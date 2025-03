La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà il disegno di legge, già approvato dal Senato, per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria, la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, il ddl sull’economia dello spazio la pdl di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e le mozioni per il contrastare il rincaro dei costi dell’energia per famiglie e imprese.

Mercoledì alle 15.15 ascolterà l’informativa urgente del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone sulle politiche volte a favorire l’occupazione femminile e in merito alla condizione socioeconomica delle donne, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al termine svolgerà la commemorazione di Nicola Calipari. Come di consueto martedì alle 11 terrà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali terrà delle audizioni sul ddl per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale. Si confronterà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance e sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento di organizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca. Proseguirà il ciclo di audizioni sulla proposta di legge costituzionale per l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica ed esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. La Giustizia si confronterà sulla pdl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso e dibatterà sul ddl per la tutela dei minori in affidamento e sulla pdl per l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell’incolumità fisica del soggetto interessato.

La Affari Esteri, assieme alla Difesa, si confronterà schemi di decreto interministeriale per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento e sulla pdl sulle nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Esaminerà lo schema di decreto ministeriale d’individuazione, per l’anno 2025, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli Enti internazionalistici e la proposta di ratifica dell’accordo di cooperazione tra Italia e Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza. La Difesa, con la Finanze, dibatterà sulla risoluzione sui tributi dovuti per alloggi di servizio in uso al personale militare. La Bilancio esaminerà il ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

La Cultura esaminerà la pdl di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e, con la Attività Produttive, la pdl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia. Con al Lavoro, invece, si confronterà sulla pdl per l’introduzione di una disciplina degli e-sports. La Ambiente proseguirà il ciclo di audizioni sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore e svolgerà delle audizioni sulle pdl per la gestione autonoma del servizio idrico integrato. Con la Attività Produttive terrà delle audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione. Dibatterà sulla pdl sull’edilizia pubblica e dibatterà sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Giovedì alle 8.15 la Trasporti ascolterà il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi sullo stato del sistema ferroviario. La Attività Produttive esaminerà il ddl sulla destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti, proseguirà le audizioni sulla pdl per l’istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici e terrà delle audizioni sulla pdl sull’impiego di sistemi d’intelligenza artificiale nel settore del commercio elettronico e sulla delega al Governo in materia di disciplina delle funzioni di vigilanza. La Lavoro, con la Affari Sociali, esaminerà la risoluzione in materia di assegno unico universale volta a superare la procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia dall’Ue.

La Affari Sociali proseguirà il ciclo di audizioni sul riordino delle professioni sanitarie, ascolterà i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulla pdl per l’istituzione della figura professionale dell’autista soccorritore. Esaminerà il ddl sulla semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e la risoluzione per potenziare l’assistenza alle persone con allergie respiratorie. La Agricoltura ascolterà il Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) prof. Andrea Rocchi in merito alle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e i Paesi del Mercosur e terrà delle audizioni sulla pdl relativa alla disciplina dell’attività di guida professionale di pesca.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del decreto ex Ilva. A seguire esaminerà il ddl per l’interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia. Come di consueto giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 terrà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare e terrà delle audizioni sul ddl per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Con la Giustizia, proseguirà il confronto sul ddl sulla sicurezza pubblica. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sulla responsabilità degli avvocati, sul ddl relativo al procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito e alcune sul ddl sull’albo dei grafologi. Si confronterà sul ddl sui reati contro gli animali, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sui ddl per il processo telematico, sul ddl per l’autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere, sul ddl in materia di successioni, sul ddl per il conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali e sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato. Con la Affari Socialiproseguirà il confronto sui ddl sulla morte volontaria medicalmente assistita.

La Affari Esteri proseguirà le audizioni sugli Atti Ue relativi alla nuova strategia industriale europea per il settore della Difesa e sul programma per l’industria europea della Difesa (EDIP) e, con la Politiche dell’Ue, ascolterà l’Ambasciatore della Polonia Ryszard Schnepf sulle priorità della presidenza polacca del Consiglio UE nel primo semestre 2025. Si confronterà sul ddl per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie Croce Rossa, sullo schema di decreto ministeriale d’individuazione, per l’anno 2025, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli Enti internazionalistici e sugli schemi di decreto interministeriale per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento. Dibatterà sui documenti relativi alle missioni internazionali per l’anno 2025 e ascolterà il Capo Ufficio generale Spazio dello Stato maggiore della Difesa col. Daniele Donati sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. Infine, con la Industria, ascolterà i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Unionfood, Cia, Filiera Italia e Copagri, in merito alla posizione degli agricoltori nella filiera alimentare con particolare riferimento alla normativa europea. La Finanze svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione e dibatterà sul ddl relativo all’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare.

La Cultura esaminerà lo schema di DPR sull’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance, proseguirà il confronto sulle prospettive di riforma del calcio italiano, e, con la Affari Sociali, proseguirà il dibattito sui ddl sulla formazione specialistica dei medici, sul ddl per l’istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell’ambito degli studi clinici e sul ddl di delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l’evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario.

La Ambiente esaminerà il ddl sulla legge quadro in materia di interporti, il ddl sulla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità e il ddl sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. La Industria dibatterà sul decreto ex Ilva e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. La Affari Sociali e la Lavoro esamineranno il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, i ddl per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz