La guerra globale dei chip potrebbe trasformarsi in una guerra dei data center

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Se i sistemi di intelligenza artificiale trasformano l’economia globale, i data center che li addestrano diventano le fabbriche del futuro. I governi vedono i data center capaci di AI come risorse strategiche da controllare. Durante la guerra fredda, gli Stati Uniti permisero la vendita di supercomputer all’URSS solo per previsioni meteorologiche, non per simulazioni nucleari, applicando severe misure di controllo.

Oggi, i sistemi AI hanno capacità civili e militari e il controllo sui data center di AI ha implicazioni politiche ed economiche. Gli Stati Uniti già controllano l’esportazione di chip avanzati come quelli di Nvidia e potrebbero aggiungere anche i chip di memoria avanzati. Paesi come Cina stanno sviluppando le proprie tecnologie per sopperire ai divieti USA. Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti puntano a diventare hub di AI con massicci investimenti in data center.

Anche il Kazakistan e la Malesia stanno costruendo infrastrutture AI. Le aziende cloud USA vedono un’opportunità lucrativa, sostenendo che se non accettano contratti da governi stranieri, lo farà la Cina. Washington riconosce che le aziende tech USA necessitano di mercati internazionali. Microsoft, ad esempio, sta costruendo un data center in Kenya in collaborazione con G42, un’azienda tech degli Emirati con legami con Huawei. Questo preoccupa i falchi della sicurezza USA. La competizione tecnologica iniziata con i chip ora si estende ai cloud e ai data center.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Intel (INTC) taglierà migliaia di posti di lavoro per ridurre i costi e finanziare la ripresa

Intel Corp. ha annunciato un piano per eliminare migliaia di posti di lavoro nel tentativo di ridurre i costi e finanziare uno sforzo ambizioso per recuperare dalle perdite di mercato e dal calo degli utili. La riduzione della forza lavoro potrebbe essere annunciata già questa settimana, secondo fonti interne. Con circa 110.000 dipendenti, Intel mira a migliorare la propria tecnologia e ritornare a essere leader nel settore dei semiconduttori, dove ha perso terreno a favore di concorrenti come Advanced Micro Devices Inc. e Nvidia Corp.

Sotto la guida del CEO Pat Gelsinger, Intel sta investendo pesantemente in ricerca e sviluppo e ha recentemente assunto Naga Chandrasekaran da Micron Technology Inc. come Chief Global Operations Officer. Nel 2023, Intel ha già ridotto il personale del 5% e ha rallentato le spese in altre aree, prevedendo risparmi fino a 10 miliardi di dollari entro il 2025.

Gli analisti prevedono che il fatturato del secondo trimestre sarà stabile rispetto all’anno precedente, con una modesta ripresa nella seconda metà del 2024 e una crescita annua del 3%, raggiungendo i 55,7 miliardi di dollari.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Google vede l’AI come la chiave per una rivoluzione sanitaria

Google sta testando un nuovo strumento alimentato dall’AI per analizzare i registri medici dei pazienti, con l’obiettivo di migliorare le procedure sanitarie e ridurre i compiti amministrativi dei medici. Nonostante le grandi aspettative, i primi test hanno evidenziato importanti lacune, come l’omissione di informazioni critiche sulle allergie ai farmaci.

Google vede nell’AI il potenziale per rivoluzionare l’assistenza sanitaria, personalizzando le cure e migliorando l’accesso alle informazioni mediche. Tuttavia, ci sono dubbi sulla capacità dell’AI di fornire costantemente informazioni di alta qualità e la tecnologia è ancora in fase di sviluppo.

I pazienti e gli operatori sanitari mostrano scetticismo, preoccupati per i possibili rischi e la sostituzione dei posti di lavoro. Google ha investito miliardi nel settore sanitario, con progetti che spaziano dai sensori per il monitoraggio della glicemia ai chatbot per rispondere a domande sanitarie.

Nonostante gli sforzi, il successo rimane elusivo, con molti progetti precedenti che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Per avere successo, Google deve superare la sfiducia nel settore e dimostrare che la sua AI può realmente migliorare l’assistenza sanitaria senza sostituire il giudizio umano.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz