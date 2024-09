La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il ddl in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura, di ordinamento penitenziario e di diverse ratifiche di trattati internazionali. Come di consueto mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 terrà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl per la separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, nonché l’istituzione della Corte disciplinare e, con la Giustizia, dibatterà sullo schema di decreto legislativo relativo allo scambio d’informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri. Infine, si confronterà sul ddl per l’abrogazione di alcune norme prerepubblicane.

La Esteri ascolterà i rappresentanti della Fondazione Pangea ETS sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Si confronterà sulla risoluzione per la piena partecipazione di Taiwan alle agenzie e ai meccanismi specializzati delle Nazioni Unite, sulla risoluzione per il rafforzamento della rete diplomatica e consolare e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nei Paesi coinvolti nel Piano Mattei e sulle risoluzioni sugli esiti delle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 e sulla tutela dello Stato di diritto in Venezuela. Con la Politiche dell’Ue dibatterà sulle comunicazioni Ue sulla politica di allargamento dell’UE nel 2023 e sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento. La Finanze esaminerà lo schema di decreto legislativo sulle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.

La Cultura si confronterà sulla pdl in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, sulla pdl per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli e sulle risoluzioni per l’adozione di linee guida per favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico. La Ambiente svolgerà delle audizioni sulle risoluzioni per la modifica del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l’esecuzione degli appalti. Esaminerà e svolgerà delle audizioni la pdl sui piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e d’interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana. La Trasporti esaminerà lo schema di decreto legislativo sui requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale e la pdl per la cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

La Attività Produttive esaminerà le pdl in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative e svolgerà delle audizioni sulla pdl per la disciplina dell’attività di toelettatura degli animali d’affezione. La Lavoro esaminerà le pdl in materia di lavoro e le pdl per il calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo. La Affari Sociali svolgerà delle audizioni ed esaminerà le pdl per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare, dibatterà sulla pdl per il finanziamento, l’organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, sulle risoluzioni per la definizione delle linee guida in materia di disforia di genere e sulle risoluzioni per l’elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.

Al Senato

L’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori mercoledì alle 16.30 con il confronto su diverse ratifiche di trattati internazionali. Come di consueto giovedì mattina svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà lo schema di decreto legislativo sulla governance europea dei dati, e i ddl sulla mobilità del personale delle Forze dell’ordine, sull’estensione dei benefici alle vittime del terrorismo e sulle guardie giurate. Con la Giustizia, dibatterà sullo schema di decreto legislativo relativo allo scambio d’informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl relativo all’intelligenza artificiale, esaminerà il ddl relativo ai reati di violenza sessuale contro le donne nei conflitti armati e riprenderà le audizioni sui ddl per l’attribuzione dei cognomi ai figli.

La Esteri e Difesa dibatterà sul ddl per il riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est e sul ddl per il rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero. La Politiche dell’Ue si confronterà sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2024 e sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio, con la Finanze, dibatterà sul decreto-legge recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico.

La Finanze si confronterà sul ddl per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori e sullo schema di decreto legislativo sul testo unico dei tributi erariali minori. La Cultura dibatterà sul ddl per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, sul ddl per l’insegnamento della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’educazione civica e sul ddl per l’istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale.

La Ambiente e Lavori Pubblici esaminerà lo schema di decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo schema di decreto legislativo per l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale, il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, il ddl sul vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e la Legge quadro in materia di interporti. Si confronterà, poi, sulla proposta d’indagine conoscitiva sullo stato dell’arte e sullo sviluppo dell’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativa agli accumuli di energia elettrica, e sul ddl si modifica del Codice della strada; svolgerà delle audizioni sui ddl su manufatti e macchine per la pesca tradizionali e alcune su quello relativo alla legge quadro sulle aree protette. Con la Affari Sociali e Lavoro proseguirà le audizioni sull’intelligenza artificiale.

La Industria e Agricoltura svolgerà delle audizioni sull’artigianato di alta gamma, si confronterà sui ddl contro lo spreco alimentare, sul ddl per l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sullo schema di decreto legislativo per la costituzione dell’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. La Affari Sociali esaminerà il ddl per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, il ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, il ddl per la semplificazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il ddl per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl sui disturbi del comportamento alimentare.

