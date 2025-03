La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto per assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti ex ILVA e la proposta di legge sulla durata delle operazioni di intercettazione.

A seguire, dibatterà sulla pdl la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, sul disegno di legge per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sulla mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, sulle mozioni per la tutela dell’ambiente e della salute in relazione alle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), sulle mozioni per reintrodurre il cosiddetto “Bonus Renzi” al fine di sostenere il potere d’acquisto delle fasce più deboli della popolazione, sul ddl di ratifica della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, sulla mozione per il monitoraggio e lo stato di attuazione del PNRR e sulle mozioni per promuovere le maratone e favorire la partecipazione di atleti stranieri, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria.

Mercoledì alle 9.30 avrà luogo la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2025 e potrebbe confrontarsi sulle mozioni relative alla situazione nelle carceri. Giovedì alle 9.00 ascolterà l’informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, sui recenti eventi sismici che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Come di consueto martedì alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Difesa, esaminerà il ddl sull’ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con la Giustizia, la pdl in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. A seguire dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

La Affari Esteri ascolterà Arturo Varvelli, Direttore dell’Ufficio di Roma dell’European Council for foreign relations (ECFR), sulla situazione geopolitica in Medio Oriente; esaminerà, con la Cultura, la risoluzione sul potenziamento degli Istituti italiani di cultura all’estero e sulle misure per favorire la frequenza in via telematica delle Università italiane da parte degli studenti esteri, dibatterà su diverse proposte di ratifica di trattati internazionali, e ascolterà il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico. Assieme alla Difesa e alla rispettiva del Senato, ascolterà il Comandante del Comando operativo di Vertice interforze (COVI) Gen. C.A. Giovanni Maria Iannucci nell’ambito dell’esame sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024.

La Difesa svolgerà delle audizioni sulla risoluzione per l’accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche e ascolterà il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale C.A. Salvatore Luongo sulle linee generali dell’incarico ricoperto. Martedì alle 18.00 la Bilancio, con la Attività Produttive, la Politiche dell’Ue e le rispettive del Senato, ascolterà Mario Draghi sul Rapporto sul futuro della competitività europea. Esaminerà, poi, il ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La Cultura svolgerà delle audizioni sulle pdl sulla disciplina dell’elezione e della durata in carica dei componenti degli Organi territoriali e nazionali dell’Ordine dei giornalisti, esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione e la pdl sulla nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi dell’Unità Grande Pompei – Grande progetto Pompei.

La Ambiente proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl sull’edilizia residenziale pubblica, esaminerà il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, la pdl per l’istituzione del Parco nazionale del Monte Conero, le pdl per la destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l’utilizzazione a fini didattici, e la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. Giovedì alle 16.00, con la Politiche dell’Ue e le rispettive del Senato, ascolterà la Commissaria europea per l’ambiente, la resilienza idrica e l’economia circolare e competitiva Jessika Roswall sulle tematiche di sua competenza.

La Trasporti esaminerà la proposta di delega al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati; con la Attività Produttive, ascolterà il presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) Giacomo Lasorella nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in materia di organizzazione e funzionamento dei call center. Mercoledì alle 14.30, la Attività Produttive e la rispettiva del Senato, ascolterà il presidente di Stellantis John Elkann sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia. La Lavoroesaminerà il documento conclusivo sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che la IA generativa può avere sul mercato del lavoro, la proposta di delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria e le pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro.

La Affari Sociali esaminerà la risoluzione per potenziare l’assistenza alle persone con allergie respiratorie, le pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore, la pdl per la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta; svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo e dibatterà sulle pdl sulle terapie digitali. La Agricoltura esaminerà la pdl per la tutela dell’agricoltura eroica e la pdl sulla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli; ascolterà i rappresentanti dell’Associazione mediterranea acquacoltori (AMA), di Fedagri Pesca e di Assoittica, in merito alle problematiche relative all’allevamento delle ostriche e terrà delle audizioni sulla pdl relativa alla disciplina dell’attività di guida professionale di pesca. Infine, la Politiche dell’Ue esaminerà la Legge di delegazione europea 2024.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 14.30 per ascoltare le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2025. Da mercoledì, esaminerà il ddl sull’intelligenza artificiale. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare e sul ddl per l’abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946; con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl sulla sicurezza pubblica. La Giustizia dibatterà sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl relativo al processo telematico, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sui ddl in materia di successioni, sul ddl sui reati contro gli animali, sul ddl in materia di oralità e contradittorio nel giudizio penale di appello, sul ddl per l’affidamento condiviso, sul ddl sul compenso dell’esperto o dello stimatore, sul ddl in materia di spese di giustizia per la liquidazione del compenso di periti e consulenti tecnici e sul ddl sui corsi di specializzazione per consulente forense.

La Affari Esteri ascolterà i rappresentanti dell’Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale (AOI), di LINK 2007 e del Coordinamento Italiano delle ONG internazionali (CINI) nell’ambito della discussione sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2025. La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze dibatterà sul ddl relativo all’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare e svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione.

La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni per la revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione. Esaminerà i ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, i ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo e sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi dell’Unità Grande Pompei – Grande progetto Pompei. La Ambiente esaminerà il ddl sulle competizioni sportive su strada, il ddl sulla legge quadro in materia di interporti, il ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale e, con la Sanità, dibatterà sul ddl sull’intelligenza artificiale.

La Industria dibatterà sul ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, sul ddl per la valorizzazione della transumanza e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. La Affari Sociali e Lavoro esamineranno il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

