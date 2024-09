La Camera esaminerà le questioni pregiudiziali sul decreto-legge per l'attuazione di obblighi derivanti da Atti dell'Unione europea. L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà le questioni pregiudiziali sul decreto-legge per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, le mozioni per una riforma della disciplina in materia di cittadinanza, le mozioni per garantire il diritto allo studio, le relazioni della Giunta per le autorizzazioni nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi (deputato all’epoca dei fatti), il ddl sulle disposizioni in materia di lavoro, la proposta di legge per il riconoscimento del relitto del regio sommergibile Scirè quale sacrario militare subacqueo e le mozioni per il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis.

A seguire si confronterà sulla mozione sulla parità di genere con particolare riguardo alle condizioni lavorative, economiche e sociali delle donne e sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019. Domani alle 12.30 il Parlamento in seduta comune voterà per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, giovedì alle 9.30 voterà per l’elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione RAI e venerdì inizierà l’esame sulla proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Come di consueto domani alle 10.30 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sulle pdl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura e, con la Giustizia, alcune sulla pdl sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti. Esaminerà, poi, la pdl per l’abrogazione di norme prerepubblicane. La Giustizia, con la Finanze, dibatterà e svolgerà audizioni sul decreto per l’attuazione di obblighi derivanti da Atti dell’Ue e sulle procedure d’infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

La Esteri, con la Difesa, dibatterà sullo schema di Dpcm per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali. Ascolterà il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli e il viceambasciatore del Regno Unito David Burtonsulle sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico. Si confronterà su diverse ratifiche di trattati internazionali tra quella sull’Accordo tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti. Infine, ascolterà i rappresentanti di Medici Senza Frontiere sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

La Difesa ascolterà i rappresentanti di Engineering sulla difesa cibernetica, esaminerà lo schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale Site Activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B e sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di 20 velivoli T-346. La Bilancio dibatterà sul documento conclusivo relativo alle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

La Cultura, con la Attività Produttive, si confronterà sulla pdl per la promozione e la valorizzazione dei “Cammini d’Italia”. Esaminerà la pdl per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli, la pdl in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna e, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni sull’Atto Ue per il miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.

La Ambiente svolgerà delle audizioni ed esaminerà la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e d’interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. Con la Attività Produttive dibatterà sullo schema di decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e svolgerà delle audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Infine, si confronterà sulla proposta di Legge quadro sulla ricostruzione post-calamità e, sempre con la X Commissione, giovedì inizierà l’esame della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

La Trasporti dibatterà sullo schema di decreto legislativo sui requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale, sulla pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo e ascolterà l’Amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante sulle prospettive del Gruppo, sul piano industriale, sulla proroga del contratto di programma e sull’attuazione del progetto Polis. La Attività Produttive dibatterà sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

La Lavoro esaminerà le pdl per il calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo e la pdl per favorire la riduzione dell’orario di lavoro. La Affari Sociali esaminerà e svolgerà diverse audizioni sullo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano. In particolare, ascolterà i rappresentanti di Farmindustria, Federfarma, Egualia-Industrie farmaci accessibili, Federchimica-Assosalute e dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Dibatterà, poi, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming). La Politiche dell’Ue svolgerà diverse audizioni sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Ue e sull’utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati, i ddl sulle guardie giurate, sulle elargizioni dei benefici alle vittime di incuria, per l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il sostegno psicologico alle Forze di polizia, per l’istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, per la promozione dell’equilibrio tra i sessi e quello sulla Giornata in memoria delle “Marocchinate”. Si confronterà, poi, sui ddl sull’approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge, sui ddl per la tutela delle vittime di reati, per la semplificazione nelle attività economiche, per la semplificazione normativa, sulla Giornata in memoria vittime stupri di guerra 1943-44 e sul ddl costituzionale in materia di sfruttamento dell’altrui stato di bisogno. Con la Esteri, dibatterà sul ddl relativo all’ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Giustizia, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita e, con Finanze, esaminerà lo schema di decreto legislativo sul Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali e lo schema di decreto legislativo sul Testo unico della giustizia tributaria. Terrà delle audizioni sullo schema di decreto legislativo per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Esaminerà, infine, il ddl sulla sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci,

La Esteri e Difesa dibatterà sul ddl per il rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero, sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale denominato Site Activation dell’unità navale LHD Trieste, sullo schema di decreto ministeriale sul programma pluriennale Site Activation dell’unità navale LHD Trieste per l’adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B e sullo schema di Dm di approvazione del programma pluriennale relativo all’acquisizione di 20 velivoli T-346.

La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio, con la Finanze, si confronterà sugli emendamenti al decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. La Cultura dibatterà sul ddl relativo alle competenze non cognitive e sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale, sui ddl relativi agli alunni con alto potenziale cognitivo e sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Infine, si confronterà sull’affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà il ddl per la tutela dei minori nella dimensione digitale, lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il ddl sul Codice della strada e lo schema di decreto legislativo per l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale. Con la Affari Sociali e Lavoro proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale.

La Industria e Agricoltura si confronterà sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, sul ddl per l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl contro lo spreco alimentare, provvedimento su cui inizierà anche un ciclo di audizioni.

La Affari Sociali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano, il ddl per l’assistenza sanitaria persone senza dimora, il ddl per il potenziamento dei controlli sanitari per Giubileo 2025, il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla mototerapia, il ddl sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela delle vittime di amianto e tumori professionali, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

