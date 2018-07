La nuova campagna branding di METRO Italia

La nuova campagna METRO esprime la vocazione decisa a lavorare al fianco dei propri clienti e a perseguire i loro obiettivi rendendoli protagonisti della nuova comunicazione.

In qualità di partner dell’Horeca, METRO rilancia il proprio brand con una nuova campagna che mette al centro della scena il cliente stesso.

Con il claim “METRO Il vostro successo è il nostro impegno” l’azienda continua a sottolineare il coinvolgimento quotidiano nel supporto al proprio cliente. L’azienda ha voluto rendere molto esplicito il messaggio, tanto da affidarlo sin dalla fase teaser della campagna, alla voce e al volto dei propri dipendenti, che dichiarano “Noi non lavoriamo per METRO” per poi spiegare “Noi lavoriamo per Lilian”, “Noi lavoriamo per Christa” e i milioni di clienti che METRO vanta in 20 paesi del mondo.

Con questo espediente narrativo i dipendenti METRO introducono sulla scena i clienti, dei quali la campagna racconta le singole storie di successo: una per Paese. Il volto della campagna quindi è quello delle persone, i clienti, che si sono prestati per raccontare le proprie storie imprenditoriali, le sfide affrontate e i successi raggiunti e da raggiungere.

Così potrete saperne di più su Christa, che in Germania ha portato la sua famiglia a sposare il digitale oppure seguire Vijay che dall’India ci racconta come vuole trasformare il suo negozio di vicinato nel miglior punto vendita “sulla piazza” e ancora incontrare Elliott che offre catering “sostenibile” in Belgio.

Per l’Italia la storia è quella di Lilian una donna che ha trasformato la sua passione in una florida attività imprenditoriale, un Bistrot, e che forte del proprio successo si è data nuovi obiettivi. METRO Italia supporterà Lilian nel suo lavoro verso il nuovo traguardo e tutti potranno seguire la sua storia su www.metro.it.

Gli imprenditori dell’Horeca affrontano quotidianamente enormi sfide per raggiungere i propri obiettivi di business, il loro successo è frutto di un impegno costante. Per ognuna di queste sfide METRO è al loro fianco.

“Fedeli alla nostra volontà di essere un supporto costante per i nostri imprenditori cerchiamo costantemente il miglior “fine tuning” tra la nostra offerta e le esigenze del mercato e dei nostri clienti, offrendo soluzioni sostenibili e con un alto valore commerciale” afferma Tanya Kopps, CEO entrante di METRO Italia “Mettere al centro della nostra attenzione il lavoro dei nostri clienti, i professionisti dell’Horeca., e i loro obiettivi non è altro che una logica conseguenza dei nostri valori e del coinvolgimento e la passione con cui viviamo il nostro lavoro”.

METRO sostiene 21 milioni di clienti nel mondo con iniziative come La festa delle attività in proprio, che si tiene ogni anno il secondo martedì di ottobre, servizi come Eatbu progetto che ha consentito l’apertura di oltre 12.000 siti internet di locali che ne hanno fatto richiesta a METRO Italia. Ma anche attraverso l’offerta di METRO Italia Cash and Carry – Corporate Communication.