Nuovo record di ascolti su Sky per la Nazionale Italiana femminile: ieri sera alle 21 Italia-Brasile ha infatti ottenuto 800 mila spettatori medi con il 3,6% di share e oltre 1 milione 740 mila contatti unici, il +13% in più rispetto all’incontro d’esordio Italia-Australia.

Da segnalare anche gli ascolti degli studi live: il pre-partita ha raccolto 222 mila spettatori medi, mentre il post gara 376 mila spettatori medi.

Nel complesso le tre partite della Nazionale Italiana hanno quindi raccolto 3 milioni di spettatori unici.

Numeri positivi anche per il sito di skysport.it: il liveblog con il racconto del match e del post partita è stato il contenuto più visto da inizio torneo con oltre 125 mila visite.

Sui social, il match mondiale delle Azzurre ha ottenuto 229 mila interazioni (di cui il 176 mila da Instagram). Inoltre gli account social di Sky sono quelli che hanno generato più interazioni legate a questo evento.

Dall’inizio dei Mondiali di calcio femminile, il sito skysport.it ha registrato nel complesso quasi 400 mila utenti unici sui contenuti dedicati. Tra il 7 e il 19 giugno, i profili Sky Sport hanno generato in totale oltre 700 mila interazioni. Dall’inizio del torneo, con 1 milione e 500 mila interazioni, i Mondiali sono l’evento sportivo trasmesso in Italia più commentato sui Social, a pari merito con la Formula 1 (fonte Nielsen Social).

La partita Italia-Brasile è andata in onda live in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Mondiali, visibile a tutti gli abbonati Sky, anche sul digitale terrestre. Un segnale importante per i tanti investitori pubblicitari che hanno creduto con forza nei Mondiali di Calcio Femminile su Sky.