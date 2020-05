La ‘Netflix’ della cultura italiana? Ci prova Art Hub Live

“Stiamo ragionando sulla creazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a pagamento, una sorta di Netflix della cultura, che può servire in questa fase di emergenza per offrire i contenuti culturali con un’altra modalità, ma sono convinto che l’offerta online continuerà anche dopo: per esempio, ci sarà chi vorrà seguire la prima della Scala in teatro e chi preferirà farlo, pagando, restando a casa”, ha detto recentemente il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini.

E prova ad essere la ‘Netflix’ della cultura italiana Art Hub Live, la piattaforma esclusivamente dedicata alle performance dal vivo di artisti di qualunque categoria (cantanti, attori, performer in generale, etc..) specialmente giovani e poco conosciuti, per consentire a tutti di continuare a lavorare nonostante non sia al momento possibile farlo nei luoghi fisici (teatri, arene, sale, festival, ecc..) a causa del Covid-19.

La videointervista con Fabio Prestijacopo, Erika Pagan e Francesco Mochi Sismondi del team di Art Hub Live

ArtHub Live è premiata con il terzo posto nella categoria Art & Culture tra i progetti innovativi vincitori dell’Euvsvirus Hackathon ospitato dalla Commissione Europea con oltre 23.000 professionisti creativi che hanno fornito 2160 soluzioni prototipo contro COVID-19.