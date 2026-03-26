L’Agenzia spaziale americana mette in stand-by il progetto Gatewey, priorità alla prima base lunare

La NASA cambia strategia e imprime una svolta radicale al programma Artemis: la stazione spaziale Gateway, finora considerata un tassello chiave dell’architettura cislunare, viene di fatto messa in stand by. Al suo posto, Washington punta con decisione alla costruzione di una base permanente sulla superficie della Luna, con l’obiettivo dichiarato di garantire una “presenza umana duratura”.

L’annuncio è arrivato durante l’evento “Ignition”, dove l’agenzia spaziale americana ha presentato una serie di iniziative in linea con la National Space Policy dell’amministrazione Trump. Il messaggio è chiaro: accelerare, semplificare e concentrare risorse su ciò che può produrre risultati concreti in tempi rapidi, in una competizione globale che, come sottolineato dai vertici NASA, “si misura in mesi, non in anni”.

Secondo quanto riportato da Semafor, per costruire la prima base permanente sulla Luna servirà un investimento iniziale di 20 miliardi di dollari.

Addio Gateway, nasce la strategia “surface-first”

Il cambiamento più significativo riguarda proprio Gateway, la futura stazione in orbita lunare pensata come hub logistico e scientifico. La NASA ha annunciato una “pausa” del progetto nella sua configurazione attuale, scegliendo invece di investire direttamente in infrastrutture di superficie.

La nuova architettura segue una logica progressiva: missioni più frequenti e modulari, utilizzo crescente di hardware commerciale e riutilizzabile, costruzione graduale di capacità operative sulla Luna.

L’obiettivo è ambizioso: arrivare a missioni con equipaggio ogni sei mesi e, nel lungo periodo, realizzare una vera base lunare stabile, con habitat, sistemi energetici e logistica avanzata.

In questa visione, la Luna non è più solo una destinazione simbolica, ma diventa una piattaforma operativa per l’esplorazione profonda e per lo sviluppo di un’economia spaziale sostenibile.

L’Europa spiazzata

La decisione ha però colto di sorpresa i partner internazionali, in particolare l’Agenzia spaziale europea (Esa), tra i principali protagonisti del programma Gateway.

In una dichiarazione ufficiale, l’Esa ha fatto sapere di aver avviato “consultazioni strette” con i suoi 23 Stati membri, con i partner internazionali e con l’industria europea per valutare le implicazioni dell’annuncio.

Il motivo dello sconcerto è evidente: l’Europa ha investito in modo significativo nel progetto, contribuendo con moduli fondamentali come I-Hab, destinato ad ospitare gli astronauti, e ESPRIT, per comunicazioni, rifornimento e supporto logistico.

Si tratta di programmi già finanziati, con un impegno industriale rilevante (circa il 50% dei contributi europei) e una forte partecipazione dell’industria italiana, in particolare di Thales Alenia Space, protagonista nello sviluppo dei moduli abitativi.

In cambio, l’Esa avrebbe dovuto ottenere posti per astronauti europei nelle missioni lunari future. Ora, questo equilibrio negoziale rischia di essere rimesso in discussione.

Impatti sulla space economy europea

Dal punto di vista della space economy, la decisione americana apre scenari complessi.

Da un lato, il ridimensionamento di Gateway mette a rischio contratti, ritorni industriali e posizionamento strategico dell’Europa nella filiera cislunare. Dall’altro, la nuova enfasi sulla superficie lunare potrebbe aprire nuove opportunità, ma solo per chi sarà in grado di adattarsi rapidamente.

Il passaggio a un modello più commerciale e competitivo, fortemente orientato al settore privato, riflette un cambiamento strutturale della politica spaziale statunitense: meno grandi programmi multilaterali rigidi, più flessibilità e coinvolgimento dell’industria.

Per l’Europa, questo significa dover ridefinire il proprio ruolo, rinegoziare contributi e accesso alle missioni, riallocare investimenti e rafforzare la propria autonomia strategica. Tutte cose fattibili, ma non in tempi rapidi.

Una nuova corsa alla Luna

La scelta della NASA si inserisce, inoltre, in un contesto globale sempre più competitivo, con Cina e altri attori emergenti impegnati nello sviluppo di proprie infrastrutture lunari. La costruzione di una base permanente rappresenta non solo un obiettivo scientifico, ma anche geopolitico ed economico: chi controllerà le prime infrastrutture sulla Luna avrà un vantaggio decisivo nella futura economia spaziale.

In questo scenario, la decisione americana segna un cambio di paradigma: meno “orbita”, più “superficie”. Una strategia che punta a risultati tangibili e a una presenza stabile. Resta ora da capire se e come l’Europa riuscirà a rientrare in questo nuovo schema, evitando di restare ai margini della nuova corsa allo spazio.

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