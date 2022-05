La nuova frontiera del fitness, mai più senza l’online

Il lockdown ci ha insegnato ad adattarci e a portare la nostra quotidianità tra quattro mura: scuola, lavoro, fitness e hobby.

Il mondo del fitness è stato sicuramente protagonista di una grande rivoluzione tra lezioni online, video registrati, rubriche e challenge. Il digitale ha permesso a milioni di persone di continuare ad allenarsi, avvicinarsi a una nuova disciplina e a potervi dedicare più tempo. È riuscito ad abbattere barriere spazio-temporali e a traslare uno sport in qualsiasi luogo piuttosto che la canonica palestra. In che modo i centri sportivi possono sfruttare questa grande potenzialità del mondo digitale?

Se prima del 2020 l’idea di allenarsi a casa era lontana dal nostro immaginario, la pandemia e il rispettivo isolamento hanno stravolto, tra le tante cose, anche il mondo dello sport.

La chiusura delle palestre e le varie limitazioni hanno portato il mercato a reinventarsi e a un vero e proprio mutamento di domanda e offerta. Per di più, la crescente attenzione al proprio stato di salute e il particolare riguardo per uno stile di vita sano hanno incentivato molte persone a prendersi maggiormente cura di sé e a dedicare più tempo a uno sport e all’attività fisica in generale.

Si sono ricercati nuovi modi per mantenersi in forma e il digitale è stato il perfetto bacino di affluenza per queste nuove esigenze.

Gli operatori del settore non si sono tirati indietro e l’offerta è stata veramente molto varia e diversificata. Le palestre e i singoli personal trainer hanno iniziato a proporre video lezioni online, live e on demand, programmi di allenamento settimanali, one-to-one o di gruppo, con durate e focus differenti sulle varie piattaforme: dalle videochiamate su whatsapp per le lezioni private alle dirette Instagram e ai video su Youtube suddivisi per le diverse tipologie di training.

Il web e i social sono stati letteralmente invasi da video per qualsiasi tipo di disciplina del mondo del fitness: Total Body, GAG, HIIT, Circuit Training, Tabata, Zumba, Pilates, Yoga e molti altri ancora.

Sono nati anche molti siti e app dedicati, come ad esempio PopSugar Fitness e Cyberobics, che propongono un’ampia scelta di video lezioni live e registrate suddivise per obiettivo, focus, tipologia di allenamento, durata, attrezzatura e livello. Inoltre, vengono suggeriti programmi di allenamento da seguire, andando a combinare i differenti workout nei vari giorni della settimana, in base ai propri obiettivi ed esigenze. Il tutto con sottoscrizioni e pacchetti a prezzi veramente convenienti per l’offerta proposta.

Questa grande rivoluzione digitale del mondo del fitness non poteva però concludersi con la riapertura delle palestre. Infatti, molte persone hanno continuato a preferire l’home fitness e anche gli stessi centri sportivi hanno adattato i loro abbonamenti, rendendoli maggiormente flessibili e proseguendo a offrire anche lezioni online.

Così come lo smart working nel mondo del lavoro è ormai valutato come un benefit, così anche lo “smart” fitness, ossia la possibilità di poter scegliere da dove seguire una lezione e allenarsi, è considerato un plus da non sottovalutare.

Altri importanti benefici del fitness a casa sono sicuramente la comodità, il risparmio di tempo e il prezzo calmierato.

Sportclubby, una delle più importanti piattaforme utilizzate dalle palestre per prenotare corsi online, ha rilevato tramite un sondaggio che l’allenamento ibrido è il nuovo equilibrio ricercato dagli italiani. I centri sportivi e gli allenatori non possono quindi sottrarsi a questa nuova tendenza del fitness e devono piuttosto trarne vantaggio.

L’offerta di abbonamenti flessibili e differenti tipologie di allenamenti online e offline permette di abbattere le barriere spazio-temporali e di allargare la propria clientela, sia in termini geografici che in relazione alle necessità dei clienti.

Ovviamente la comunicazione digitale gioca un ruolo fondamentale. Saper raccontare la propria proposta in maniera coinvolgente, accurata, interessante al giusto target può essere la chiave vincente solo se si conoscono gli strumenti e i canali adatti, che ogni titolare di palestre o centri sportivi può imparare a gestire al meglio grazie a scuole comeDigital Coach, che offrono numerosi master e corsi di digital marketing e che, quindi, permettono di approfondire il mondo del web e le sue dinamiche per poterne sfruttare al meglio le opportunità.