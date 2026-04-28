la fusione fra Deutsche Telekom e T-Mobile US potrebbe andare a picco per colpa di Huawei, delle resistenze del governo tedesco e altro ancora.

Qualsiasi accordo da 260 miliardi di dollari per la fusione fra Deutsche Telekom e T-Mobile US potrebbe andare a picco per colpa di Huawei, delle resistenze del governo tedesco e altro ancora. E’ questo il messaggio emerso da un’approfondita analisi di Light Reading, secondo cui Timotheus Höttges, l’amministratore delegato di Deutsche Telekom (DT), non ha mai nascosto la sua avversione per alcuni aspetti del mercato europeo delle telecomunicazioni, compresa l’eccessiva quantità di operatori nonché di regolatori.

Per Höttges il problema è l’Europa

“Non puoi montare un cavallo morto”, ha detto Höttges sul palco del MWC di Barcellona nel 2024, evocando il selvaggio West, con la sua assenza di forze dell’ordine, e raffigurando l’Europa come la carcassa di una bestia un tempo sana.

Il problema secondo il numero uno di DT va ben al di là del mercato delle Tlc. “Dove sono i fornitori di servizi cloud in Europa? Dov’è l’intelligenza artificiale?” aveva dichiarato qualche mese prima a una conferenza organizzata dalla Federazione delle industrie tedesche. “Non aprirei mai la mia azienda qui”, aveva aggiunto, immaginandosi come un imprenditore alle prese con il GDPR, la legge sui mercati digitali e le normative restrittive sull’IA che si presumeva fossero allora in fase di sviluppo.

Da tempo Deutsche Telekom guarda agli Usa

Ed è per questo che l’ad di Deutsche Telekom ha guardato agli Usa. Attraverso T-Mobile US (precedentemente nota come T-Mobile USA), Deutsche Telekom aveva una presenza transatlantica ben prima che Höttges ne diventasse CEO nel 2014. Ma lui l’ha fatta crescere, realizzando una fusione con Sprint, aumentando la partecipazione di Deutsche Telekom fino a controllare il 53% dell’entità combinata e superando AT&T e Verizon in termini di crescita della clientela. Ora Höttges vuole unire T-Mobile US con le sue attività europee, creando un gigantesco business transoceanico del valore di 260 miliardi di dollari.

Questo, almeno, secondo un articolo di Bloomberg della scorsa settimana che citava fonti anonime, con la valutazione fornita dagli analisti di New Street Research. C’è un certo scetticismo sulla veridicità della notizia. Secondo un’interpretazione, la notizia sarebbe stata diffusa ad arte per distogliere l’attenzione dalle notizie pubblicate dai giornali tedeschi su un presunto caso di corruzione che coinvolgeva Deutsche Telekom. Tuttavia, l’indiscrezione ha generato un’ampia copertura mediatica e numerose analisi a posteriori da parte di organi di stampa, banche ed esperti del settore.

Terra di opportunità

Per l’americanofilo Höttges, la piena proprietà di T-Mobile US deve sembrare allettante. Nel 2013, quando Deutsche Telekom registrò un fatturato di circa 60 miliardi di euro (70,3 miliardi di dollari) e lui era ancora CFO, gli Stati Uniti rappresentavano soltanto il 31% delle vendite del gruppo. Il suo contributo agli utili del gruppo, pari a 17,4 miliardi di euro (20,4 miliardi di dollari), era persino inferiore, attestandosi al 22%. Ma la performance di Deutsche Telekom da allora è interamente dovuta agli Stati Uniti.

L’anno scorso, T-Mobile US ha generato quasi due terzi del fatturato di Deutsche Telekom, che dal 2013 era salito vertiginosamente a oltre 119 miliardi di euro (139,5 miliardi di dollari). I suoi utili di base erano quasi nove volte superiori a quelli del 2013 e rappresentavano il 67% dei 50,5 miliardi di euro (59,2 miliardi di dollari) registrati a livello di gruppo. Oggi un’azione di T-Mobile vale cinque volte di più rispetto all’inizio del 2014.

Un andamento del genere in borsa è inaudito nel settore delle telecomunicazioni europee. Deutsche Telekom, grazie alla spinta propulsiva di T-Mobile USA, ha più che raddoppiato il suo valore in questo periodo. Al contrario, la spagnola Telefónica ha perso due terzi del suo valore, Vodafone il 60% e la britannica BT il 42%. I ricavi di Deutsche Telekom nel mercato tedesco, il secondo per fatturato dopo gli Stati Uniti, sono cresciuti a un tasso di crescita annuo composto di appena l’1,2% dal 2014.

Riscontro concreto negli Usa difficile

Eppure, è improbabile che l’interesse di Höttges per una maggiore quota negli Stati Uniti trovi un riscontro nell’entusiasmo americano per un’avventura in Europa. Il vecchio continente è un insieme di reti eccessivamente regolamentate e prive di buone prospettive di crescita delle vendite, secondo i critici, tra cui apparentemente anche Höttges. Secondo l’attuale governo statunitense, la Germania è sull’orlo della “cancellazione della civiltà”, destabilizzata dagli immigrati, da politici timidi e dalla sinistra radicale.

Perché un investitore statunitense, leader nel settore delle telecomunicazioni, dovrebbe volersi legare a un pigro e grasso tedesco? “Se il management di Deutsche Telekom afferma che gli Stati Uniti sono più attraenti dell’Europa, perché gli azionisti di T-Mobile US dovrebbero fondere la loro società con quella europea?”, ha detto John Strand, CEO della società di analisi danese Strand Consult.

Operazione a rischio in vista delle elezioni di medio termine

Secondo quanto riportato, l’accordo prevederebbe la creazione di una nuova holding di proprietà congiunta degli attuali investitori di Deutsche Telekom e T-Mobile US. Gli azionisti di minoranza, che detengono il 45,5% di T-Mobile US, si ritroverebbero con il 37,4% della nuova holding, secondo New Street Research. Una riduzione del divario di valutazione tra Deutsche Telekom e T-Mobile US potrebbe attenuare le tensioni tra i diversi gruppi di azionisti, secondo una nota di ricerca separata di Barclays. Tuttavia, ritengono che l’accordo incontrerebbe comunque l’opposizione degli organi di controllo in vista delle elezioni di medio termine.

La sindrome cinese

Le autorità di un’America sempre più protezionista, dove “Make America Great Again” rimane il mantra politico, avrebbero molto di cui preoccuparsi se questo piano di riunificazione tedesca andasse avanti. Come hanno descritto gli analisti di Barclays nella loro nota di ricerca, “l’attuale amministrazione rende più difficili alcuni aspetti di un accordo transfrontaliero, dati i numerosi punti di attrito geopolitico”.

Uno di questi è che gli investitori statunitensi si troverebbero improvvisamente esposti direttamente a un’azienda che spende miliardi in prodotti realizzati da Huawei, un’azienda cinese considerata una minaccia per la sicurezza nazionale e uno strumento del governo cinese dall’amministrazione Trump. Per quanto Höttges sia entusiasta degli Stati Uniti, Huawei rimane il principale fornitore di prodotti per la sua rete mobile in Germania. Ericsson, svedese, e Nokia, finlandese, alternative europee composte in parte da asset americani, insieme rappresentano meno del 40% della rete 5G di Deutsche Telekom, secondo una stima di Light Reading basata su fonti attendibili.

Sicurezza nazionale resta al centro

“In questo potenziale scenario, è probabile che le considerazioni di sicurezza nazionale dominino il processo di revisione, soprattutto considerando la continua esposizione di DT alle infrastrutture Huawei (un punto dolente per le autorità di regolamentazione statunitensi in passato)”, hanno detto gli analisti di Raymond James in una nota di ricerca. “Nonostante gli sforzi politici dell’UE e della Germania per eliminare gradualmente le apparecchiature cinesi, DT rimane un importante utilizzatore di apparecchiature Huawei e continua a investire capitali nell’ambito del suo programma di modernizzazione ‘NeMo'”.

Secondo alcune fonti, nell’ambito di NeMo, Deutsche Telekom ha pianificato di spendere circa 1,2 miliardi di euro (1,4 miliardi di dollari) su un investimento totale di 1,8 miliardi di euro (2,1 miliardi di dollari) per l’ammodernamento dei siti Huawei nel periodo 2024-2028.

Inoltre, Höttges non solo ha continuato ad acquistare apparecchiature da Huawei, ma si è anche opposto apertamente alla campagna per il suo divieto. “Credo che non sia una raccomandazione saggia perché dovremmo gestire le interdipendenze tra i settori”, ha affermato in quella conferenza a metà del 2023. “Credo semplicemente che vietare un’antenna avrebbe conseguenze per altre industrie, magari presenti in questa sala, che cercano di vendere i propri prodotti in Cina.”

Cina fra i principali partenr commerciali della Germania

La Cina rimane uno dei principali partner commerciali della Germania, ma i dati pubblicati a febbraio mostrano un forte squilibrio. L’anno scorso, le importazioni di merci cinesi in Germania hanno raggiunto un valore di circa 170,6 miliardi di euro (200 miliardi di dollari), con un aumento dell’8,8% rispetto al dato del 2024, mentre il valore delle esportazioni tedesche verso la Cina è diminuito del 9,7%, attestandosi a 81,3 miliardi di euro (95,3 miliardi di dollari). Una decisione di vietare Huawei potrebbe avere gravi conseguenze per l’industria tedesca e ampliare il deficit. Quando la Svezia ha adottato una misura simile nel 2020, le vendite di Ericsson ai clienti cinesi sono diminuite del 46% l’anno successivo.

In ogni caso, secondo Strand, l’apparente affetto della Germania per la Cina rappresenta un potenziale ostacolo normativo a qualsiasi accordo tra Deutsche Telekom e T-Mobile US. Schierandosi dalla parte di Höttges e degli altri grandi operatori di telecomunicazioni del paese, la Germania ha introdotto nel 2024 una legge che consente loro di mantenere Huawei nella rete di accesso radio (RAN) a condizione che sostituiscano una parte del suo sistema di gestione, e hanno tempo fino al 2029 per farlo.

Bundesnetzagentur non preoccuapta

Gli esperti di RAN sostengono che ciò non risolve il rischio per la sicurezza, poiché in teoria un malware potrebbe ancora essere inserito nel software delle stazioni base. Come sottolineato da Höttges nel 2023, l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni tedesca, la Bundesnetzagentur, non ha mostrato la stessa preoccupazione degli esperti riguardo alle apparecchiature installate nelle stazioni base mobili, come le antenne. “Secondo la legge tedesca, non è considerato un elemento critico”, ha affermato.

Tuttavia, in un documento di consultazione pubblicato lo scorso novembre, la Bundesnetzagentur sembra aver cambiato idea, estendendo la definizione di critico fino a includere un gNodeB, il termine tecnico per una stazione base 5G, e non solo il sistema di gestione. Come affermato dall’autorità di regolamentazione nel suo documento, “tutte le funzioni del gNodeB sono classificate come funzioni critiche”.

La predilezione di DT per Huawei preoccupa al Ue

La predilezione di Deutsche Telekom per Huawei preoccupa l’Unione Europea, così come gli Stati Uniti. Dal 2020, l’azienda ha esortato gli Stati membri ad adottare il suo “kit di strumenti per il 5G”, consigliando loro di vietare l’utilizzo di “fornitori ad alto rischio” – un’etichetta che si applica a Huawei e ZTE – nelle loro reti 5G. Constatando che molti Paesi avevano scelto di ignorare le sue raccomandazioni, quest’anno ha annunciato l’intenzione di rendere obbligatorio il kit di strumenti, con sanzioni per la mancata conformità.

Nel 2024, Barclays ha stimato che la sostituzione di Huawei potrebbe costare a Deutsche Telekom circa 1,1 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari). Sebbene non si tratti di una cifra esorbitante per un’azienda con un fatturato annuo di 119 miliardi di euro, la possibilità di una sostituzione completa e dirompente imposta dall’UE, o di un costoso scontro con le autorità europee, potrebbe preoccupare i potenziali azionisti statunitensi. La Germania non è l’unico Paese in cui Deutsche Telekom acquista da Huawei. I dati di Strand Consult mostrano che storicamente l’azienda si è affidata a Huawei per i prodotti RAN anche in Austria, Repubblica Ceca e Polonia.

Giù le mani dalla nostra rete

La presenza di Huawei in Europa non è ovviamente l’unico potenziale ostacolo a un accordo che coinvolga Deutsche Telekom e T-Mobile USA. In questa fase, potrebbe non essere nemmeno in cima alla lista delle preoccupazioni. Forse ora, più che mai, la Germania considererà Deutsche Telekom un importante asset strategico, eppure una fusione diluirebbe la sua partecipazione dall’attuale livello di circa il 28%. “Il governo tedesco ha affermato di non voler ridurre la propria influenza in Deutsche Telekom”, ha detto Strand.

Un accordo che crei un’entità più grande potrebbe supportare le ambizioni di crescita e le attività di acquisizione negli Stati Uniti, che Höttges evidentemente preferisce alla sua patria. Al contrario, non ci sono sinergie evidenti per Deutsche Telekom tra Europa e Stati Uniti.

Anche se non utilizzassero in parte fornitori e tecnologie diversi, c’è troppa distanza tra loro per condividere i sistemi di rete come Austria, Repubblica Ceca e Germania potrebbero – se la regolamentazione lo consentisse – fare affidamento sulla stessa infrastruttura 5G. Hanno ben poco in comune. T-Mobile USA ricava circa 50 dollari al mese di ricavo medio per utente (ARPU) dai clienti con contratto, mentre l’ARPU equivalente della divisione tedesca di Deutsche Telekom è di soli 19 euro (22,30 dollari), ad esempio.

Come ha scritto Barclays nella sua nota di ricerca, “facciamo fatica a vedere vantaggi operativi o di valutazione nella creazione di una holding che assuma il controllo delle due società”. Se Höttges è davvero determinato a portare avanti il ​​suo piano di unificazione, sarà ben consapevole degli ostacoli che si frappongono sul suo cammino. Potrebbero rivelarsi insormontabili.

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