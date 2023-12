La Giornata Parlamentare: le riunione settimanali

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto-legge sugli Uffici della Corte di cassazione in materia di referendum, la proposta di legge di delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, il ddl per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, la Legge di delegazione europea 2022-2023 e la proposta di legge sugli illeciti agro-alimentari. A seguire dibatterà sulla pdl sulla professione di guida turistica. Mercoledì alle 16.15 ascolterà l’informativa urgente del Ministro della Difesa Guido Crosetto sulle iniziative del Ministero della difesa in merito alla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento alla presenza di assetti navali nella zona e all’invio di aiuti umanitari. Come di consueto, martedì alle 9.30 discuterà le interpellanze e interrogazioni e mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali proseguirà le audizioni sulla rappresentanza di interessi e sulla proposta di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Esaminerà la pdl sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni, e svolgerà delle audizioni sulle pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. Infine, dibatterà sulle pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane. La Giustizia esaminerà, con la Difesa, lo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare.

La Esteri ascolterà la segretaria generale aggiunta nel Dipartimento delle politiche e del sostegno alla pace dell’Onu per il sostegno alla pace Elizabeth Mary Spehar e i rappresentanti della Cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi) sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi e sull’azione svolta dalla cooperazione. Mercoledì ascolterà Emanuela Del Re, rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel, proseguirà le audizioni sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico, esaminerà la ratifica del protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, e ascolterà i rappresentanti dell’Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE Federazione) sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

La Difesa ascolterà il presidente di Iveco Defence Vehicles Claudio Catalano nell’ambito dell’esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025. Giovedì audirà la direttrice generale di Agenzia industrie difesa (AID) Fiammetta Salmoni, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi d’interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.Martedì alle 11.00, la Bilancio, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgettinell’ambito dell’esame congiunto di diversi Atti Ue sulle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri; con la Politiche dell’Ue, esaminerà gli Atti Ue sul tema delle risorse proprie. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, lo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e lo schema di decreto legislativo sullo statuto dei diritti del contribuente.

La Cultura esaminerà la pdl sull’istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di viaggi nella memoria, la pdl per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, le pdl per l’introduzione dell’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la pdl per l’esonero dall’insegnamento per i docenti che svolgono funzioni vicarie nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza. Mercoledì dibatterà sulla pdl per l’incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva, e la pdl per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

La Ambiente si confronterà sulla pdl per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano e sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009 e, in sede di comitato ristretto, sulla pdl per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. La Trasporti svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni relative al trasporto pubblico locale ed esaminerà la legge quadro in materia di interporti. La Attività Produttive esaminerà le pdl sulla professione di guida turistica e la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

La Lavoro, con la Politiche dell’Ue e le rispettive del Senato, ascolterà il Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit. Proseguirà le audizioni sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, dibatterà sulla pdl in materia di lavoro e sulla pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La Affari Sociali riprenderà le audizioni sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia; esaminerà la proposta, già approvata dal Senato, d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la pdl sulle politiche sociali ed enti del Terzo settore, le pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità e le pdl per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. Infine, svolgerà delle audizioni sugli Atti Ue sull’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. L’Agricoltura si confronterà sulla pdl per lo sviluppo del settore apistico e sulle pdl per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode del territorio.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì alle 16.30 per esaminare il decreto, già approvato dalla Camera, per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, il decreto in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili il cosiddetto decreto anticipi o fiscale e il ddl, approvato in sede redigente, per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni ed esaminerà il ddl costituzionale per l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri. A seguire proseguirà l’esame della modifica costituzionale in materia di tutela delle vittime di reati e del ddl costituzionale sulla conversione in legge dei decreti-legge. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sulla dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse ed esaminerà il ddl per l’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, il ddl sulle intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni e il ddl sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. Con la Esteri e Difesa, dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul funzionamento del Consiglio della Magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare.

La Esteri e Difesa si confronterà sul ddl relativo al controllo sull’import-export dei materiali di armamento ed esaminerà e ascolterà Pietro Baldelli, analista presso il Centro Studi Geopolitica.info, in merito al decreto sul Piano Mattei. La Politiche dell’Ue dibatterà su alcuni Ue in materia di circolarità per la progettazione dei veicoli e di gestione di quelli fuori uso e ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Armenia Tsovinar Hambardzumyan sulle prospettive dei rapporti tra l’Ue e la Repubblica di Armenia.

La Bilancio concluderà l’esame del decreto anticipi o fiscale e successivamente riprenderà il confronto sul la legge di bilancio 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, lo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e lo schema di decreto legislativo sullo statuto dei diritti del contribuente. La Cultura esaminerà e svolgerà delle audizioni il ddl per l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e dibatterà sugli schemi di decreto ministeriale relativi alla disciplina delle classi di laurea.

La Ambiente e Lavori Pubblici proseguirà le audizioni sull’ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo ed approverà il decreto per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. LaIndustria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sul monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”; esaminerà l’Atto Ue sulle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati e proseguirà le audizioni sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul disegno di legge per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative.