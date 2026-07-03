»
»
La grande bolla dell’attenzione

La grande bolla dell’attenzione

di |

I lati oscuri della pubblicità digitale

La grande bolla dell'attenzione. I lati oscuri della pubblicità digitale

Pubblicato: 2026
Pagine: 165
ISBN: 978-88-3389-678-6
Prezzo: 16,00 euro
Minimum Fax Editore

Analizzando a fondo le tecniche e gli strumenti utilizzati dalle grandi aziende tecnologiche per monetizzare l’attenzione degli utenti, Tim Hwang porta a galla un’evidenza preoccupante: la pubblicità digitale – il cuore pulsante di internet, una mastodontica piazza del mercato che finanzia tutti i servizi che siamo ormai abituati a considerare gratuiti – è a rischio di collasso, un collasso che presenta delle inquietanti somiglianze con la crisi dei mutui del 2008.

L’inaffidabilità dei numeri della pubblicità e la difficoltà di attingere a stime comprovate, unite alla progressiva automazione delle aste pubblicitarie sempre più basate sugli algoritmi che non è stata adeguatamente regolamentata (oltre alla basilare evidenza che le pubblicità online, nella maggior parte dei casi, non danno i risultati promessi) hanno portato a una situazione critica: più che in qualsiasi altro momento storico l’attenzione dei consumatori è una merce costosissima ma, proprio come succedeva con i mutui subprime negli anni che hanno preceduto la crisi, il valore reale di quell’attenzione è estremamente, e pericolosamente, sovrastimato.

Qualora il mercato dell’advertising online dovesse crollare, l’intera rete internet, fondata attorno ai meccanismi pubblicitari fin dai suoi albori, e tutti i servizi gratuiti che consideriamo ormai essenziali di colpo sarebbero accessibili solo a quanti potranno permettersi di pagarli.

Sostenuto da ricerche approfondite, molto convincente e persino allarmante, “La grande bolla dell’attenzione” cambierà il modo di guardare a internet e ai suoi sviluppi futuri, che potrebbero essere meno stabili di quanto pensiamo.
Prefazione di Marco Cernevale.
Traduzione di Stefano Ternavasio.

Tim Hwang è scrittore, avvocato e ricercatore nel campo della regolamentazione della tecnologia. Prima di trasferirsi a New York lavorava a Google, dove era a capo del reparto policy in merito all’intelligenza artificiale. I suoi studi si focalizzano soprattutto sugli sviluppi futuri dell’economia dell’attenzione e sugli aspetti geopolitici della potenza di calcolo.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Condividi: