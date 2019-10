‘La Lombardia è dei giovani’, contributi per progetti giovanili

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Regione Lombardia intende sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori attraverso il cofinanziamento di interventi diretti a:

progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico;

promuovere progetti di educazione finanziaria, focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità;

sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale.

Soggetti beneficiari

Le domande devono essere presentate da Comuni in forma singola o associata, con dimensione sovracomunale, in partner con altri soggetti pubblici (territoriali e non) e/o privati (associazioni giovanili, CCIAA, Fondazioni, Associazioni di categoria, ecc.) e istituzioni scolastiche aventi capofila un Comune o Unione di Comuni.

La domanda deve essere presentata unicamente dall’Ente capofila.

Il Capofila deve obbligatoriamente avere una delle seguenti forme giuridiche:

– Comune;

– Unione di Comuni.

Tipologie di spese ammissibili

Per accedere al finanziamento, i progetti dovranno essere coerenti con le finalità ed obiettivi del bando e focalizzarsi su almeno una delle aree tematiche indicate.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Personale dipendente (ovvero personale strutturato) già in forza al capofila e al partenariato prima della data di inizio del progetto, nel limite del 25% del costo totale;

b) Personale non dipendente (ovvero personale non strutturato);

c) Prestazioni professionali di terzi;

d) Spese di viaggio;

e) Spese di sostegno organizzativo direttamente connesse alla preparazione, attuazione e follow-up dell’iniziativa;

f) Materiale di consumo, nel limite del 15 % del costo totale del progetto;

g) Spese per la comunicazione e la promozione;

h) Altre spese correnti e di gestione nel limite del 5% del costo totale del progetto;

Entità e forma dell’agevolazione

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto. Il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese ammesse.

Scadenza e modalità di accesso

Domande dal 07/10/2019 al 31/10/2019