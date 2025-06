La lista dei Paesi che hanno la bomba nucleare

Truenumbers è l’appuntamento settimanale con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. .

Israele vuole impedire che l’Iran diventi la decima potenza con l’atomica

La decisione di Israele di attaccare l’Iran nasce dal timore che Teheran possa dotarsi di una bomba atomica. La possibilità che l’Iran diventi la decima potenza nucleare mondiale è considerata da Israele una minaccia diretta alla propria esistenza. In questo scenario, il potere di deterrenza delle armi nucleari gioca un ruolo centrale: la sola prospettiva che un Paese ostile possa acquisirle è sufficiente per spingere uno Stato a intervenire militarmente. Un chiaro esempio di tutto questo è rappresentato dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: la disponibilità dell’arma nucleare ha conferito al Cremlino un potere deterrente tale da scoraggiare ogni intervento diretto dell’Occidente, assicurandole così non solo un ampio margine di manovra militare, ma anche – di fatto – una condizione di quasi totale impunità sul piano internazionale.

Chi produce energia nucleare nel mondo

Il fatto è che il nucleare nel mondo è tantissimo e i Paesi che possiedono un arsenale atomico sono moltissimi, molti di più di quanto si immagina. La mappa sopra è stata redatta dall’International Atomic Energy Agency (Iaea) e riassume tutti i programmi nucleari di tutti i Paesi del mondo. Almeno quelli conosciuti.

Nella mappa sopra sono indicate precisamente quali sono le attività in campo nucleare: produzione di energia nucleare, ricerca o militare. I Paesi che possiedono arsenali comprensivi della bomba nucleare sono 9: Russia, Usa, Gran Bretagna, Francia, Cina, Pakistan, Israele, Corea del Nord e India. Per quanto riguarda Israele ufficialmente non è titolare di testate nucleari anche se ufficiosamente si sa che dovrebbe averne attive 80.

Ecco come è composto l’arsenale nucleare

Nel 2024, gli arsenali nucleari di tutto il mondo hanno raggiunto quota 12.121 testate. Di queste, 9.585 risultavano pronte all’uso e 3.904 già operative sul campo (Sipri Yearbook). A guidare la classifica sono stati Stati Uniti e Russia, che insieme hanno controllato quasi il 90% delle armi nucleari mondiali. Gli Stati Uniti hanno contato 5.044 testate, con 1.770 già schierate tra basi aeree, sottomarini e missili intercontinentali. La Russia ne ha possedute 5.580, con 1.710 testate in posizione d’attacco. Nonostante una riduzione complessiva dovuta allo smantellamento di armi obsolete, le potenze hanno continuato a investire in sistemi sempre più avanzati.

La Cina ha continuato a espandere rapidamente il proprio arsenale nucleare, salendo a 500 testate nel 2024. Le stime indicano che, entro il prossimo decennio, potrebbe raggiungere Stati Uniti e Russia per numero di missili intercontinentali. Israele ha mantenuto la sua storica politica di ambiguità, ma gli osservatori internazionali stimano un arsenale di circa 90 testate nucleari. Anche la Corea del Nord ha rafforzato il proprio programma atomico: secondo le analisi, potrebbe disporre di 50 testate pronte e aver accumulato materiale fissile sufficiente per circa 90.

Il numero delle armi nucleari ad alta allerta operativa

Tutti i Paesi in possesso di armi nucleari hanno proseguito nella modernizzazione degli arsenali o avviato lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma, incluso il Regno Unito, che ha annunciato l’intenzione di aumentare il proprio stock. Le testate ad alta allerta operativa sono salite a 2.100, con un incremento di circa 100 unità rispetto al 2023. Una crescita che conferma la tendenza globale alla riattivazione degli arsenali, più che alla loro riduzione.

In Cina sono in costruzione 24 centrali nucleari

Un discorso a parte va fatto per la Cina che punta moltissimo sulla produzione di energia dal nucleare. Le centrali nucleari in costruzione sono ben 24 e dovrebbero aumentare la produzione di energia da nucleare del 66%. Sempre a proposito di nucleare per uso civile, le centrali in tutto il mondo sono 440 (almeno quelle di cui si ha notizia), in 32 Paesi. La produzione complessiva di energia è pari a 370 GW, cioè il 16% di tutta l’energia prodotta nel mondo. E sapete quali sono i Paesi con il maggior numero di reattori nucleari? Sono solo tre i “colossi”: Usa, che ne ha ben 104, la Francia che ne ha 59 e il Giappone con 53 reattori.

Il fabbisogno energetico interno dell’Europa

In vetta alla classifica dei Paesi dove il fabbisogno energetico interno viene soddisfatto ricorrendo all’energia nucleare troviamo la Francia con il 76% di fabbisogno energetico interno, seguita dai Paesi dell’Europa dell’Est (40-50%), dall’Unione Europea (35%), dai Paesi Ocse (25%) e dall’Usa (20%). Come si vede dai dati, dunque, l’Europa soddisfa in media soltanto il 35% del fabbisogno energetico interno usando le centrali nucleari.

La cantierizzazione di nuovi reattori nucleari

La crescente domanda di energia mondiale ha spinto alla cantierizzazione di nuovi reattori nucleari: sono 118 quelli in progettazione tra Cina, India e Russia. Di contro, i paesi europei sono molto più scettici sul nucleare, ma le continue crisi energetiche e soprattutto il caropetrolio stanno mettendo in discussione lo sfruttamento dell’energia nucleare. Infatti l’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) stima che entro il 2050 l’elettricità di origine nucleare aumenterà in tutto il mondo.

L’energia nucleare facilita la transizione ecologica

Alla fine del dicembre 2021 una bozza della Commissione Europea ha suscitato polemiche, soprattutto tra gli ambientalisti. Il motivo? Nel documento si sostiene che il gas e il nucleare sono strumenti che possono facilitare la transizione ecologica. Una centrale nucleare, secondo la CE, è di fatto una fonte di energia pulita se ha un piano di sviluppo che prevede fondi sufficienti e un adeguato luogo dove depositare i rifiuti radioattivi. Insomma, a Bruxelles si ritiene che le centrali a gas e nucleari non siano proprio del tutto sostenibili, ma meno inquinanti del carbone.

Il nucleare nel mondo (e in Italia)

Sono, quindi, moltissimi i Paesi nel mondo che usano questa tecnologia, anche se non si direbbe abbiano le risorse per farlo. Ad esempio: alcune repubbliche ex sovietiche continuano a fare ricerca sul nucleare mentre anche Argentina, Sud Africa e Brasile usano l’energia nucleare per produrre elettricità così come quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale. L’Italia, invece, è uno dei pochi Stati che si dedica solo alla ricerca scientifica. In ogni caso per evitare che in giro per il pianeta possa ripetersi una tragedia come quella di Chernobyl, l’Europa ha deciso di stanziare risorse tese a denuclearizzare gli Stati, anche quelli più lontani.

Le centrali nucleari in Italia

Il nostro Paese è uno dei pochi che, dopo l’incendio della centrale di Chernobyl (1986), ha interrotto la produzione nucleare. Ma che fine hanno fatto le centrali nucleari costruite? Sul territorio italiano sono 4 le centrali nucleari, site a Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE), che sono state affidate alla Sogin (Società gestione impianti nucleari) per smantellare l’impianto e gestire i rifiuti radioattivi prodotti. Eppure, secondo il report di Legambiente 2021 in Italia ci sono ancora 31 mila metri cubi di rifiuti radioattivi collocati in 24 impianti di 8 regioni (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia) e distribuiti su 16 siti che elenchiamo di seguito:

Rotondella (MT)

Sessa Aurunca (CE)

Caorso (PC)

Forlì

Casaccia (RM)

Latina

Ispra (VA)

Milano

Pavia

San Giuliano Milanese (MI)

Bosco Marengo (AL)

Saluggia (VC)

Tortona (AL)

Trino Vercellese (VC)

Statte (TA)

Palermo

