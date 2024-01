La Giornata Parlamentare: mercoledì comunicazioni del Ministro Nordio sull’amministrazione della giustizia

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la pdl sulla prescrizione, il ddl per il contrasto alla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, la pdl per l’Istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana”, la ratifica dell’Accordo Italia-San Marino per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023, sul Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Ue.

Mercoledì alle 8.30 voterà per l’elezione di due Segretari di Presidenza e alle 10.30 ascolterà le Comunicazioni del Ministro della giustizia Carlo Nordio sull’amministrazione della giustizia. Come di consueto martedì alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali, con la Bilancio, svolgerà diverse audizioni ed esaminerà il decreto proroga termini il cui termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 12.00 di venerdì; con la Esteri, proseguirà il confronto sulla ratifica del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria; con la Affari Sociali, dibatterà sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. La Giustizia svolgerà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo sulla riforma ordinamentale della Magistratura ed esaminerà lo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

La Difesa dibatterà sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell’Esercito italiano e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. La Finanze svolgerà delle audizioni sul decreto sulle agevolazioni fiscali e, assieme alla Lavoro, esaminerà le pdl per la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.

La Cultura dibatterà sulla risoluzione per garantire la tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, sulla pdl sull’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva e sulla pdl per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e di delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. A seguire esaminerà le pdl sulle manifestazioni di rievocazione storica la pdl sull’educazione all’affettività, al rispetto delle differenze e alle pari opportunità e la pdl per l’istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. La Ambiente, con la Attività Produttive, esaminerà il decreto per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La Trasporti esaminerà gli emendamenti al ddl per la revisione del Codice della strada, la legge quadro in materia di interporti e le risoluzioni sul trasporto pubblico locale. La Lavoro proseguirà le audizioni sulle pdl per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso e riprenderà il confronto sulla pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Ascolterà il professor Fabrizio D’Ascenzo e l’avvocato Gabriele Fava nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e proseguirà le audizioni sul ddl governativo in materia di lavoro.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per la promozione e sostegno dell’allattamento al seno, esaminerà le risoluzioni sulla sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica, sulla raccolta e l’utilizzo dei dati sanitari. Si confronterà, poi, sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica; proseguirà le audizioni sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia e, con la Agricoltura, dibatterà sulla proposta di regolamento Ue relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati. L’Agricoltura ascolterà il Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) professor Vincenzo Caputo in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia, esaminerà la pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e la pdl di delega al Governo in materia di florovivaismo.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. A seguire dibatterà sul ddl costituzionale sull’autonomia regionale e il riparto di competenze legislative. Mercoledì alle 16.00 ascolterà le Comunicazioni del Ministro della giustizia Carlo Nordio sull’amministrazione della giustizia. Come di consueto giovedì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. A seguire dibatterà sul ddl per la modifica al Titolo V della Costituzione e sul ddl relativo alle elargizioni e benefici in favore delle vittime dell’incuria nella gestione dei beni strumentali all’erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale; esaminerà lo schema di decreto legislativo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, lo schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, lo schema di decreto legislativo per la riforma ordinamentale della magistratura, il ddl di modifica al Codice civile in materia di cognome e il ddl di modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al Codice dell’ordinamento militare,

La Esteri e Difesa si confronterà sul ddl per il controllo import export materiali di armamento, sul decreto per la proroga alla cessione di materiali militari all’Ucraina, sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo all’approvvigionamento di sistemi d’arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell’Esercito italiano e sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni e dibatterà sulla legge di delegazione europea e sull’Atto Ue sui servizi di sicurezza gestiti. La Finanze svolgerà diverse audizioni sulla risoluzione per la revisione generale dell’imposta di soggiorno.

La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl per l’istituzione di un fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e alcune sul ddl sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Dibatterà sul ddl sulla sicurezza del personale scolastico e sul ddl per la promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia. La Ambiente e Lavori Pubblici ascolterà i rappresentanti di ENI sul sistema energetico italiano, esaminerà lo schema di decreto legislativo correttivo sulle comunicazioni elettroniche, il ddl sull’ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo e il ddl sull’edilizia residenziale pubblica. Esaminerà lo schema di decreto legislativo sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi e lo schema di decreto legislativo sui servizi di media audiovisivi. L’Industria proseguirà il confronto nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura e dibatterà sul ddl relativo all’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

La Affari Sociali oltre ad ascoltare il professor Fabrizio D’Ascenzo e il l’avvocato Gabriele Fava, proseguirà le audizioni sul ddl governativo in materia di lavoro. Dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, sul ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, sul ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e ascolterà il Presidente del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali​ sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute.