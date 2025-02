La industry Tlc sta facendo abbastanza per il 6G?

Settore Tlc diviso di fronte allo sviluppo del 6G. Second un sondaggio condotto dal forum specializzato DSP Leaders Council di TelecomTv, un panel di addetti ai lavori che si è mostrato diviso sugli sviluppi del prossimo standard di telefonia mobile.

Con il 6G destinato a essere un argomento di discussione importante durante il prossimo evento MWC25 di Barcellona, ​​e con il 3GPP pronto a iniziare a “gettare le basi per il 6G” nel lavoro Release 20 che inizierà nei prossimi mesi, il tema è alquanto divisivo.

Il 5G pesa sul futuro del 6G

Con il ritorno sugli investimenti del 5G che si sta rivelando difficile per la maggior parte della industry (il CEO di Deutsche Telekom Tim Höttges sostiene che la sua azienda è l’eccezione), negli ultimi anni c’è stata una certa resistenza contro gli sforzi per far sì che il settore, e in particolare le telco, concentrassero le risorse sulla R&S e sulla pianificazione del 6G.

Anche il sondaggio dimostra che c’è una netta divisione fra gli esperti: mentre il 38% ritiene che gli attuali livelli di R&S e pianificazione siano adeguati e appropriati, il 35% ritiene che il settore delle telecomunicazioni non dovrebbe sprecare tempo e risorse sul 6G! Si tratta di una dichiarazione netta.

Soltanto il 19% degli intervistati pensa che il settore abbia distolto lo sguardo dalla palla 6G.

Il dibattito e la tensione intorno al 6G sono destinati a intensificarsi quest’anno, soprattutto dopo l’imminente 3GPP 6G Workshop che si terrà a Incheon, Corea del Sud, il 10-11 marzo, dove i rappresentanti del settore inizieranno a individuare esattamente cosa deve essere preso in considerazione per la standardizzazione nella versione 21 del 3GPP, che includerà le prime specifiche tecniche per il 6G.

