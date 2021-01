In un video diffuso su Parler, il social la cui app è estromesso dai market Google e Apple e il cui sito è stato sospeso da Amazon, i sostenitori di Trump chiamano la piazza alla mobilitazione. Timori per ciò che potrebbe accadere. Il video promosso dal gruppo WWG1WGA (Where We Go 1 We Go All, qualcosa di simile a “Tutti Per Uno Uno Per Tutti”).