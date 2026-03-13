Le tecnologie quantistiche trasformeranno la sicurezza digitale e le infrastrutture critiche

La progressiva maturazione delle tecnologie quantistiche sta ridefinendo il rapporto tra cybersicurezza, potere tecnologico e competizione geopolitica. Nel giro di pochi anni il quantum computing è passato dall’essere una prospettiva scientifica a diventare uno dei principali terreni di confronto strategico tra Stati, imprese e comunità scientifiche. Non si tratta soltanto di una nuova generazione di strumenti informatici, ma di una trasformazione che investe l’architettura stessa della sicurezza digitale e delle infrastrutture critiche.

Il settore verso cui si sta orientando il focus della competizione globale è quello delle tecnologie quantistiche. Le loro potenzialità spaziano dalla decrittazione delle comunicazioni alla simulazione scientifica avanzata, fino allo sviluppo di sistemi di navigazione e sensoristica estremamente precisi.

La portata di questa trasformazione è tale che molti analisti parlano ormai di una vera e propria corsa quantistica. Assistiamo a una competizione tecnologica che ricorda le grandi rivalità strategiche del Novecento ma questa volta la sfida si gioca nei centri di ricerca e nei laboratori, dove si decide la leadership tecnologica dei prossimi decenni.

La potenza computazionale del quantum una sfida per la sicurezza digitale

Il quantum computing introduce infatti una capacità computazionale senza precedenti. Grazie ai principi della meccanica quantistica, i sistemi quantistici sono in grado di elaborare simultaneamente un numero esponenziale di soluzioni a un problema complesso. Tuttavia, proprio questa potenza computazionale rappresenta anche una delle principali sfide per la sicurezza digitale. Gran parte delle infrastrutture informatiche globali si fonda su sistemi crittografici progettati per resistere ai computer tradizionali. L’introduzione di computer quantistici sufficientemente avanzati potrebbe mettere in discussione tali presupposti.

Come si evince dall’ultimo rapporto ufficiale curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, l’avvento delle tecnologie quantistiche costituisce un punto di discontinuità nel paradigma della sicurezza informatica. Algoritmi quantistici come quello di Shor potrebbero infatti rendere vulnerabili molti degli attuali sistemi di crittografia asimmetrica, mentre algoritmi come quello di Grover accelererebbero significativamente gli attacchi informatici basati sulla ricerca di chiavi crittografiche.

Come spiegato nella Relazione annuale “Intelligence 2026” al Parlamento, in occasione della quale il documento è stato presentato, tecnologie già pienamente operative, quali la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, convivono oggi con nuove frontiere scientifiche, tra cui le tecnologie quantistiche, “destinate a introdurre discontinuità rilevanti anche sul piano della sicurezza delle comunicazioni e della protezione delle informazioni sensibili”.

Ne deriva che l’innovazione costituisce oggi il principale volano di trasformazione sistemica, capace di investire l’intera struttura sociale, economica, politica e militare. Diventa quindi un obiettivo strategico acquisire la capacità di “governare il cambiamento”

“Harvest now, decrypt later“: Una nuova dimensione temporale nella gestione della sicurezza delle informazioni

Questo scenario ha portato alla crescente attenzione verso il fenomeno noto come harvest now, decrypt later. Un attore ostile potrebbe intercettare oggi grandi quantità di dati cifrati e conservarli per decifrarli in futuro ciò introduce una nuova dimensione temporale nella gestione della sicurezza delle informazioni.

La risposta a questa sfida è rappresentata dallo sviluppo della cosiddetta post-quantum cryptography, una nuova generazione di algoritmi progettati per resistere anche a potenziali attacchi quantistici. La transizione verso sistemi crittografici quantum-resilient non è più una scelta tecnologica opzionale è una necessità strategica per governi, imprese e infrastrutture critiche.

In questo contesto, la dimensione geopolitica diventa inevitabile. Stati Uniti, Cina, Unione europea e altre potenze tecnologiche stanno investendo risorse ingenti nello sviluppo di infrastrutture quantistiche, consapevoli del potenziale vantaggio strategico che queste tecnologie possono generare.

Sicurezza del cyberspazio, la strategia americana e natura dual-use del quantum

La centralità delle tecnologie emergenti è esplicitamente riconosciuta anche nella nuova strategia cyber statunitense. Il documento sottolinea come la sicurezza del cyberspazio rappresenti un pilastro fondamentale della sicurezza nazionale e della competitività economica. “Cyberspace was born in America”, si legge nella strategia, evidenziando il ruolo storico dell’innovazione tecnologica nello sviluppo dell’ecosistema digitale globale.

La strategia americana individua, inoltre, tra le priorità la necessità di rafforzare la resilienza delle infrastrutture digitali e promuovere l’adozione di tecnologie emergenti sicure, inclusa la crittografia post-quantistica. “Securing American innovation and protecting our national intellectual advantage will be paramount”, afferma il documento, sottolineando il valore strategico della leadership tecnologica.

Secondo gli analisti, il quantum computing deve essere considerato a tutti gli effetti una tecnologia dual-use. Il suo impatto non riguarda soltanto il settore informatico influenza la deterrenza strategica, l’intelligence, la protezione delle infrastrutture critiche e la competitività economica degli Stati.

Accanto alla dimensione tecnologica e strategica emerge però anche una questione sempre più rilevante: quella etica. L’evoluzione delle tecnologie quantistiche solleva infatti interrogativi profondi sul rapporto tra innovazione, sicurezza e diritti fondamentali.

Non solo una dimensione tecnologica, serve un “approccio etico” alla tecnologia quantistica

La rivoluzione quantistica non può essere affrontata soltanto come una sfida tecnologica in quanto è essenziale un approccio che integri sicurezza, diritto ed etica, quello che sempre più spesso viene definito Quantum Ethics.

Secondo molti esperti, il rischio è che la competizione tecnologica tra potenze acceleri lo sviluppo di capacità computazionali estremamente potenti senza un adeguato quadro di responsabilità. Le tecnologie quantistiche avranno un impatto diretto sulla sicurezza delle comunicazioni, sulla protezione dei dati e sull’equilibrio tra potere tecnologico e libertà individuali, per tale motivo è necessario sviluppare principi etici condivisi che guidino la progettazione e l’utilizzo di queste tecnologie.

In questa prospettiva, la sicurezza tecnologica e la dimensione etica diventano sempre più interdipendenti. Quantum Ethics significa anticipare gli effetti sociali e geopolitici delle tecnologie quantistiche. Significa assicurarsi che la potenza computazionale del quantum non venga utilizzata per minare la fiducia nelle infrastrutture digitali o per amplificare nuove forme di sorveglianza e asimmetria di potere.

La sfida dei prossimi anni sarà quindi duplice: sviluppare tecnologie quantistiche sicure e, allo stesso tempo, costruire una governance internazionale capace di orientarne l’utilizzo in modo responsabile.

La rivoluzione quantistica non è soltanto una rivoluzione scientifica è una trasformazione che riguarda il rapporto tra tecnologia, sicurezza e responsabilità globale e proprio per questo richiede non solo innovazione, ma anche una nuova consapevolezza etica.

