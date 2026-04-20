La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il decreto-legge sulla sicurezza pubblica, le pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica e il ddl costituzionale su Roma Capitale. A seguire, discuterà sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Induista italiana, il ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia e il ddl sull’’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Come di consueto, mercoledì alle ore 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Giustizia inizierà l’esame del DL sulla sicurezza pubblica ed esaminerà le pdl e il ddl sul riordino della polizia locale e il ddl sulla proroga dei termini per l’esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell’interno.

La Giustizia dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense. Infine, esaminerà le pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

La Affari Esteri proseguirà l’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni e l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico. Ascolterà i rappresentanti del CeSI, sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle materie prime critiche e dibatterà sul ddl sugli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale. Con la Difesa proseguirà l’esame dello schema di DM sulla cessione della nave Garibaldi all’Indonesia a titolo gratuito.

La Difesa ascolterà il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, sulle linee generali dell’incarico ricoperto ed esaminerà la risoluzione sul potenziamento dell’Operazione “Strade Sicure” e dei presìdi nei luoghi sensibili.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi.

La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e la pdl sul credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

La Ambiente con la Trasporti proseguirà l’esame del ddl sulla valorizzazione della risorsa mare.

La Trasporti svolgerà audizioni e ascolterà l’amministratore delegato di Poste italiane Spa, Matteo Del Fante, e il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nell’ambito dell’esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Infine, discuterà sullo schema di DPR sulla modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania e sul documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci.

La Attività Produttive esaminerà lo schema di Dlgs sulle norme per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale e dell’indagine conoscitiva sul settore tessile.

La Lavoro riprenderà l’esame della pdl sulla valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro e delle pdl sul welfare dei professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sul servizio civile universale ed esaminerà le pdl e il ddl sul caregiver familiare.

La Agricoltura svolgerà audizioni sulle pdl sugli equidi e il loro riconoscimento come animali di affezione.

La Politiche dell’Ue svolgerà audizioni sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2026.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la discussione del decreto-legge sui carburanti e sul DL sul ciclone Harry. A seguire dibatterà sul ddl sul consenso informato in ambito scolastico, sul ddl sulla promozione della salute nelle scuole e sulla Giornata della prevenzione e promozione della salute e sul ddl sulla vendita del pane. Si confronterà sul ddl sulla riduzione dello spreco alimentare, sul ddl costituzionale sui diritti delle persone con disabilità e sul DFP 2026.

Giovedì alle ore 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali si confronterà sul ddl sui piccoli martiri di Gorla, sul ddl sulle Assemblee di Dio in Italia e sul ddl sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Dibatterà sul ddl sulle pro loco e sul ddl sulla protezione civile.

La Giustizia svolgerà audizioni ed esaminerà i ddl sui beni confiscati alla criminalità organizzata, lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e i ddl sul reato di manipolazione psicologica e mentale. Si confronterà sui ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali, dibatterà e svolgerà audizioni sul ddl sull’allontanamento del minore e sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti. Discuterà sui ddl sul reato di apologia della criminalità organizzata, sui ddl sul cognome ai figli ed esaminerà e svolgerà audizioni sui ddl sui consulenti tecnici d’ufficio. Inizierà l’esame del ddl sul condominio negli edifici, del ddl sulle professioni pedagogiche ed educative, del ddl sul patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime di femminicidio. Con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla riforma delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Svolgerà audizioni sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento e proseguirà l’esame del ddl sui furti d’auto. Infine, con la Sanità esaminerò il ddl sull’uso personale della canabis.

La Affari Esteri e Difesa si confronterà sul ddl sull’accordo Italia-Emirati Arabi Uniti per la cooperazione nel settore della difesa, esaminerà la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025 e con la Affari Sociali svolgerà audizioni sullo schema di DPR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in ambiente militare.

La Politiche dell’Ue ascolterà il Presidente della Commissione per i diritti umani e i mezzi di informazione pubblica dell’Assemblea della Repubblica di Albania, on. Jorida Tabaku, sugli ulteriori sviluppi delle prospettive di adesione dell’Albania all’Unione europea. A seguire, esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sul Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, sullo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sul riordino delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La Finanze esaminerà il DL carburanti, il DL fiscale e il DL carburanti-bis.

La Cultura ascolterà il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sull’affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano. Con la Sanità dibatterà sul ddl sulla promozione salute nelle scuole e Giornata prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita. Esaminerà il ddl sul monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina, il ddl sulla dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani e i ddl sui corsi di primo soccorso e defibrillazione nelle scuole secondarie. Infine, si confronterà sui ddl sull’inclusione degli studenti universitari con DSA.

La Ambiente esaminerà il DL sul ciclone Harry e svolgerà audizioni e ascolterà l’amministratore delegato di Poste italiane Spa, Matteo Del Fante, e il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nell’ambito dell’esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Si confronterà sul DL sui commissari straordinari e sulle concessioni e sulla proposta di decadenza dell’ingegnere Luca Desiata dall’incarico di componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Discuterà sulla nomina del Presidente del Consorzio dell’Oglio, sul ddl sul Parco nazionale dell’Etna e infine, con l’Industria dibatterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sulla revisione del codice degli incentivi e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Discuterà sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sui ddl per la riduzione dello spreco alimentare e sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sulla farmaceutica e sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria. Esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

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