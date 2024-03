La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà le mozioni per il rilancio del settore dell’automotive e per la tutela dei relativi livelli occupazionali nell’ottica della transizione ecologica, il decreto-legge già approvato dal Senato sull’amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico e la proposta di legge sulla sicurezza stradale e di delega al Governo per la revisione del Codice della strada. Giovedì alle 9.30 ascolterà le Comunicazioni del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come di consueto martedì 9.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dal Senato, sull’autonomia differenziata, dibatterà sulla pdl di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sulla pdl relativa ai conflitti d’interessi. Con la Giustizia esaminerà il ddl governativo per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e sui reati informatici. Si confronterà, poi, sull’Atto Ue sulla politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere. Con la Affari Sociali dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali, e a seguire esaminerà la pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. La Giustizia svolgerà delle audizioni sulla pdl sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale ed esaminerà le pdl sui reati contro gli animali.

La Esteri proseguirà il ciclo di audizioni sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, esaminerà la risoluzione per contrastare la violazione dei diritti umani in Iran e diverse ratifiche di trattati internazionali. Con la Difesa dibatterà sul ddl governativo relativo alle nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La Difesa dibatterà sulla pdl per la concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya, svolgerà delle audizioni sulla pdl sui termini per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di fine servizio del personale militare. Esaminerà poi sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma denominato “Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali” e dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale denominato “Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell’elicottero multiruolo HH169 per l’Arma dei carabinieri”.

La Bilancio esaminerà e svolgerà delle audizioni sul decreto per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); sul provvedimento, giovedì alle 15.30 ascolterà il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia. La Finanze ascolterà il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse e i rappresentanti della GdF sui fenomeni di evasione dell’IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. Dibatterà sulla pdl per la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione d’immobili dello Stato da parte degli Enti territoriali.

La Cultura, con la Trasporti, esaminerà lo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. Svolgerà delle audizioni sulla risoluzione per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, alcune nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione e alcune, assieme alla Lavoro, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Esaminerà le pdl sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani e la pdl sulla rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel Consiglio nazionale e nella Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Ambiente ascolterà Irene Priolo, Vicepresidente della Regione E-R, sulle attività svolte nell’ambito della ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e a seguire il Commissario straordinario nazionale sulla scarsità idrica Nicola Dell’Acqua sulle attività svolte al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l’uso della risorsa idrica. La Trasporti esaminerà e svolgerà delle audizioni, tra cui quella dell’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Mef nel capitale di Poste Italiane. La Attività Produttive svolgerà delle audizioni sulla pdl sull’attività di toelettatura degli animali d’affezione.

La Lavoro esaminerà le pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, il ddl governativo in materia di lavoro, la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e proseguirà le audizioni sul rapporto tra IA e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Infine, ascolterà i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame dell’Atti Ue sulla mobilità delle competenze e dei talenti.

La Affari Sociali esaminerà le pdl sulle politiche sociali e di enti del Terzo settore, lo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità, la pdl per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, le risoluzioni per la promozione e sostegno dell’allattamento al seno e la pdl per l’assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

La Agricoltura si confronterà sulla pdl sui costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e sulla pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Giovedì alle 13.30, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida sugli esiti del Consiglio “Agricoltura e pesca” e sulla posizione del Governo in vista della riunione del Consiglio dell’Ue “Agricoltura e pesca” del prossimo 26 marzo 2024. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sulla Relazione annuale 2022 della Commissione Ue sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali e alcune sull’Atto Ue per l’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto, già approvato dalla Camera, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 e del decreto per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e per la revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Come di consueto, giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale sul premierato, il decreto sulle consultazioni elettorali dell’anno 2024 e il ddl sulle modifiche al Titolo V della Costituzione. La Giustizia ascolterà il sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia, esaminerà il ddl per il sequestro di strumenti elettronici, il ddl per il contrasto alla surrogazione di maternità, il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio e il ddl sul conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali. Infine, svolgerà delle audizioni sui ddl sul reato di diffamazione a mezzo stampa e alcune sul ddl relativo ai criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale.

La Esteri e Difesa dibatterà sula rettifica dell’accordo tra Italia e San Marino sull’esecuzione decisioni giudiziarie, sulla ratifica del protocollo nuova sede Organizzazione internazionale vigna e vino, sul ddl di modifica della legge sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, sullo schema di decreto ministeriale d’individuazione, per l’anno 2024, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli Enti internazionalistici e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2024. Giovedì, con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore del Giappone, Satoshi Suzuki in merito ai rapporti tra l’Ue e il Giappone, con particolare riferimento all’Accordo di Partenariato UE-Giappone (EPA). La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti e sull’Ue sul quadro di sostegno per il trasporto intermodale di merci.

La Finanze proseguirà il confronto sull’affare assegnato relativo agli sviluppi della politica fiscale, la gestione tributaria, le grandezze finanziarie e l’attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026, sul ddl sulle agevolazioni fiscali start-up e sul ddl per il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle. La Cultura, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sule procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Esaminerà il ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti, il ddl sulle professioni pedagogiche ed educative, il ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo, il ddl per la regolamentazione delle competizioni videoludiche, il ddl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici, il ddl sulle competenze non cognitive e il ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà le audizioni sull’indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare, esaminerà il decreto sul G7, il decreto relativo alla governance e agli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026”, lo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Mef nel capitale di Poste Italiane, il ddl sul consumo di suolo e rigenerazione urbana, il ddl per il sostegno dei parchi regionali, il ddl sulla legge quadro sulle aree protette e i ddl sulla rigenerazione urbana. Ascolterà i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato sull’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche.

L’Industria e Agricoltura ascolterà i rappresentanti dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) sullo stato dell’automotive in Italia, esaminerà il ddl di delega al Governo in materia di florovivaismo e il ddl per l’istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana”. La Affari Sociali proseguirà le audizioni sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, si confronterà sul ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, sul ddl relativo ai disturbi del comportamento alimentare, sui ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, sullo schema di decreto legislativo per la definizione della condizione di disabilità e sull’Atto Ue per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni o a sostanze tossiche.