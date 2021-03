La nuova dailyletter di Key4biz. Se ti piace, condividila

Innovativa, user frendly e crossmediale. Nasce così la nuova dailyletter di Key4biz che sarà inviata agli iscritti da oggi, come sempre tra le ore 17:30 e le 18.

Tante le novità, che vi mostriamo in anteprima.

Il colore della testata cambierà spesso, non sarà mai unico, per sorprendere e colorare un po’ di più le nostre giornate. Che saranno raccontate, in sintesi, nell’introduzione per far subito comprendere le principali notizie del giorno dal mondo del digitale e dell’innovazione, non con un elenco, ma con il racconto delle news. Nell’attuale overload informativo, crediamo che le notizie vadano spiegate ed analizzate, con contesti, approfondimenti e report. Con l’intro, cercheremo anche di farvi ‘entrare’ in redazione e conoscere meglio noi di Key4biz.

Ci auguriamo che la nostra cara dailyletter, con il nuovo linguaggio, possa essere uno strumento migliore, è una sorta di prima pagina di un giornale online, per avere una selezione delle notizie che contano nei settori Internet, Telecoms, Media, Cybersecurity, Data Protection, Smart City, Energia, Intelligenza Artificiale e Games.

Noi della redazione continueremo a lavorare con professionalità, competenza, passione, curiosità e con il costante aggiornamento delle nostre skill.

Continueranno ad esserci le firme. Mettere in evidenza l’autore dell’articolo è fornire una bussola al lettore. Se è una firma a lui cara, inizierà subito a leggere la notizia da lui raccontata e lo farà perché gli riconosce una conoscenza e competenza su un determinato settore o tema, già dimostrate in precedenza.

Crediamo che le firme siano un punto di riferimento, una certezza. Il vero valore aggiunto di un giornale è nelle firme, in quelli che lo pensano e lo scrivono.

La nostra nuova dailyletter è anche mucrossmediale: potrà essere condivisa sui social e terminerà con la sezione dedicata agli executive webinar, eventi online, videointerviste e podcast. Key4biz è anche Tv e podcast. È una piattaforma per eventi digitali o ibridi.

Attendiamo i commenti e i feedback.

