La Giornata Parlamentare. Tutti gli appuntamenti di Camera e Senato per la settimana

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 9.30 per l’esame del decreto-legge, già approvato dal Senato, in materia di cittadinanza. Mercoledì dibatterà sulla mozione sulle iniziative in relazione all’evoluzione della situazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dalle 16.15 ascolterà le Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Giovedì discuterà sulla proposta di legge sull’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, sulla pdl di ratifica dell’accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, sulla ratifica dell’accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa e sulla ratifica dell’accordo tra Italia ed Egitto sul trasporto internazionale di merci. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì’ alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il decreto cittadinanza e, con la Giustizia, si confronterà sul decreto in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.

La Affari Esteri ascolterà Gunnar Rekvig, vicedirettore di Global Arctic e Simone Orlandini, responsabile del Progetto Artica 2025 di Ocean Sea Foundation sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico, proseguirà le audizioni sulla situazione geopolitica in Medio Oriente, esaminerà la proposta di ratifica accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, proseguirà le audizioni sulle prospettive geopolitiche e geoeconomiche dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi del Mercosur e ascolterà i rappresentanti di Save the Children Italia sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

La Difesa si confronterà sulla risoluzione in materia di accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche, sullo schema di dm di approvazione del programma pluriennale per la progressiva implementazione di suite operative “Multi-Missione Multi-Sensore” (MMMS) su piattaforma condivisa Gulfstream G550 “Green” base JAMMS, e sulla pdl per l’istituzione della decorazione d’onore interforze dello Stato maggiore della difesa alla memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Infine, ascolterà i rappresentanti del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Fund). Giovedì alle 8.15 ascolterà il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano sulle linee generali dell’incarico ricoperto e dibatterà su diverse nomine a presidente della Commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa.

La Finanze esaminerà la pdl per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale dell’impresa e favorire la stabilità dei rapporti di lavoro e ascolterà il Sottosegretario per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

La Cultura dibatterà sulla proposta di nomina di Umberto Lago a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e sulla nomina di alcuni componenti della medesima Commissione. Dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore, sulla pdl per la promozione della musica popolare amatoriale e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. Ascolterà i rappresentanti di Google Italia sulle risoluzioni sulla tutela del diritto d’autore con particolare riferimento all’uso delle nuove tecnologie e svolgerà alcune audizioni sulla pdl in materia di tutela del diritto d’autore relativo alle fotografie.

La Ambiente dibatterà sullo schema di Dpcm per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi della Polizia di Stato di Genova e Torino nonché per i lavori di ristrutturazione della caserma Cardile di Alessandria. La Trasporti, con la Attività Produttive, esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di intelligenza artificiale. Dibatterà sulle proposte di nomine di diverse Autorità portuali e sulla proposta di nomina dell’avvocato Stefano Arcifa a presidente dell’Aero Club d’Italia. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue sul piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo e sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali e alcune sulla crisi industriale di Eni – Versalis.

La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dal Senato, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria. Dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming), sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, sullo schema di decreto legislativo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sulle risoluzioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e sulle pdl in materia di terapie digitali. Infine, dibatterà sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Ssn nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all’assistenza sanitaria complementare.

La Agricoltura svolgerà delle audizioni sull’attività di trattamento dei fanghi di depurazione da acque reflue per il loro utilizzo in agricoltura come fertilizzanti, proseguirà il ciclo di audizioni sulle prospettive del settore vitivinicolo ed esaminerà gli Atti Ue sulle norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto-legge per il contrasto dell’immigrazione irregolare, del decreto-legge in materia di assicurazione dei rischi catastrofali e del decreto- legge per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. A seguire, dibatterà sulla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nei confronti dell’onorevole Armando Siri, senatore all’epoca dei fatti, e sulla proposta di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Giovedì ascolterà le Comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e come di consueto giovedì svolgerà alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul decreto immigrazione, sul ddl relativo all’ordinamento giurisdizionale e alla Corte disciplinare, sul ddl sul conflitto di interesse in Commissione antimafia e sul ddl sull’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con la Giustizia, si confronterà sul ddl sulle funzioni della Corte dei conti e sulla responsabilità amministrativa.

La Giustizia, con la Affari Sociali, riprenderà il confronto sul ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita e sul ddl per la prevenzione delle molestie sui luoghi di lavoro. Proseguirà il ciclo di audizioni e si confronterà sul ddl per il contrasto alla violenza sulle donne. A seguire, dibatterà sul decreto-legge per il differimento del termine in materia di responsabilità erariale sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, sui ddl relativi ai reati contro gli animali, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl in materia di responsabilità dei revisori legali, sul ddl sull’Albo dei grafologi, sul ddl in materia di successioni, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, sui ddl relativi ai consulenti tecnici d’ufficio. Svolgerà, poi, delle audizioni sul ddl in materia di affidamento condiviso.

La Affari Esteri ascolterà il Direttore dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Maeci ministro plenipotenziario Giorgio Aliberti sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2024 e dibatterà sulla risoluzione sul supporto alla popolazione colpita dalla guerra civile in Sudan. La Politiche dell’Ue esaminerà, poi, l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze esaminerà la risoluzione sull’assoggettamento al pagamento IMU degli immobili del terzo settore adibiti a strutture socioassistenziali, sul decreto sugli acconti IRPEF 2025 e sullo schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2025.

La Cultura esaminerà il decreto Pnrr e le proposte di nomina del presidente e dei componenti della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Ambiente svolgerà delle audizioni si confronterà decreto alluvioni e Campi Flegrei, dibatterà su diverse proposte di nomine di Autorità portuali, sul ddl sulla legge quadro in materia di interporti e svolgerà delle audizioni sul ddl per la sicurezza delle attività subacquee. Ascolterà l’Amministratore delegato di RFI sullo stato e le criticità della rete e del servizio ferroviario. La Industria esaminerà il decreto sull’assicurazione dai rischi da calamità naturali, il ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, i ddl sulla produzione e vendita del pane, il ddl sui tartufi, i ddl per la valorizzazione della transumanza, i ddl per la riduzione dello spreco alimentare e l’Atto Ue per il sostegno del settore dei prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati.

La Affari Sociali dibatterà e svolgerà delle audizioni sul ddl sulla medicina di genere. Esaminerà lo schema di decreto legislativo per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, il dlgs sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, il ddl sui permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl sulla retribuzione dei lavoratori, i ddl sulla salute mentale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico, i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare e il dl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

