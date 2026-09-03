La NASA sceglie Blue Origin come provider di reti TLC su Marte

Blue Origin progetterà, svilupperà, integrerà, lancerà e gestirà la rete come parte della più ampia infrastruttura di comunicazioni e navigazione spaziale dell'agenzia.

La NASA ha scelto Blue Origin per lo sviluppo della rete di telecomunicazioni su Marte, una rete di prossima generazione per consentire comunicazioni affidabili, a banda ultralarga e servizi di navigazione per la missione attuale e quelle future su Marte. Lo scrive l’agenzia in un comunicato.

Il prezzo fissato per la fornitura è di circa 700 milioni di dollari per la consegna alla NASA di un orbiter (un veicolo orbitante o satellitare) per telecomunicazioni marziano ad alte prestazioni entro il 31 dicembre 2028.

Blue Origin responsabile del progetto

Blue Origin progetterà, svilupperà, integrerà, lancerà e gestirà la rete come parte della più ampia infrastruttura di comunicazioni e navigazione spaziale dell’agenzia. L’architettura consisterà in un veicolo spaziale per telecomunicazioni ad alte prestazioni in orbita attorno a Marte, che trasmetterà dati scientifici, immagini, informazioni di navigazione e comunicazioni di missione critiche per i veicoli spaziali che operano sulla superficie e intorno al pianeta.

L’assegnazione dell’appalto rappresenta una pietra miliare nella strategia della NASA per espandere i servizi di comunicazione e navigazione oltre la Terra e la Luna, ponendo le basi per un’esplorazione continua di Marte nei prossimi decenni.

Nell’ambito del programma Artemis, la NASA sta inviando astronauti a esplorare la Luna e a prepararsi per le missioni su Marte. Le missioni robotiche apriranno la strada all’esplorazione umana del Pianeta Rosso e, con l’espansione di queste missioni, la domanda di dati continuerà ad aumentare. Per soddisfare questa esigenza, la NASA sta sviluppando una rete appositamente progettata, in grado di supportare un numero crescente di missioni, offrendo al contempo maggiore capacità, affidabilità e flessibilità operativa.

Selezione partita a maggio

La selezione fa seguito alla richiesta di proposte pubblicata dalla NASA a maggio. Mentre l’agenzia si avvale sempre più di partner commerciali per i servizi di trasporto e comunicazione in orbita terrestre e per lo sviluppo della base lunare, l’iniziativa Mars Telecommunications Network mira analogamente a sfruttare le capacità del settore privato, consentendo alla NASA di concentrarsi sull’esplorazione e sulla scoperta scientifica.

La rete, gestita dal programma di comunicazioni e navigazione spaziale della NASA, dovrebbe essere operativa su Marte entro il 2030 e supporterà le missioni attuali e future sul Pianeta Rosso, man mano che la NASA si spingerà sempre più in profondità nello spazio.

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