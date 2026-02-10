Cerimonia celebrativa alla Camera del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi 10.00 per per la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dalle 14.00 per esaminare il decreto-legge Ucraina, la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito, il ddl per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d’Italia e la pdl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri durante la permanenza in Italia.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Esteri svolgerà audizioni sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo. La Ambiente con la Attività Produttive svolgerà audizioni sul ddl sull’energia nucleare sostenibile. Ascolterà i rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna. La Trasporti svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del ddl sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e del ddl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il DL elezioni 2026, il ddl sull’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i ddl sul contrasto all’antisemitismo, il ddl per l’istituzione della giornata per le vittime dei VdF. La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e sul ddl per le variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Esaminerà e svolgerà audizioni sul ddl per la riforma degli ordinamenti professionali, si confronterà sul ddl sulla violenza sessuale e sui ddl sul cognome ai figli.

La Affari Esteri e Difesa svolgerà audizioni sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione dello strumento militare nazionale, lo schema di DPR sulle modifiche al testo unico dell’ordinamento militare. La Politiche dell’Ue dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà, per i profili finaniziari, lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lo schema di Dlgs sullo strumento militare nazionale e lo schema di Dlgs sulla sanità militare.

La Finanze dibatterà sul ddl per il sostegno alle edicole, sul ddl sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati e sul ddl sul demanio marittimo al comune di Praia a Mare. La Cultura svolgeràaudizioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche, sul ddl sul consenso informato e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’abbandono scolastico. Dibatterà sui ddl sulla valorizzazione dei beni culturali, sul ddl sulla Vespa Piaggio, sul ddl per la giornata dei giornalisti uccisi e sul ddl per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle società sportive.

La Ambiente svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura, esaminerà il ddl per la tutela dell’identità nell’utilizzo dell’IA, il ddl per lo svolgimento dell’esame della patente in inglese e il ddl sulla valorizzazione della risorsa mare. Si confronterà sui ddl sulla riforma della RAI e sui ddl in materia di rigenerazione urbana. Infine, proseguirà l’esame del documento finale dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche.

La Attività Produttive svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza dei prodotti. Proseguirà l’esame dell’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa e discuterà sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sulle problematiche affrontate dagli assistenti sociali nell’espletamento delle loro funzioni. Esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico e i ddl sulla tutela della salute mentale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

