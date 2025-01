La Giornata Parlamentare. Le attività della settimana di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il decreto legge, già approvato dal Senato, per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, le mozioni sul conflitto in corso a Gaza e sugli obblighi di cooperazione e assistenza giudiziaria nei confronti della Corte penale internazionale, le mozioni sulle politiche industriali, le mozioni per il rilancio della competitività europeain relazione al Rapporto Draghi, la pdl per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù e la proposta di legge sulla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

A seguire, dibatterà sul disegno di legge sulla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, sulla pdl per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori, sulla pdl per l’istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di viaggi nella memoria, e sulla mozione per promuovere le maratone e favorire la partecipazione di atleti stranieri, con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria.

Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata; dalle 16.15 ascolterà l’informativa urgente del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in merito alla richiesta di arresto della Corte penale internazionale e successiva espulsione del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Giovedì alle 9.00 il Parlamento è convocato in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. Infine, venerdì alle 9.30 terrà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà e svolgerà delle audizioni la proposta di legge costituzionale per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica, dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza e, con la Difesa, svolgerà delle audizioni sul ddl, già approvato dal Senato, in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infine, si confronterà e terrà delle audizioni sul ddl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl per la tutela dei minori in affidamento, svolgerà delle audizioni sulla pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso.

La Affari Esteri esaminerà la risoluzione sul rispetto dello Stato di diritto in Georgia, diverse ratifiche di trattati internazionali e audirà i rappresentanti della Fondazione Gariwo sulle iniziative per la prevenzione dei genocidi e dei crimini contro l’umanità. Giovedì alle 8.30, con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia Ryszard Marian Schnepf sulle priorità della presidenza di turno polacca del Consiglio dell’Unione europea e alle 13.30, con la rispettiva del Senato, ascolterà il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Ue del 27 gennaio 2025.

La Difesa esaminerà la risoluzione sull’accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all’esercizio delle attività sportive agonistiche e lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale denominato Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo. Mercoledì alle 8.30 ascolterà il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale Carmine Masiello sulle linee generali dell’incarico ricoperto. La Bilancio, con l’Ambiente, si confronterà sul decreto sulle misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Pnrr. Svolgerà delle audizioni sul ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La Finanze esaminerà la pdl per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

La Cultura dibatterà sul decreto cultura. La Ambiente, con la Attività Produttive, proseguirà le audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Esaminerà la pdl sui benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali d’infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, le pdl per la destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l’utilizzazione a fini didattici e proseguirà le audizioni sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile

La Trasporti, con la Lavoro, svolgerà diverse audizioni per il trasferimento del personale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del MIT all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Proseguirà le audizioni sugli Atti Ue relativi ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali e ne svolgerà alcune, con la Attività Produttive, sulle pdl in materia di organizzazione e funzionamento dei call center. A seguire, dibatterà sulla pdl per la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada e sulle pdl di delega al Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sulla pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore. Dibatterà sul ddl per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia e sulle pdl per la prevenzione e la cura dell’obesità. Si confronterà sulla proroga del termine dell’indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie. La Agricoltura si confronterà sulle risoluzioni sulle problematiche del settore olivicolo, sulle pdl per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina e sulla pdl per l’istituzione dell’Istituto per la gestione della fauna. Infine, la Politiche dell’Ue si confronterà sulla risoluzione sull’attuazione delle disposizioni del trattato relative ai Parlamenti nazionali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame della mozione sull’operatività della Piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni dei disabili, della mozione sul riconoscimento italiano e internazionale dello Stato di Palestina, la mozione per sostenere il processo di pacificazione tra Armenia e Azerbaijan, la mozione sui reati di violenza sessuale commessi con l’ausilio di sostanze stupefacenti, le mozioni sui rincari del prezzo dell’energia elettrica, la mozione sull’attuazione delle norme in materia di autonomia differenziata, la mozione sul sostegno agli investimenti nel settore idroelettrico. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sugli emendamenti sul decreto proroga termini, sulla pdl sulle attività organizzate dalle associazioni pro loco, sulla pdl materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare e, con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl sicurezza pubblica. La Giustizia svolgerà delle audizioni e dibatterà sui ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl sui reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati e sulla pdl relativa al processo telematico. Si confronterà sul ddl sulla responsabilità dei componenti del Collegio sindacale, sui ddl per l’attribuzione del cognome ai figli, sul ddl relativo alla Magistratura onoraria, sul ddl in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell’esercizio della professione forense, sul ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali, sul ddl per l’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere. Infine, con la Sanità, esaminerà il ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita.

La Affari Esteri svolgerà delle audizioni sul ddl per la revisione disciplina Corpo militare volontario e Corpo infermiere volontarie Croce Rossa, ascolterà i rappresentanti della Società Avio Aero sull’affare assegnato sul Global Combat Air Programme, dibatterà su diverse proposte di ratifiche di trattati internazionali e ascolterà il Capo del VI Reparto dello Stato maggiore della Difesa amm. sq. Francesco Procaccini e del Comandante del Comando Operativo Rete (COR) gen. sq. Antonio Scalese sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2024-2026. La Politiche dell’Ue riprenderà l’esame della Legge di delegazione europea 2024 e della relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE per il 2024; inoltre, dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Finanze dibatterà sullo schema di decreto legislativo sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, sul ddl di proroga del Tuf e sul ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio. La Cultura svolgerà delle audizioni sul ddl per l’attuazione dell’articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva, esaminerà i ddl per la valorizzazione e promozione della ricerca, sui ddl sulle banche dati per le opere audiovisive e per i fonogrammi, il ddl per l’istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello; con la Sanità, i ddl sull’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico, si confronterà sulle prospettive di riforma del calcio italiano, sui ddl sugli alunni con alto potenziale cognitivo e si confronterà sull’affare assegnato sullo stato di attuazione della riforma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La Ambiente svolgerà delle audizioni e si confronterà sulla proposta di Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Terrà delle audizioni ed esaminerà il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e alcune sul ddl per l’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. Dibatterà sul ddl sulla Legge quadro in materia di interporti. La Industria ascolterà i rappresentanti della Fondazione italiana per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica (FIRAB) sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura.

L’Affari Sociali e Lavoro svolgerà delle audizioni sui ddl in materia di salario minimo. Esaminerà il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl per la tutela della salute mentale, i ddl sul salario minimo, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz