La nostra relazione con Internet, più di 6 ore e mezza al giorno

Il 2025 conferma la tendenza di un mondo sempre più connesso, con una crescita costante dell’uso di Internet, dispositivi mobili e social media. Secondo il Digital 2025: Global Overview Report di Datareportal, in collaborazione con We Are Social e Meltwater, la popolazione mondiale ha raggiunto gli 8,20 miliardi di persone, con un incremento di 70 milioni (+0,9%) rispetto all’anno precedente, e la diffusione della connettività continua a espandersi, con 5,56 miliardi di utenti Internet, pari al 67,9% della popolazione globale. Rispetto al 2024, il dato mostra una crescita di 136 milioni di utenti (+2,5%), dimostrando come la penetrazione della rete prosegua anche in mercati già maturi.

L’accesso a Internet è trainato dall’uso dei dispositivi mobili: nel 2025, 5,78 miliardi di persone utilizzano un telefono cellulare, corrispondenti al 70,5% della popolazione globale. Il segmento ha registrato una crescita di 112 milioni di utenti (+2%) nell’ultimo anno. Di questi, quasi l’87% utilizza smartphone, confermando il dominio di questi dispositivi rispetto ai feature phone. Ad animare questi dispositivi, le connessioni Internet mobile, sempre più convenienti anche con il 5G (come dimostrano le offerte che si possono comparare su SOSTariffe.it).

Parallelamente, il numero di utenti attivi sui social media è salito a 5,24 miliardi, pari al 63,9% della popolazione mondiale. La crescita rispetto all’anno precedente è notevole: +206 milioni di utenti (+4,1%), dato che evidenzia non solo un aumento dell’adozione delle piattaforme social, ma anche una maggiore integrazione di queste nell’esperienza digitale quotidiana degli utenti.

L’utilizzo medio di Internet è stabile, attestandosi a 6 ore e 38 minuti al giorno per utente, un valore leggermente inferiore a quello del 2024, ma che mostra comunque una tendenza consolidata verso un impiego sempre più pervasivo della rete. La crescita dell’ecosistema digitale, ovviamente, non è uniforme in tutto il mondo: i paesi con la penetrazione Internet più elevata superano il 90%, mentre in alcune regioni dell’Africa e dell’Asia l’accesso rimane ancora limitato.

L’espansione della connettività sta trasformando non solo l’intrattenimento e la comunicazione, ma anche il commercio, il lavoro e l’informazione: con più della metà della popolazione mondiale attiva sui social media e un accesso sempre più capillare alla rete, il digitale non è più solo un canale aggiuntivo, ma il fulcro delle interazioni globali.

Internet e mobile: più connessi, più veloci

La crescita dell’accesso a Internet non riguarda solo il numero di utenti, ma anche la qualità della connessione e il tempo trascorso online, per le più diverse attività. Il digitale ha ormai superato la televisione tradizionale: se gli utenti Internet sono 5,56 miliardi, gli spettatori di TV lineare (via cavo o satellite) sono 5,32 miliardi.

Parallelamente, le connessioni mobili continuano a rafforzarsi: la velocità media globale della rete mobile ha raggiunto i 61,52 Mbps, mentre la connessione fissa offre una velocità media di 95 Mbps. In alcuni paesi, le reti mobili hanno superato le connessioni fisse: negli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, la velocità media del mobile è di 441,89 Mbps, la più rapida al mondo.

Il 5G sta giocando un ruolo chiave in questa evoluzione. L’espansione di questa tecnologia ha portato un aumento della velocità superiore all’80% negli ultimi due anni, con 26 paesi che superano i 100 Mbps di velocità media su rete cellulare. Tuttavia il divario digitale rimane evidente: in paesi come Myanmar e Afghanistan, la velocità media del mobile non raggiunge i 10 Mbps, un valore che limita non poco l’accesso ai servizi digitali avanzati.

L’aumento della qualità delle connessioni ha un impatto diretto sulle abitudini degli utenti. Il 75% del traffico dati mobile è ormai assorbito dai video, spingendo le piattaforme a ottimizzare i contenuti per uno streaming sempre più fluido. Il consumo medio di dati su smartphone ha raggiunto i 21,6 GB al mese per utente, valore in costante crescita grazie alla diffusione delle reti ad alta velocità e all’adozione di contenuti in formati sempre più pesanti, come il video in alta definizione e il cloud gaming.

Pubblicità digitale: un mercato da trilioni di dollari

Il settore pubblicitario dal canto suo vive una trasformazione epocale, con il digitale che domina gli investimenti globali. Nel 2024, la spesa pubblicitaria mondiale ha raggiunto i 1,1 trilioni di dollari, con un aumento del 7,3% rispetto all’anno precedente. Di questa cifra, il 72,7% è stato destinato alla pubblicità online, confermando il predominio del digitale nei budget di marketing.

Il mobile advertising è il vero protagonista: con il 65,3% della spesa digitale, supera di gran lunga le inserzioni su desktop. Un altro trend in forte crescita è la pubblicità sulle piattaforme e-commerce, che ora rappresenta il 21,2% del totale. Colossi come Amazon, Alibaba e Mercado Libre stanno diventando hub pubblicitari sempre più centrali, capitalizzando sul fatto che gli utenti cercano direttamente prodotti sulle loro piattaforme invece che sui motori di ricerca.

I social media continuano ad attirare ingenti investimenti pubblicitari, con una crescita del 15% su base annua. Nel 2024, i brand hanno speso circa 250 miliardi di dollari in annunci sui social, con un costo medio di 46,47 dollari per utente. Permangono forti differenze tra i mercati: negli Stati Uniti la spesa pubblicitaria per utente sui social supera i 335 dollari, mentre in Pakistan è inferiore a un dollaro.

Social Media e AI: il futuro della connessione digitale

Le piattaforme social continuano a essere il cuore dell’esperienza digitale globale. Nel 2025, 5,24 miliardi di persone – il 63,9% della popolazione mondiale – utilizzano i social media, con un incremento di 206 milioni di utenti (+4,1%) rispetto all’anno precedente. YouTube si conferma la piattaforma più utilizzata, seguita da WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok, quest’ultimo con tendenze di crescita imprevedibili che ne stanno ridefinendo il ruolo nel panorama digitale.

Le abitudini d’uso variano fortemente per fasce d’età. I più giovani (16-34 anni) scoprono nuovi brand principalmente attraverso gli annunci sui social, mentre gli over 55 si affidano ancora alla TV e ai motori di ricerca, dato che simostra una frattura generazionale nelle strategie pubblicitarie e nei comportamenti digitali.

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti. Gemini di Google e Copilot di Microsoft sono sempre più integrati nei servizi digitali, mentre Meta ha dichiarato che oltre 700 milioni di utenti mensili utilizzano funzioni AI sulle proprie piattaforme, anche se la distinzione tra chi usa attivamente questi strumenti e chi li incontra casualmente resta poco chiara.

Anche il consumo di contenuti sta cambiando rapidamente: il 75% del traffico dati mobile è ormai dedicato ai video, con piattaforme come TikTok e YouTube Shorts che spingono formati sempre più brevi e coinvolgenti. Allo stesso tempo, la messaggistica istantanea e le community online stanno ridefinendo il concetto di social network, rendendo le piattaforme sempre più ibride tra intrattenimento, e-commerce e comunicazione.

