La nuova legge approvata in settimana farà del Regno Unito il luogo più sicuro online, ma ha sollevato le proteste di diversi gruppi in difesa della privacy e della libertà di parola.

La via britannica alla sicurezza online

La nuova legge è il contributo del Regno Unito agli sforzi in Europa e altrove per regolare il settore tecnologico, dominato senza freni dalle aziende statunitensi ma anche cinesi. L’Unione Europea, dal canto suo, ha il suo Digital Services Act, entrato in vigore il mese scorso con disposizioni simili volte a ripulire i social media per gli utenti del blocco di 27 nazioni.

Molti più obblighi per le piattaforme social

L’ampio atto legislativo è in lavorazione dal 2021 e richiede alle piattaforme di social media di eliminare i contenuti illegali, compresi gli abusi sessuali su minori, l’hate speech e il terrorismo, il revenge porn e i contenuti che promuovono suicidi e danneggiamenti auto inflitti.

Dovranno anche impedire in primo luogo la visualizzazione di tali contenuti e offrire agli utenti maggiori controlli, incluso il blocco dei troll anonimi.

Il governo sostiene la politica della “tolleranza zero” per proteggere i bambini, rendendo le piattaforme legalmente responsabili della loro sicurezza online.

Tutela dei bambini prioritaria

Le piattaforme dovranno fare in modo che ai bambini sia impedito di accedere a contenuti che, pur essendo non illegali, potrebbero essere nocivi o non appropriati alla loro tenera età, come porno, bullismo o, per esempio, l’esaltazione di mangiare in modo sregolato o le o le istruzioni per il suicidio.

Le piattaforme di social media saranno legalmente obbligate a verificare che gli utenti abbiano un’età sufficiente, in genere 13 anni, e i siti Web porno dovranno assicurarsi che gli utenti abbiano 18 anni.

La nuova legge criminalizza diverse attività online, fra cui ad esempio il cyberflashing, vale a dire l’invio a qualcuno di immagini esplicite non desiderate.

La legge vale per tutti i siti non solo quelli Uk

La legge si applica a qualsiasi società Internet, indipendentemente da dove abbia sede, purché un utente del Regno Unito possa accedere ai suoi servizi. Le aziende che non si adeguano rischiano multe fino a 18 milioni di sterline (22 milioni di dollari) o al 10% delle vendite globali annuali, a seconda di quale importo sia maggiore.

Anche gli alti dirigenti delle aziende tecnologiche rischiano procedimenti penali e il carcere se non rispondono alle richieste di informazioni delle autorità di regolamentazione del Regno Unito. Saranno inoltre ritenuti penalmente responsabili se la loro azienda non rispetta le comunicazioni delle autorità di regolamentazione sull’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

A Ofcom l’enforcement

Ofcom, l’ente regolatore delle comunicazioni del Regno Unito, sarà responsabile di far rispettare la legge. Si concentrerà innanzitutto sui contenuti illegali.

Oltre a ciò, non è chiaro come verrà applicata la legge perché i dettagli non sono stati forniti.

I gruppi per i diritti digitali affermano che le disposizioni della legge minacciano di minare le libertà online.

Le riserve dei gruppi per i diritti degli utenti

L’Open Rights Group con sede nel Regno Unito e la Electronic Frontier Foundation negli Stati Uniti sostengono che se le aziende tecnologiche dovessero garantire che i contenuti non siano dannosi per i bambini, potrebbero finire per essere costrette a scegliere tra sanificare in autonomia le loro piattaforme o far verificare agli utenti la loro età, caricando documento di identità ufficiale o utilizzo di scansioni facciali intrusive per la privacy per stimare la loro età.

Governo vuole accedere a comunicazioni crittografate se necessario

La legge prevede anche uno scontro tra il governo britannico e le aziende tecnologiche sulla tecnologia di crittografia. Dà alle autorità di regolamentazione il potere di richiedere ai servizi di messaggistica crittografata di installare una “tecnologia accreditata” per scansionare i messaggi crittografati alla ricerca di contenuti terroristici o di abusi sessuali su minori.

Secondo gli esperti, ciò fornirebbe una backdoor valida anche per le comunicazioni private che finirebbe per rendere tutti meno sicuri.

Meta ha dichiarato il mese scorso che prevede di iniziare ad aggiungere la crittografia end-to-end a tutte le chat di Messenger per impostazione predefinita entro la fine dell’anno. Ma il governo del Regno Unito ha invitato l’azienda a non farlo senza misure per proteggere i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento sessuale.