La Milan Games Week chiude in positivo

La fiera è risultata in crescita rispetto al 2017.

L’ottava edizione di Milan Games Week, il più grande consumer show italiano dedicato al mondo dei videogiochi, ha visto la partecipazione di 162.000 persone.

L’affluenza di pubblico, quindi, è risultata del 10% maggiore rispetto alla scorsa edizione della Milan Games Week.

La manifestazione si è tenuta a Fiera Milano Rho per il secondo anno consecutivo su una superficie espositiva più ampia. Quest’anno, infatti, sono stati utilizzati 50.000 metri quadri contro i 36.000 dell’anno passato

Paolo Chisari, Presidente AESVI, commenta gli ottimi risultati di questa Milan Games Week: “Questo è stato per noi l’anno della conferma di quanto questa manifestazione sia arrivata ad avere un respiro internazionale, grazie alle numerose attività che si sono tenute dedicate a grandi e piccini, alla presenza di ospiti rilevanti del mondo del gaming e non solo, a uno spettacolare terzo padiglione dedicato agli esports e a spazi più ampi e tecnologici adeguati ad un evento in continua crescita. Il successo di Milan Games Week va di pari passo con l’andamento del mercato, che registra anno su anno trend positivi e attrae sempre più appassionati di tutte le età”.

Milan Games Week 2018 ha ospitato oltre 70 titoli e 30 anteprime, che i visitatori hanno potuto provare prima dell’uscita nei negozi italiani. Novità assoluta di questa edizione un intero padiglione dedicato al videogioco competitivo animato dalle due spettacolari arene di ESL e PG eSports. Sul palco centrale si sono avvicendati ospiti dal mondo della musica, della Tv e dello sport, insieme a celebri YuoTuber e giocatori professionisti italiani.

Grandissima l’affluenza anche nelle aree tematiche dedicate alle attività per famiglie e bambini, alle sfilate cosplay, al retrogaming e alla game art. Si riconferma infine il successo dell’area dedicata agli studi di sviluppo indipendenti di videogiochi. In totale, sono stati mostrati 59 tra i più promettenti titoli realizzati in Italia.