb.

Svelato a giugno dello scorso anno, il primo dispositivo di Trump Mobile sarebbe dovuto approdare nei negozi ad agosto o settembre ma l’azienda l’aveva rimandato a fine 2025.

Non solo smartphone ma anche un piano telefonico

Trump Mobile offrirà non solo lo smartphone ma anche i servizi 5G tramite i principali operatori americani – Verizon, AT&T e T-Mobile Us. Si tratta, in altre parole, del lancio di un nuovo operatore mobile virtuale (Mvno), per consentire di vendere capacità in surprlus tramite le loro reti.

Il piano tariffario della Trump Mobile è di 47,45 dollari al mese ed include accesso illimitato a voce, dati e testi, nonché servizi di telemedicina.

