Il report MIMIT conta 22 imprese quantistiche italiane, più infrastrutture e primi progetti di hardware proprietario. Restano però fragili l’accesso ai capitali, la produzione, la domanda industriale e il coordinamento dei poli territoriali.

Il Mimit pubblica “Ecosistema industriale italiano delle tecnologie quantistiche – Aggiornamento 2026”

L’ecosistema quantistico italiano si allarga, prende forma, ma la crescita non ha ancora prodotto una filiera industriale matura. È la fotografia del report “Ecosistema industriale italiano delle tecnologie quantistiche – Aggiornamento 2026”, realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’Osservatorio Quantum Computing & Communication del Politecnico di Milano.

La consultazione ha coinvolto 55 organizzazioni, contro le 52 del 2024, 31 avevano già partecipato alla precedente rilevazione e 24 sono entrate per la prima volta.

Le imprese native crescono del 69% in due anni

Il dato più visibile riguarda le imprese native: sono passate da 13 a 22 in due anni (+69%). Crescono inoltre i progetti italiani di hardware quantistico, assenti nella mappatura del 2024. È un progresso da riconoscere, ma non equivale alla disponibilità di processori competitivi prodotti su scala industriale.

La filiera resta più forte nelle attività a valle (software, consulenza e integrazione) che nella produzione di hardware e componenti.

La composizione del campione conferma un ecosistema trasversale, ma non ancora consolidato: 41 organizzazioni dichiarano attività nel Quantum Computing, 18 nella comunicazione quantistica e post-quantistica e 10 nel Quantum Sensing & Metrology.

Il 21% opera in più di un ambito. Sono categorie sovrapposte: descrivono la varietà delle competenze, non quote di mercato né volumi di produzione.

Infrastrutture diffuse (a Roma, Bologna, Napoli, Torino e Como), ma con diverso livello di operatività e accessibilità

La mappa delle infrastrutture si è ampliata. Accanto al computer quantistico Partenope della Federico II di Napoli e ai sistemi installati al Tecnopolo di Bologna, sono citati sistemi o progetti a Roma, Sesto Fiorentino, Padova, Torino e Como (di cui abbiamo raccontato l’inaugurazione del primo computer quantum annealing). Le piattaforme adottano tecnologie diverse, alcuni progetti sono ancora in sviluppo e non tutte le macchine hanno lo stesso livello di operatività o accessibilità.

Il punto, quindi, non è solo quanti computer quantistici si trovino in Italia. La presenza di sistemi acquistati da fornitori commerciali può offrire alle imprese occasioni di sperimentazione, ma non costruisce da sola competenze produttive nazionali.

Il numero delle macchine dice poco se non è accompagnato da informazioni su disponibilità, costi, tempi di accesso e utilizzo industriale.

Sul piano territoriale, Lombardia e Campania emergono come principali poli delle imprese native. Le infrastrutture citate si distribuiscono anche in altre regioni, ma il report non offre nella sintesi esecutiva una ripartizione numerica completa per territorio. La mappa segnala dunque una presenza articolata, non dimostra che esista già una rete coordinata o che le diverse dotazioni siano comparabili.

Punti critici: componenti, capitali, competenze…e dipendenza da fornitori esteri

Il passaggio dal laboratorio alla produzione incontra ostacoli concreti. I rispondenti segnalano pochi fornitori specializzati, tempi di approvvigionamento che possono misurarsi in mesi e difficoltà a garantire prestazioni ripetibili tra un lotto e l’altro. L’Italia dipende dall’estero sia per componenti quantistici, disponibili soprattutto presso fornitori europei concentrati in pochi Paesi, sia per componenti classici come processori, GPU e server, e per alcuni materiali.

Anche il finanziamento è sbilanciato. Circa il 60% dei rispondenti ha ricevuto fondi per attività quantistiche negli ultimi cinque anni, quasi sempre pubblici. Il venture capital resta marginale e il report individua un vuoto nelle fasi TRL 4–7, quando una tecnologia deve passare dal prototipo alla validazione e ai primi utilizzi. I tempi dei bandi europei, indicati in 12–18 mesi, e gli obblighi di cofinanziamento possono pesare in particolare sulle PMI.

L’Italia mantiene una ricerca scientifica di livello: oltre 6.000 pubblicazioni sul quantum computing e settimo posto mondiale, rispetto alle oltre 4.200 della rilevazione precedente. Ma alle imprese servono anche profili ibridi, capaci di unire fisica, ingegneria applicata e software.

Circa l’80% dei rispondenti investe già in formazione; il problema è trattenere i talenti e formare le competenze tecniche richieste dalla produzione.

Su questo, in occasione della 4^ edizione di Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale a Como, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, Alessio Butti, ha dichiarato: “Il Quantum costa meno dell’AI e senza matematica non c’è Quantum. Con la Commissione Ue abbiamo realizzato un censimento sui matematici europei in grado di fare il Quantum. Sono una quindicina, più della metà sono italiani e lavorano nel mio dipartimento e lavorano quasi a costo zero. Costa meno e abbiamo l’intelligenza, la creatività per realizzare questo”.

Siamo un una fase esplorativa: la domanda non segue ancora l’offerta

Il mercato utilizzatore resta in una fase esplorativa. Fra le imprese che non sperimentano, il 76% fatica a individuare casi d’uso pertinenti e il 69% segnala carenze di competenze interne. Anche dove sono avviati progetti, il 77% incontra difficoltà a spiegare il valore della tecnologia ai decisori aziendali.

Sono indicatori raccolti su aziende utilizzatrici e non vanno confusi con il campione dei 55 partecipanti alla consultazione MIMIT.

Il futuro del quantum italiano dipenderà da risorse effettive, continuità degli investimenti e capacità di coordinamento

La prospettiva indicata dal report è concentrare le risorse sui segmenti in cui l’Italia può competere, rendere accessibili laboratori e linee pilota, colmare il vuoto di capitale e usare gli appalti pubblici per sostenere le prime applicazioni.

Sono proposte che rispondono a criticità documentate, ma la loro efficacia dipenderà da risorse effettive, continuità degli investimenti e capacità di coordinare i poli esistenti.

La mappa mostra quindi un settore più ampio e diversificato rispetto al 2024, con basi scientifiche solide e nuove iniziative imprenditoriali. La sfida è trasformare questa crescita in prodotti, clienti e capacità produttiva: è su questo passaggio, più che sul numero di annunci o installazioni, che si misurerà la maturità industriale italiana.

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