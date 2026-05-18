La Giornata Parlamentare. Partecipazione dell’Italia all’Ue 2026, patto di stabilità, sicurezza energetica

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà la relazione della XIV Commissione sul Programma di lavoro della Commissione per il 2026 e la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2026, la mozione sulla revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti e la mozione sulla riduzione del costo dell’energia e politiche a sostegno della crescita. Infine, dibatterà sul decreto-legge fiscale per l’approvazione definitiva in seconda lettura.

Come di consueto, martedì alle ore 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni e mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sulle pdl sulla riforma della legge elettorale.

La Giustizia discuterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata.

La Affari Esteri proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico e l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Esaminerà la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025, lo schema di DM per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici e le risoluzioni sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari e sul potenziamento dei servizi per il rilascio della CIE. Dibatterà sul ddl sull’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sulla cooperazione strategica in diversi settori.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e lo schema di DM sulle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. La Finanze esaminerà il DL fiscale.

La Cultura svolgerà audizioni sulla crisi e le prospettive del calcio italiano, esaminerà la pdl sulla restituzione di opere d’arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale e la pdl sulla dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell’Abisso Plutone. Discuterà la risoluzione sulla valorizzazione delle arti culinarie e dell’ospitalità nell’ambito della formazione terziaria e sulle pdl sul cinema.

La Ambiente svolgerà audizioni e discuterà sul DL sul piano casa ed esaminerà il ddl sulla riforma del Testo unico dell’edilizia. Con la Attività Produttive esaminerà il ddl sul nucleare sostenibile.

La Trasporti svolgerà audizioni sulla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale e discuterà sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

La Attività Produttive esaminerà la pdl sulla valorizzazione delle attività commerciali nei centri storici e lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi. La Lavoro esaminerà il DL sul salario giusto.

La Affari Sociali proseguirà l’indagine conoscitiva sui LEA nelle regioni, esaminerà il ddl sulla responsabilità dei professionisti sanitari e la pdl sull’istituzione dell’ordine degli informatori scientifici del farmaco. Dibatterà sulla pdl sull’istituzione del Premio “Dottor Geppino Micheletti” il ddl sul servizio civile universale e sulla pdl sui medici di medicina generale.

La Agricoltura esaminerà il ddl e la pdl sulla produzione e vendita del pane, svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione e sulla pdl per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell’agricoltura di collina.

La Politiche dell’Ue con la Bilancio e con la Bilancio del Senato svolgerà audizioni sulle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 15.00 per la discussione della mozione sui riflessi economici connessi alla sicurezza energetica e della mozione sulla tutela del comparto agroalimentare.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl sull’intesa con l’Unione Buddhista italiana e il ddl sull’immigrazione e la protezione internazionale. Dibatterà sul ddl sulla rappresentanza di interessi e sul ddl sulla protezione civile.

La Giustizia svolgerà audizioni sul ddl sull’allontamento del minore, esaminerà lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali e i ddl sui CTU. Dibatterà sui sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento, sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari, sul ddl per il gratuito patrocinio in favore delle famiglie vittime di femminicidio, sul ddl sulle professioni pedagogiche ed educative e sul ddl sulla libertà dell’imputato durante l’udienza. Con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Infine, svolgerà audizioni sul ddl sull’allontanamento del minore.

La Affari Esteri e Difesa si confronterà sul ddl sull’accordo UE-Costa d’Avorio di partenariato economico interinale, sul ddl sull’accordo Italia-Kuwait per la cooperazione nel settore della difesa, il ddl per la ratifica del trattato Italia-Paraguay per il trasferimento di persone condannate e il ddl sulla ratifica Italia-Vietnam Trattati di estradizione. Infine, dibatterà sul ddl Italia-Egitto per la proroga del Memorandum d’intesa per la cooperazione nel settore della difesa.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sullo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e sullo schema di Dlgs per l’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi, lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e lo schema di Dlgs sul TUIR e lo schema di DM sulle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

La Finanze esaminerà il DL fiscale e il DL carburanti-bis. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sul TUIR.

La Cultura svolgerà audizioni sui ddl sull’educazione sessuale nelle scuole, esaminerà i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi e i ddl sul primo soccorso nelle scuole. Dibatterà sui ddl sull’insequestrabilità delle opere d’arte straniere in prestito temporaneo e sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali. Infine, si confronterà sul ddl sul fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, sul ddl sulle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles e con la Sanità proseguirà l’esame del ddl sulla promozione salute e corretti stili di vita.

La Ambiente svolgerà audizioni sul ddl sulle isole minori, esaminerà il ddl sulla proroga del termine per la riforma della circolazione stradale e lo schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Discuterà sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci e con la Industria discuterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Infine, proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy, del ddl sul registro nazionale dei pizzaioli, del ddl sullo spreco alimentare e del ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni e dibatterà sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria. Esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla delega farmaceutica, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e sul ddl sul registro dei dispositivi medici.

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