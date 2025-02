Tutti i lavori in agenda della Camera dei deputati e dell'aula del Senato per la settimana. L'agenda degli impegni delle rispettive commissioni.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera tornerà a riunirsi domani alle 11.00 per la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della giustizia Carlo Nordio. A seguire esaminerà la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè, la proposta di legge per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori, la pdl per istituire il fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di viaggi nella memoria, la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, le mozioni sulle iniziative volte a promuovere le maratone e a favorire la partecipazione di atleti stranieri, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria e la pdl sulla durata delle operazioni d’intercettazione.

A seguire dibatterà sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, sulla mozione per il riconoscimento del genocidio del popolo yazida e sulle mozioni per il contrastare il rincaro dei costi dell’energia per famiglie e imprese. Domani alle 15.30 svolgerà la commemorazione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio lacovacci. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali terrà delle audizioni la proposta di legge costituzionale per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica e alcune sul ddl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale. Si confronterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza e, con la Giustizia, dibatterà sulle pdl relative alle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. La Giustizia terrà delle audizioni e si confronterà sulla pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso e dibatterà sul ddl per la tutela dei minori in affidamento.

La Affari Esteri svolgerà delle audizioni sul ddl in materia di economia dello spazio, esaminerà il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico, con la Politiche dell’Ue, dibatterà sugli Atti europei sulle politiche di pre-allargamento e di allargamento. Si confronterà sullo schema di decreto ministeriale d’individuazione, per l’anno 2025, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli Enti internazionalistici e audirà una delegazione della Fondazione Gariwo in vista della celebrazione della Giornata dei Giusti. La Bilancio esaminerà il ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sul testo unico in materia di versamenti e di riscossione, la pdl per l’aggiornamento della delega per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie e svolgerà delle audizioni sulle pdl sull’obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. La Cultura proseguirà il ciclo di audizioni sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione ed esaminerà la pdl per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche e per l’istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.

La Ambiente svolgerà delle audizioni sugli eventi meteorologici avversi verificatisi tra il 12 e il 14 febbraio 2025 che hanno interessato alcuni territori della Regione Toscana. Mercoledì alle 13.30, con la Attività Produttive, ascolterà il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. A seguire, esaminerà la pdl sull’edilizia residenziale pubblica e la pdl per l’istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. La Attività Produttive proseguirà l’esame del ddl sull’economia dello spazio e dibatterà sulle risoluzioni sulla fruibilità delle misure di supporto alla diffusione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo e sull’erogazione delle risorse stanziate dal PNRR per la loro realizzazione, sulla pdl per l’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

La Lavoro esaminerà la pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro. Martedì alle 13.00 la Affari Sociali ascolterà il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sulle iniziative normative sul riconoscimento e la tutela del caregiver familiare. Dibatterà sulla risoluzione per l’estensione agli operatori sanitari della normativa inerente alla verifica sull’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, sulla risoluzione per potenziare l’assistenza alle persone con allergie respiratorie, la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, sulle pdl sulle terapie digitali, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, e sulla pdl sull’etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo.

La Agricoltura terrà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in merito alle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e i Paesi del Mercosur. La Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sugli atti Ue sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto, già approvato dalla Camera, sulle misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare. Si confronterà sul ddl per l’abrogazione di Atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946, sul ddl per il riacquisto della cittadinanza italiana, sul ddl sulla semplificazione normativa e sulla ddl sullo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl sulla sicurezza pubblica. Infine, terrà delle audizioni sul ddl per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, si confronterà sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sui ddl per il processo telematico, sul ddl per l’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere, sul ddl in materia di successioni, sul ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali e sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato.

La Affari Esteri ascolterà l’amministratore delegato di MBDA Italia Giovanni Soccodato sull’affare assegnato Global Compact Air Programme, proseguirà le audizioni e si confronterà sullo schema di documento triennale di programmazione e d’indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026, esaminerà diverse ratifiche di trattati internazionali, lo schema di decreto ministeriale d’individuazione, per l’anno 2025, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli Enti internazionalistici, svolgerà delle audizioni sugli atti Ue relativi alla nuova strategia industriale europea per il settore della Difesa e sul programma per l’industria europea della Difesa (EDIP). Infine, con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova S.E. Oleg Nica sulle prospettive europee della Moldova, in merito alla politica di allargamento dell’Ue nel 2024.

La Politiche dell’Ue riprenderà l’esame della Legge di delegazione europea 2024 e della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE per il 2024; inoltre, dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Infine, ascolterà il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica d’Armenia Alen Simonyan. La Finanze dibatterà sul ddl relativo all’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare, sul ddl per la rateizzazione di carichi fiscali e sullo schema di decreto legislativo sul testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

La Cultura, con la Affari Sociali, proseguirà le audizioni sui ddl sulla formazione specialistica dei medici. Esaminerà lo schema di DPR sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance, sul ddl sugli studenti con alto potenziale cognitivo e proseguirà il confronto sulle prospettive di riforma del calcio italiano, sul ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, sul ddl per il ddl per l’istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello, sul ddl per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane. La Ambiente esaminerà il decreto Pnrr e il disegno di legge sulla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

La Industria dibatterà sul decreto ex Ilva e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. L’Affari Sociali e Lavoro esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

