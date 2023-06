“La meteora? Mario Draghi. L’anomalia di un immagine”, webinar martedì 20 giugno ore 10.00-12.00

Democrazia Futura in collaborazione con Key4biz

Presentano il volume di Guido Barlozzetti

La meteora? Mario Draghi L’anomalia di un’immagine

martedì 20 giugno 2023

Ore 10.00-12.00

La Meteora? Mario Draghi. Anomalia di un’immagine (Bertoni editore) di Guido Barlozzetti analizza il periodo chiuso – febbraio 2021/ottobre 2022 – del governo di Mario Draghi da un particolare punto di vista. Non è un libro che si occupa di politica in senso stretto, la politica dei partiti e degli schieramenti, tanto meno appartiene al genere classico della biografia. Si occupa di Mario Draghi attraverso quello che di lui ci hanno restituito le parole e le immagini, e cioè quello che si è visto e/o ha fatto vedere di sé e quello che ha detto. In un tempo in cui l’immagine ha assunto un ruolo decisivo nella pratica stessa della politica, quella di Mario Draghi si è presentata con un’anomalia che riguarda sia il modo in cui si è presentato sulla scena, sia lo stile della comunicazione. In questo senso, La Meteora? è anche una riflessione sul rapporto tra immagine e potere e dunque anche su come e cosa quella di Draghi dica di un passaggio delicato e complesso della (nostra) democrazia.

Programma

Ore 10.00 Saluti di Raffaele Barberio e Bruno Somalvico

Ore 10.10 Modera e introduce Carmen Lasorella

10.20 Presentazione dell’autore

10.30 Osservazioni del Professor Gianfranco Pasquino

10.45 -11-45 Dibattito

Stefano Balassone

Massimo De Angelis

Giampiero Gramaglia

Michele Mezza

Salvatore Sechi

Giampaolo Sodano

Michele Sorice

Celestino Spada

11.45-12. Repliche e conclusioni