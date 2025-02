Salvini incontra Netanyahu e conferma la sintonia con la visione di Trump. Al via la mozione di sfiducia alla Santanchè. Meloni è al lavoro per il rilancio dei centri in Albania.

Meloni è al lavoro per il rilancio dei centri in Albania

Giorgia Meloni assicura che sui centri in Albania non è intenzionata a fare passi indietro, nonostante le decisioni dei magistrati sui richiedenti asilo che finora hanno bloccato il progetto dell’esecutivo; vorrebbe trovare una soluzione senza aspettare che si pronunci la Corte di Giustizia europea. Dopo un primo confronto venerdì scorso in coda al Cdm tra la premier, il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, i tecnici si sono messi al lavoro. Il cambio di strategia sul modello Albania s’inserirebbe in un contesto europeo che il Governo considera favorevole: Meloni e Piantedosi hanno più volte sottolineato l’interesse di Bruxelles per il progetto italiano che potrebbe fungere da apripista nella Ue. Non a caso il Ministro dell’Interno nei suoi ultimi incontri con i colleghi europei ha auspicato una riforma della Direttiva rimpatri “che preveda meccanismi di regionalizzazione per trasferire gli immigrati illegali in Paesi limitrofi, quando non sia possibile riammetterli nel Paese d’origine”.

Le ipotesi sul tavolo sono diverse, con l’obiettivo dichiarato di bypassare lo stop dei giudici ai trattenimenti evitando però lo scontro frontale. Si starebbe in particolare riflettendo sulla possibilità di cambiare il format dei centri in Albania, trasformandoli in Centri per il rimpatrio. Così in quelle strutture non sarebbero più trasferiti i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo in attesa delle procedure di frontiera accelerate, ma Shengjin e Gjader diventerebbero centri per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione. Si eviterebbe così il passaggio dai giudici per la convalida del trattenimento nelle strutture che è invece obbligatorio nel caso di richiedenti asilo. Uno dei problemi sul tavolo sarebbe rappresentato però dalla necessità di rivedere il Protocollo con Tirana, con relativo nuovo passaggio in Parlamento che comunque allungherebbe i tempi per rendere operative le novità.

Al via la mozione di sfiducia alla Santanchè

La Ministra Daniela Santanchè deve affrontare la prova della sfiducia del Parlamento. A chiederne le dimissioni sono il M5S, Pd e Avs dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta Visibilia e quello che incombe per truffa aggravata all’Inps. Il voto però è rinviato. In ogni caso dalla maggioranza, il sostegno sembra indebolirsi, almeno a contare i deputati in aula a Montecitorio: nessuno di FI, solo una leghista ai banchi del Governo (la viceministra all’Ambiente Vannia Gava) e 11 di FdI, più i due Ministri meloniani che le stanno accanto, al centro dell’Aula, Nello Musumeci e Luca Ciriani. Entrambi negano che le assenze in aula siano segno di distanza e isolamento verso Santanchè e tanto meno che lei stessa sia amareggiata. Per il momento comunque la maggioranza è convinta che la mozione non passerà. Le opposizioni invece attaccano contestando il “conflitto d’interessi vivente che è la Ministra”, l’attaccamento alla poltrona e le bugie ai cittadini. Non va meglio nel centrodestra, dove resta, anche se sottotraccia, l’imbarazzo e il gelo nei confronti della Ministra che, per carattere e per convinzione, sembra decisa a restare al suo posto.

Salvini incontra Netanyahu e conferma la sintonia con la visione di Trump

Matteo Salvini è volato in Israele per un giro di colloqui con i vertici dello stato ebraico. Prima una bilaterale con il Ministro degli Affari Esteri Gideon Sa’ar, poi a Gerusalemme l’incontro con il Ministro degli Affari della Diaspora e dell’Antisemitismo Amichai Chikli, quindi il faccia a faccia, di mezz’ora, con Benjamin Netanyahu. Una visita delicata e importante non solo per confermare e rafforzare le forti relazioni tra la Lega ed il Likud, ma anche per fare il punto della situazione all’indomani della visita a Washington del Primo Ministro israeliano e per ribadire i rapporti di amicizia tra Italia e Israele. Con una premessa: la conferma del sostegno al percorso di pace e stabilità in Medio Oriente. In questo quadro, il vicepremier e Ministro italiano ha ribadito le forti perplessità rispetto alla decisione della Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu. In Israele è ben noto il posizionamento politico di Salvini e la forte sintonia con la nuova Amministrazione Usa di Donald Trump. E nella mezz’ora di colloquio a Gerusalemme con il premier, questa linea è stata confermata insieme al sostegno “a ogni iniziativa utile per portare pace, stabilità e prosperità in MO, eliminando una volta per sempre terrore e violenza islamica da ogni territorio: nell’interesse dello stesso popolo palestinese”.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 11.00 per lo svolgimento delle interrogazioni. Dalle 15.30 esaminerà la proposta di legge per l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell‘insegnamento dell’educazione civica, le mozioni sulle politiche industriali, le mozioni per il rilancio della competitività europea in relazione al Rapporto Draghi, la pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro, la proposta di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, e il disegno di legge sulla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. Si confronterà, poi, sulla mozione di sfiducia al Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè, sulla pdl per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori e sulla proposta di legge per l’istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali terrà delle audizioni la proposta di legge costituzionale per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica. La Giustizia dibatterà sul ddl per la tutela dei minori in affidamento e sulla pdl sulla durata delle operazioni d’intercettazione. La Affari Esteri svolgerà delle audizioni sullo schema di documento triennale di programmazione e d’indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2024-2026. Con la Difesa, esaminerà il ddl, già approvato dal Senato, sulle nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

La Bilancio, con l’Ambiente, si confronterà sul decreto sulle misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza nonché per l’attuazione del Pnrr. La Finanze proseguirà le audizioni sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione ed esaminerà le pdl in materia di obbligo di contrarre e di recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

La Cultura svolgerà delle audizioni e si confronterà sulla pdl di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. La Ambiente esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano, e la pdl sui benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali d’infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. La Trasporti, con la Attività Produttive, proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl in materia di organizzazione e funzionamento dei call center.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 16.30 per l’esame del decreto proroga termini (anche se difficilmente l’esame in Commissione sarà terminanto in tempo) e del ddl di proroga del Tuf. A seguire esaminerà il ddl per la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ), la mozione sui reati di violenza sessuale commessi con l’ausilio di sostanze stupefacenti, le mozioni sui rincari del prezzo dell’energia elettrica, la mozione sui programmi di finanziamento pubblico alla ricerca, la mozione sul riconoscimento italiano e internazionale dello Stato di Palestina e la mozione per il sostegno al processo di pacificazione tra Armenia e Azerbaijan.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sugli emendamenti al decreto proroga termini. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sul processo telematico e proseguirà il ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere. Dibatterà sui ddl in materia di successioni, sul ddl sull’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere, sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali, sul ddl sulla disciplina della magistratura onoraria, sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare.

La Affari Esteri svolgerà delle audizioni sul Documento programmatico per la Difesa per il triennio 2024-2026, ascolterà il delegato al Programma per l’industria europea per la Difesa (EDIP) di Leonardo Cristina Leone sugli Atti comunitari per una nuova strategia industriale europea per il settore della Difesa, si confronterà sul ddl per la revisione disciplina Corpo militare volontario e Corpo infermiere volontarie Croce Rossa, sullo schema di documento triennale di programmazione e d’indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026, esaminerà diverse proposte di ratifica di trattati internazionali e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale denominato Nuova scuola elicotteri Viterbo – segmento operativo, costituito dal segmento volo Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa.

La Politiche dell’Ue riprenderà l’esame della Legge di delegazione europea 2024 e della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE per il 2024; inoltre, dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze dibatterà sul ddl di proroga del Tuf, sul ddl per l’aggregazione bancaria cooperativa, sul ddl relativo all’assegno sostitutivo di accompagnatore militare e sul ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio. Infine, esaminerà lo schema di decreto legislativo sul testo unico in materia di versamenti e di riscossione. La Culturaesaminerà il decreto cultura e dibatterà sullo stato di attuazione della riforma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sul ddl per l’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, alle 12.30 ascolterà il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, esaminerà i ddl sulla rigenerazione urbana e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano. La Industria svolgerà delle audizioni e dibatterà sui decreti dell’ex Ilva.

L’Affari Sociali e Lavoro, con la Diritti Umani, ascolterà il professor Americo Cicchetti, già Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, sul piano di potenziamento delle cure palliative. Esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl per la tutela della salute mentale, i ddl sul salario minimo, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl sulla medicina territoriale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

