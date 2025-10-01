La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Meloni vola al Consiglio Ue informale e summit Cpe

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi e domani a Copenaghen, in Danimarca, per partecipare al Consiglio europeo informale e al summit della Comunità politica europea. Il Consiglio inizierà oggi alle 13.00 al Palazzo Christiansborg; dopo il consueto scambio introduttivo con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, seguirà la sessione sul tema della Sicurezza e Difesa, con una presentazione da parte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen sullo stato dei lavori a livello Ue e in particolare dello “scooping paper” preliminare alla “defence readiness road map” da approvare al Consiglio Europeo formale di fine ottobre. La discussione proseguirà poi sul tema dell’Ucraina, anche con la partecipazione del presidente ucraino Zelensky. Anche se non in agenda, è scontato che ci sia anche un confronto sulla situazione in Medio Oriente. Non è prevista una dichiarazione finale. Parallelamente si terrà anche il vertice della Comunità politica europea (Cpe).

Partecipano per la Ue il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e le presidenti del Parlamento e della Commissione Roberta Metsola e Ursula von der Leyen. Presenti anche i segretari generali della Nato Mark Rutte, del Consiglio d’Europa Berset e dell’Osce Sinirlioglu. Oltre alla cena di gala di oggi offerta dai sovrani danesi Frederik X e Mary di Danimarca, il summit avrà tre momenti principali; la plenaria di apertura, che prevede un intervento di Giorgia Meloni, sarà dedicata alle sfide di sicurezza con cui si confronta l’Europa e al rafforzamento dell’Ucraina; seguiranno quattro tavole rotonde tematiche parallele: due dedicate ai temi della sicurezza e della resilienza, una alla sicurezza economica e una alla migrazione. La premier parteciperà alla tavola rotonda sui temi migratori, co-presieduta dai primi Ministri belga e britannico.

In programma la presentazione congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron della Coalizione europea contro le droghe (ECAD), che si propone di rafforzare concretamente la cooperazione in ambito CPE nel contrasto al traffico di droga, incluso quello di sintetica, e nella prevenzione. Ci sarà poi la riunione del “Contact Group Moldova”, un formato ad hoc di cui fanno parte anche Francia, Germania, Polonia, Romania, UE e Regno Unito. Previsto anche un incontro ristretto con il Presidente ucraino Zelensky, ospitato dalla Danimarca, con la partecipazione di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Meloni ha infine in programma alcuni incontri bilaterali in corso di definizione.

Dopo le Marche, Meloni vede il 2-0 per il centrodestra

In Calabria non si vince, “si stravince”. Lo dicono i suoi vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e lo conferma, di fatto lei salendo sul palco di Lamezia Terme per ultima a chiudere il comizio “del centrodestra unito” per tirare la volata a Roberto Occhiuto. Giorgia Meloni vede il 2 a 0 che secondo tutta la coalizione, che si presenta galvanizzata in Calabria dopo il primo successo nelle Marche, si raggiungerà senza difficoltà nel voto di domenica e lunedì. Niente di fatto, ancora, per gli altri nomi che mancano per chiudere la rosa delle candidature alle regionali. Non c’è tempo, minimizzano tutti, per l’oramai attesissimo vertice per chiudere anche su Veneto, Campania e Puglia. Intanto c’è da pensare alla Calabria, che, dice Antonio Tajani, è cambiata “grazie a Occhiuto”. Il test marchigiano insegna che “i cittadini non sono stupidi”, va subito all’attacco la premier, puntando il dito sulla scelta da parte del centrosinistra di abbracciare, in campagna elettorale, l’onda emotiva delle manifestazioni per Gaza. “Altro che pro-Pal, noi siamo per le Marche”, aveva sottolineato poco prima Matteo Salvini.

Lei ci mette il carico, perché “i cittadini guardano al lavoro, ai risultati, non si fanno ammaliare dagli slogan, dal fumo negli occhi” e, come dimostra l’esito delle urne, “non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato in Palestina”. Una mossa “disperata” di chi con “cinismo” sfrutta le tragedie per racimolare voti”. “Tu puoi raccontare tutte le bugie che vuoi, le persone ragionano con la loro testa”, insiste Meloni. La premier, come suggerisce la strategia dell’armadillo, difende i risultati del suo Governo, che si avvia a essere il “terzo” più longevo della storia d’Italia e pure la scelta di Occhiuto di andare al voto anticipato: “Racconta come siamo fatti noi, cosa c’è nel nostro Dna” e cioè “che sono i cittadini a dover dire se si fidano di noi” e sono “gli unici che ci possono mandare a casa”. Spende parole anche per il Ponte sullo Stretto, cavallo di battaglia di Salvini. E se non porta in dote alla Calabria una sorpresa come la Zes per le Marche, annuncia però che è stato avviato “l’iter per l’uscita dal commissariamento della sanità” in Regione.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 ascolterà le comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come di consueto, alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time). Dalle 16.15 si confronterà sul decreto-legge, già approvato dal Senato, per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, sulle mozioni per il finanziamento del settore del cinema e dell’audiovisivo e sulla mozione in materia di trasferimento delle risorse statali agli enti locali.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl costituzionale per l’istituzione della Regione di Roma capitale della Repubblica e sul ddl per lo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle Pa. La Giustizia esaminerà il ddl per la tutela dei minori in affidamento, la pdl per il sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali, e il ddl per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, già approvato dal Senato.

La Esteri dibatterà sulla proposta di ratifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sulla pdl per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo e ascolterà Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, sulle attività svolte e sulle iniziative avviate per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo. La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’imposta sul valore aggiunto, sullo schema di Dlgs sul codice degli incentivi e sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

La Cultura esaminerà il ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico, la pdl in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive e, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni sulla pdl per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato. La Ambiente dibatterà sulla pdl per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale. La Trasporti esaminerà la proposta di nomina di Antonino Geronimo La Russa a presidente dell’Automobile Club d’Italia e svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni sulla guida autonoma.

La Attività Produttive proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul settore tessile. La Lavoro esaminerà la pdl in materia di welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e misure per il consolidamento delle prestazioni. La Affari Sociali esaminerà lo schema di decreto legislativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue relativi alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 10.00 per esaminare il ddl per la prevenzione e la cura dell’obesità, il ddl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming) e il decreto-legge, già approvato dalla Camera, in materia di giustizia.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali si confronterà sul ddl per l’elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sul ddl per la semplificazione delle attività economiche, sul ddl per la Festa nazionale San Francesco, sui ddl per il contrasto all’antisemitismo, e, con la Giustizia, sul ddl sulle funzioni della Corte dei conti e la responsabilità amministrativa. Infine, dibatterà sul ddl costituzionale per la separazione delle carriere nella magistratura.

La Giustizia esaminerà il ddl sulle disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, il ddl sulla comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ddl sulle indagini informatiche, il ddl in materia di furto d’auto, il ddl sul procedimento sommario per la realizzazione del credito, il ddl per l’introduzione della figura dello psicologo forense e altre risorse per il contrasto alla violenza contro le donne e il ddl in materia di successioni.

La Esteri e Difesa esaminerà la proposta di ratifica dell’accordo Italia-Santa Sede per un impianto agrivoltaico, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l’acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS (Auxiliary General Survey) per un totale di numero 2 unità Joint Maritime Multi Mission System e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale, e sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale denominato Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2025 e l’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Con la Esteri e Difesa ascolterà il Ministro aggiunto per l’Europa presso il Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania Gunther Krichbaum.

La Bilancio si confronterà sullo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia d’imposta sul valore aggiunto, sullo schema di Dlgs sul codice degli incentivi e sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Ascolterà il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luigi Sbarra sul ddl per il rilancio dell’economia nei territori delle Regioni Marche e Umbria. La Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sullo schema di Dlgs sull’imposta sul valore aggiunto e sullo schema di Dlgs in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, e sul ddl per la rateizzazione di carichi fiscali.

La Cultura si confronterà sul decreto-legge per la riforma dell’Esame di Stato, sul ddl per l’inclusione degli studenti universitari con DSA, sul ddl per l’introduzione dell’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, sul ddl sul Festivalfilosofia e sul ddl sull’accesso alla docenza universitaria. La Ambiente esaminerà i ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale e il ddl per l’istituzione dell’area marina protetta «Isola di Capri».

La Industria proseguirà l’esame della proposta di Legge annuale su mercato e concorrenza 2025 il cui termine per la presentazione degli emendamenti scadrà lunedì 29 settembre 2025. Dibatterà sulla legge annuale sulle PMI, sui ddl per la valorizzazione della transumanza, sul Dlgs sul Codice degli incentivi e sull’Atto Ue per l’attuazione del sostegno dell’Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034.

La Sanità e Lavoro esaminerà il ddl sulle terapie complementari, il ddl per l’istituzione della giornata nazionale di prevenzione del melanoma, i ddl in materia di tutela della salute mentale, i ddl sui disturbi del comportamento alimentare, i ddl per la sostituzione mitocondriale, lo schema di decreto legislativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, ascolterà dottor Edoardo Garrone sulla sua proposta di nomina a presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova e il ddl sulle terapie complementari.

