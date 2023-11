La Giornata Parlamentare: oggi alla Camera riunione per la discussione del decreto in materia di immigrazione

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.00 per la discussione del decreto in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi oggi alle 12.00 per la discussione del decreto in materia di immigrazione e protezione internazionale su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Da mercoledì esaminerà il decreto per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, il ddl per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, la pdl sugli illeciti agro-alimentari, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e il programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea.

A seguire dibatterà sulla pdl relativa alla prescrizione, sulle mozioni in materia di aggiudicazione e gestione degli appalti, con particolare riguardo alla tutela delle retribuzioni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle mozioni per la prevenzione e la cura del tumore al seno, sulla proposta di legge ratifica del Mes, sulle mozioni in materia di politiche per il clima e impegni per la 28°conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP28) di Dubai, sulla pdl per l’istituzione del salario minimo.

Mercoledì alle 9.30 è previsto il voto, con il Parlamento in seduta comune, per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Come di consueto, lo stesso giorno alle 15.00 verranno discusse le interrogazioni a risposta immediata mentre venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali esaminerà lo schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno per l’anno 2023. Mercoledì alle 13.45, assieme alla Trasporti, ascolterà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell’ambito del PNRR. A seguire dibatterà sul decreto sulle disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e sulla pdl per la revoca delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. La Giustizia esaminerà le pdl sugli illeciti agro-alimentari e, con la Difesa, lo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare.

La Esteri si confronterà su diverse ratifiche di trattati internazionali e ascolterà Filippo Fasulo, co-responsabile dell’Osservatorio Geoeconomia dell’ISPI, e la giornalista Giada Messetti sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico; proseguirà le audizioni su diverse ratifiche di accordi con il Canada. Domani, la Difesa ascolterà l’amministratore delegato di Fincantieri ,Pierroberto Folgiero, nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025. Mercoledì su medesimo argomento ascolterà l’amministratore delegato di Rheinmetall Italia Alessandro Ercolani.

Mercoledì alle 13.30, la Bilancio, con la Politiche dell’Ue, ascolterà il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto nell’ambito dell’esame congiunto di diversi Atti Ue sul tema delle risorse proprie. A seguire, dibatterà sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale e sullo schema di decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, lo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e il disegno di legge sulla competitività dei capitali. Mercoledì alle 14.30, assieme alla rispettiva del Senato, ascolterà i rappresentanti del Gruppo Controesodo e della Fondazione Migrantes sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulla pdl per la promozione della conoscenza dell’emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee e sulla pdl per il riconoscimento dell’interesse storico, culturale e ambientale dell’area della Magna Grecia. Inoltre esaminerà le pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica, le pdl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, la pdl per l’istituzione di un contributo stabile all’Istituto dell’Enciclopedia italiana, la pdl per l’introduzione dell’educazione alle pari opportunità femminili nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, la risoluzione sui costi degli abbonamenti e all’accesso alla visione degli eventi sportivi anche in streaming, e lo schema di decreto ministeriale per la definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore. A seguire, dibatterà sull’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva, sullo schema di decreto ministeriale per la disciplina delle classi di laurea e lo schema di decreto ministeriale per la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

La Ambiente si confronterà sul decreto per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. La Trasporti svolgerà delle audizioni e si confronterà sulle pdl per la sicurezza stradale e di delega per la revisione del Codice della strada ed esaminerà la legge quadro in materia di interporti. La Attività Produttive esaminerà il ddl per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, le pdl sulla professione di guida turistica, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, la pdl sugli incentivi per l’acquisto di grandi elettrodomestici a elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti e l’indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale. La Lavoro esaminerà la pdl sul salario minimo e la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La Affari Sociali riprenderà il confronto sull’istituzione del servizio di psicologia di base nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla pdl per il riconoscimento dell’apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante e dibatterà sulla proposta, già approvata dal Senato, d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue sull’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e alcune sulle risoluzioni in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva. La Politiche dell’Ue ascolterà i rappresentanti dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) nell’ambito dell’esame dell’Atto Ue relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi mercoledì alle 16.30 per esaminare diverse ratifiche di trattati internazionali e il ddl per la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl costituzionale per l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri. A seguire proseguirà l’esame della modifica costituzionale in materia di tutela delle vittime di reati. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl relativo alla geografia giudiziaria ed esaminerà il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio. A seguire, dibatterà sul ddl sulla dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse, sul ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni, sul ddl sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e il ddl sul sequestro di strumenti elettronici. Con la Esteri e Difesa, dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della Magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare, e, con la Affari Sociali, sul ddl relativo all’oblio oncologico.

La Esteri e Difesa svolgerà delle audizioni sul decreto sul Piano Mattei. La Politiche dell’Ue dibatterà su alcuni Ue in materia di circolarità per la progettazione dei veicoli e di gestione di quelli fuori uso, rating ESG, monitoraggio di suolo, vittime di reato, infrastrutture ferroviarie europee, servizi di sicurezza dei gestiti e associazioni transfrontaliere. La Bilancio esaminerà la legge di bilancio 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e dibatterà sul decreto fiscale. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema d’imposte sui redditi e lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. La Cultura esaminerà il ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di Assoporti, Confitarma, Assarmatori, Assiterminal e Assonautica Italiana sull’ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo, ascolterà i rappresentanti di ASTM, Gruppo SAVE, Gruppo Tarros e ANCE sull’utilizzo delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e logistiche. Infine, esaminerà la risoluzione per l’adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sul monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”. Esaminerà l’Atto Ue sulle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati e proseguirà le audizioni sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sull’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e proseguirà l’esame di alcuni Atti Ue in materia di Codice dell’Unione relativo ai medicinali e autorizzazione e sorveglianza dei medicinali per uso umano e norme di EMA.