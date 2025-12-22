L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi per l’esame del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domenica 28 dicembre alle 16.00 per l’esame del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle 9.30 per l’esame del ddl Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. A seguire, esaminerà il ddl in materia di funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni sul ddl per la delega al Governo in materia di determinazione dei LEP.

La Giustizia dibatterà sul ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

La Politiche dell’Ue dibatterà sulla proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sulle accise sul Fondo Europeo per la competitività.

La Bilancio proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sull’adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

La Ambiente si confronterà sullo schema di Dlgs sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, sullo schema di Dlgs relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie e sullo schema di DPR sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Infine, dibatterà sulla nomina del Presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-ISPRA.

La Attività Produttive si confronterà sul decreto-legge per la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sull’attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell’accordo di partenariato UE-Mercosur.

