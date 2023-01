James Hansen

Nel mondo, all’incirca una persona su dieci è mancina. È una proporzione che dovrebbe essere in lenta crescita, ma la questione è confusa dai diversi valori culturali attribuiti al mancinismo. Nell’Occidente cristiano è stato a lungo scoraggiato per una presunta associazione col demonismo, di cui una traccia resta, ad esempio, con la suggestiva somiglianza tra le parole ‘sinistro’ e ‘sinistra’ che sopravvive nella lingua nonostante il pregiudizio sia ormai perlopiù scomparso.

Gli studenti sono stati lungamente scoraggiati dallo scrivere con la sinistra, anche con le punizioni. Ancora oggi è più facile essere destrorsi che mancini, come dimostrano numerosi strumenti d’uso comune – ad esempio le forbici – dove la mano di default è la destra. In molte culture esiste una sorta di pregiudizio contro la mano sinistra, che si suppone venga utilizzata per ‘igiene personale’… Usarla per salutare è considerata un’offesa.

La questione si complica quando la distinzione diventa un’astrazione spaziale come ‘su’ e ‘giù’. Secondo studi recenti, circa una persona su sei ha difficoltà a distinguere tra destra e sinistra, trovando che sia un’azione per niente immediata e che crei spesso confusione. Le due direzioni sono concetti ‘mobili’ e incerti, riferimenti che cambiano in base a come cambia la nostra posizione. ‘Su’ e ‘giù’ – almeno sulla superficie terrestre – sono invece posizioni assolute. La gravità è sempre presente per ricordarci dov’è ‘sopra’ e dov’è ‘sotto’.

Perlopiù la confusione tra destra e sinistra si esprime solo attraverso un po’ di goffaggine, ma ci sono campi – come la chirurgia – dove questi errori sono sorprendentemente comuni, a volte con esiti molto infelici. I sanitari non ne parlano volentieri, ma una relazione del National Health Service britannico sui cosiddetti “Never Events” – i ‘Mai eventi’ che non dovrebbero proprio mai accadere – conferma che, in quattro occasioni tra il primo aprile e fine novembre del 2022, i suoi medici hanno praticato iniezioni nell’occhio sbagliato dei loro pazienti. Cose che capitano quando non si è d’accordo su quale sia la sinistra e quale la destra…