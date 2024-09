La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Von der Leyen presenta la squadra dei Commissari. Fitto vice

Ursula von der Leyen ha presentato la sua nuova squadra di governo. 11 donne e 16 uomini; 6 i vicepresidenti esecutivi, tra cui il Ministro italiano Raffaele Fitto, con delega a Coesione e Riforme. “L’intero Collegio è impegnato per la competitività, ed è una delle principali raccomandazioni del rapporto Draghi”, ha spiegato von der Leyen presentando alla stampa a Strasburgo il suo esecutivo. Un altro principio è che tutti i Commissari sono uguali e hanno la stessa responsabilità: “In questo spirito ogni vicepresidente esecutivo avrà anche un portafoglio su cui concentrarsi, per il quale dovrà lavorare con altri Commissari. Perché ciò che riguarda la sicurezza riguarda la democrazia, ciò che riguarda l’economia riguarda la società e ciò che riguarda il clima e l’ambiente riguarda anche le persone e le imprese”. Nelle ultime settimane von der Leyen è stata impegnata in un intenso negoziato, da una parte con gli Stati e dall’altra con i gruppi che compongono la maggioranza che la sostiene. Non li ha accontentati tutti ma non sembra aver deluso nessuno.

Per accontentare tutti, o almeno provarci, ha scelto 6 vicepresidenti esecutivi, 4 donne, due uomini. La prima vicepresidente è la spagnola Teresa Ribera: ha la delega per una transizione pulita, giusta e competitiva e sarà responsabile della politica sulla concorrenza. Clima, Net zero e crescita clean: confermato l’olandese Wopke Hoekstra; Ambiente alla svedese Jessika Roswall ed Energia e casa al danese socialista Dan Jorgensen. Il francese Stéphane Séjourné, entrato all’ultimo minuto al posto di Thierry Breton, sarà vicepresidente per la Prosperità e la strategia industriale e sarà responsabile del portafoglio Industria, Pmi e Mercato unico; avrà la supervisione su Commercio e sicurezza economica (deleghe dello slovacco Maros Sefcovic, non più vicepresidente); Economia produttività, attuazione e semplificazione saranno del lettone Valdis Dombrovskis che perde la vicepresidenza; Servizi finanziari alla portoghese Maria Luis Albuquerque e Startup e innovazione alla bulgara Ekaterina Zaharieva.

L’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera sarà l’estone Kaja Kallas che avrà la supervisione su Allargamento, con Fitto. Partenariati internazionali andranno al ceco Jozef Sikela; Mediterraneo alla croata Dubravka Suica e Gestione delle crisi alla belga Hadja Lahbib. Questi due settori saranno condivisi con la vice presidente rumena Roxana Minzatu che avrà la delega a competenze, istruzione e cultura, posti di lavoro di qualità e diritti sociali; supervisionerà inoltre il portafoglio del maltese Glen Micallef all’equità intergenerazionale, cultura e sport. Raffaele Fitto, oltre alla delega diretta per la Coesione e le Riforme, avrà la supervisione sui portafogli della slovena Kos per l’Allargamento (insieme a Kallas), del greco Apostolos Tzitzikostas che sarà responsabile di Trasporto sostenibile e turismo), del lussemburghese Christophe Hansen (Agricoltura e alimentare) e del cipriota Costas Kadis (Pesca e oceani).

La finlandese Henna Verkunnen avrà la delega per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, e sarà responsabile del portafoglio sulle tecnologie digitali e di frontiera; supervisionerà le deleghe di Zaharieva (insieme a Séjourné), del lituano Andius Kubilius alla Difesa e Spazio, dell’austriaco Magnus Brunner delegato per gli Affari interni e migrazioni e dell’irlandese Michael McGrath che si occuperà di Democrazia, giustizia e stato di diritto. Von der Leyen avrà la supervisione diretta sulla delega del Bilancio affidata al polacco Piotr Serafin e condividerà con Séjourné la supervisione sui portafogli di Sefcovic (Commercio e sicurezza economica), di Dombrovskis (Economia e produttività). Tutti i ventisei, che oggi alle 16.00 saranno ricevuti da von der Leyen al Berlaymont, dovranno passare il vaglio delle audizioni del Parlamento Ue; gli eurodeputati hanno tutta l’intenzione di fare valere il proprio ruolo: ogni mandato almeno due o tre vengono bocciati.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi alle 9.30 per esaminare il ddl in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura, di ordinamento penitenziario, diverse ratifiche di trattati internazionali, il ddl per la revisione della disciplina sulla valutazione delle studentesse e degli studenti, per la tutela dell’autorevolezza del personale scolastico e sugli indirizzi scolastici differenziati, le mozioni per una riforma della disciplina della cittadinanza, le mozioni sul diritto allo studio e la proposta di legge per l’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. A seguire si confronterà sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi (deputato all’epoca dei fatti). Come di consueto alle 15.00 svolgerà interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali la pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane e, con la Giustizia, dibatterà sullo schema di decreto legislativo relativo allo scambio d’informazioni tra le Autorità di contrasto degli Stati membri. La Giustizia esaminerà lo schema di decreto legislativo sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali; con la Finanze, dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, sullo schema di decreto legislativo sul Testo unico della giustizia tributaria e sullo schema di decreto legislativo sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione.

La Esteri si confronterà sulla risoluzione sulle sistematiche violazioni dei diritti umani, in particolare delle donne, in Afghanistan, sulla risoluzione per la piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e ai meccanismi specializzati delle Nazioni Unite e sulle risoluzioni sugli esiti delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 e sulla tutela dello Stato di diritto in Venezuela. Esaminerà la ratifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti. La Difesa ascolterà il direttore di ON RADAR Fondazione Menarini Massimo Scaccabarozzi sulla sicurezza nazionale e le nuove sfide per la difesa.

La Finanze svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione ed esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto. La Cultura si confronterà sulla pdl per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, sulla pdl per l’istituzione del Museo del Ricordo di Roma, sulla pdl per favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica e sulla risoluzione per il riconoscimento della qualifica di teatri storici delle Marche.

La Ambiente svolgerà delle audizioni ed esaminerà la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e d’interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana e dibatterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. La Trasporti dibatterà sullo schema di decreto legislativo sui requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale e sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

La Attività Produttive, con la rispettiva del Senato, svolgerà diverse audizioni sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. Dibatterà sulla pd per l’istituzione della Giornata della ristorazione e sulla pdl sul turismo accessibile. La Lavoro esaminerà il ddl in materia di lavoro. La Affari Sociali esaminerà le pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare, dibatterà sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming).

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi alle 11.00 per l’esame del ddl sul legittimo impedimento del difensore, del ddl per l’istituzione della Giornata nazionale del formatore, del ddl sulle agevolazioni fiscali alle start-up e sul ddl per l’organizzazione del Macerata Opera Festival. Alle 15.00 si confronterà sull’ interpellanza sull’impatto derivante sui conti pubblici dall’attuazione dell’autonomia differenziata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà i ddl per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese e il ddl per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. Con la Esteri, dibatterà sul ddl relativo all’ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Giustizia esaminerà lo schema di decreto legislativo sul testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali e lo schema di decreto legislativo sul il testo unico della giustizia tributaria.

La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio, con la Finanze, dibatterà sul decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico e si confronterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

La Finanze si confronterà sul ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio e sul ddl di riforma in materia di costituzione e funzionamento dell’aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi. La Cultura dibatterà sul ddl relativo alle competenze non cognitive e sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale; proseguirà le audizioni per la promozione e tutela della danza. Si confronterà sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà il ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale, il ddl sulla rigenerazione urbana, la proposta di legge quadro sulle aree protette, il ddl sul Codice della strada e lo schema di decreto legislativo per l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale. Con la Affari Sociali e Lavoro proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale.La Industria e Agricoltura si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, sui ddl contro lo spreco alimentare e sul ddl per l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

La Affari Sociali esaminerà il ddl per l’assistenza sanitaria persone senza dimora, il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari per Giubileo 2025, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla mototerapia, il ddl sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela delle vittime di amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

