La Mongolia come nuovo polo strategico per l’AI cinese: energia, clima e terreni a basso costo

Ulanqab, storica “capitale delle patate”, sta diventando uno dei nuovi poli digitali di Pechino. Terreni meno costosi, temperature più basse e grande disponibilità di energia eolica e solare stanno attirando i campus destinati a Huawei, ByteDance, DeepSeek e agli altri protagonisti dell’AI cinese.

Ulanqab, conosciuta da anni come la “capitale delle patate” della Cina, è diventata uno dei nuovi poli della capacità di calcolo del Paese. La BBC racconta cantieri in continua espansione, centinaia di operai e nuove fasi di costruzione già programmate.

La Cina sta costruendo centinaia di data center in regioni relativamente poco popolate come Inner Mongolia, Ningxia e Gansu nel nord del Paese e Guizhou nel sud-ovest. Qui il costo dei terreni è inferiore, le temperature sono più basse e negli ultimi anni Pechino ha realizzato grandi quantità di nuova capacità eolica e solare.

L’obiettivo cinese è utilizzare sempre più energia verde per alimentare queste infrastrutture entro il 2030, anche se una parte della rete continua a dipendere dal carbone. Resta inoltre il problema dell’acqua, particolarmente delicato nelle aree aride dell’Inner Mongolia. La BBC riferisce anche di villaggi trasferiti per consentire la costruzione delle nuove infrastrutture, anche se è difficile stabilire quante persone siano state coinvolte e quali compensazioni abbiano ricevuto.

Il contrasto tra il boom dell’AI e la Cina rurale

“Questo big data non ha assolutamente nulla a che fare con la gente comune. Quali benefici ci ha portato?”, racconta anonimamente alla BBC un residente dell’Inner Mongolia.

Alcuni abitanti temono di perdere terreni agricoli o lamentano che i nuovi data center abbiano creato pochi posti di lavoro per la popolazione locale. Altri vedono invece nella trasformazione un’opportunità. Un agricoltore di cognome Zhang, intervistato vicino ai nuovi campus digitali, racconta che i suoi figli hanno trovato lavoro grazie allo sviluppo dell’area: “La Cina è ormai all’avanguardia nel mondo”.

L’AI viene indicata dal governo anche come risposta all’invecchiamento della popolazione e alla riduzione futura della forza lavoro, mentre fabbriche e processi produttivi vengono rapidamente automatizzati. Ma il Paese continua contemporaneamente ad affrontare crescita economica debole, disoccupazione giovanile e crisi immobiliare. Nelle campagne, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale può quindi sembrare ancora lontana.

Il boom dell’AI spinge anche il nucleare cinese

La crescita dei data center sta incidendo sempre di più anche sulla strategia energetica di Pechino. Secondo il Financial Times, il crescente fabbisogno di elettricità legato all’intelligenza artificiale sta accelerando gli investimenti cinesi nel nucleare, comprese tecnologie emergenti come i piccoli reattori modulari e la fusione.

Più della metà dei 58 reattori attualmente in costruzione nel mondo si trova in Cina. La disponibilità di energia continua e abbondante sta così diventando un altro elemento centrale della competizione sull’AI: accanto a chip, modelli e data center, Pechino punta a rafforzare anche l’infrastruttura energetica necessaria per sostenerne la crescita.

Non solo infrastrutture: la Cina punta sui talenti

Pechino sta costruendo anche un bacino sempre più ampio di ingegneri e ricercatori, mentre le tensioni con gli Stati Uniti e le restrizioni americane sull’immigrazione starebbero contribuendo a rendere meno attrattivo il tradizionale percorso verso università e aziende statunitensi.

La Cina produce ogni anno circa cinque milioni di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, contro circa mezzo milione negli Stati Uniti, secondo i dati citati dalla BBC. Per giovani ricercatori come Dang Ronghao, 27 anni, sta inoltre aumentando la possibilità di lavorare su applicazioni che combinano AI con fusione nucleare, astrofisica, nuovi materiali e sviluppo di farmaci.

Il vantaggio dei modelli open source

Xi Jinping ha più volte indicato l’open source, la collaborazione e la condivisione come elementi della strategia cinese sull’intelligenza artificiale, insieme alla richiesta di costruire un quadro internazionale di governance e sicurezza. ([Ministero Affari Esteri Cinese][2])

È una strategia che si differenzia in parte da quella di aziende americane come OpenAI e Anthropic, che mantengono chiusi diversi elementi dei loro modelli di punta. La condivisione dei modelli ha permesso alle aziende cinesi di accelerare l’innovazione e, almeno in parte, di compensare uno dei principali svantaggi di Pechino: le restrizioni americane sull’accesso ai chip più avanzati.

La Cina vuole però anche avere maggiore peso nella definizione delle regole globali dell’AI. Xi ha chiesto maggiore coordinamento internazionale su sicurezza, standard tecnici e governance, insistendo contemporaneamente sulla necessità che l’intelligenza artificiale rimanga “sicura e controllabile”.

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