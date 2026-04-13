La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il ddl sulle sanzioni a tutela dei prodotti alimentari italiani, delibererà sulla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Tribunale ordinario di Roma – Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e discuterà sulla pdl sulla programmazione dell’edilizia residenziale pubblica. Si confronterà sulle mozioni sul trasporto pubblico locale e riprenderà l’esame del ddl costituzionale su Roma Capitale. Infine, dibatterà sul decreto-legge sul ciclone Harry.

Martedì alle ore 11.00 svolgerà le interrogazioni, mercoledì alle ore 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time) e venerdì alle ore 9.30 le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali con la Affari Sociali discuterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Dibatterà sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Induista italiana, sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia e sul ddl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. Esaminerà il ddl sull’ordinamento della polizia locale e il ddl sul contrasto all’antisemitismo.

La Giustizia svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense. Esaminerà le pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e con la Finanze si confronterà sullo schema di Dlgs per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ascolterà l’Ambasciatrice della Repubblica Libanese in Italia, Carla Jazzar, sulla crisi nel Golfo Persico e gli equilibri geopolitici in Medio Oriente.

La Affari Esteri esaminerà la risoluzione sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba e con la Difesa dibatterà sullo schema di DM sulla cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d’Indonesia. Si confronterà sulla pdl sull’accordo di partenariato strategico tra l’Ue e il Canada e sull’accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l’Ue.

La Difesa esaminerà la risoluzione sul potenziamento dell’Operazione “Strade Sicure” e dei presìdi nei luoghi sensibili e lo schema di DM sul potenziamento dalla capacità Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dell’Esercito italiano.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulle sanzioni previste dal TUF, lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi.

La Finanze esaminerà il ddl sulla cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

La Cultura ascolterà il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Luciano Buonfiglio, sugli indirizzi del suo mandato e con la Affari Sociali esaminerà le pdl sugli spazi per l’allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. Si confronterà sulla pdl sull’insegnamento curricolare dell’educazione musicale negli asili nido e nelle scuole e sulla pdl sul reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

La Ambiente proseguirà l’esame del decreto-legge sul ciclone Harry, si confronterà sulla proposta di nomina di Italo Cucci a presidente dell’Ente parco nazionale dell’isola di Pantelleria e sulla proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano. Con la Trasporti proseguirà l’esame del ddl sulla valorizzazione della risorsa mare e con la Attività Produttive riprenderà l’esame del ddl sul nucleare sostenibile. Sempre con la Attività Produttive esaminerà la proposta di decadenza dell’ingegnere Luca Desiata dall’incarico di componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e la proposta di nomina dell’ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

La Trasporti proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea e svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di DPCM sul conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Si confronterà sullo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031.

La Attività Produttive svolgerà audizioni e si confronterà sulla pdl e sul ddl sulla riforma delle amministrazioni straordinarie e proseguirà le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul settore tessile, dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia e dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale. Esaminerà le risoluzioni sul supporto alla diffusione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo, lo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e lo schema di Dlgs sulle norme per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno.

La Lavoro svolgerà audizioni sulle pdl sul supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento e con la Affari Sociali esaminerà lo schema di DPR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, si confronterà sulla pdl sul salario minimo.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sul servizio civile universale ed esaminerà lo schema di DPCM sui LEA.

La Agricoltura riprenderà l’esame del ddl sullo sviluppo del settore agricolo.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per la discussione del decreto-legge sul PNRR e sul DL sulla sicurezza pubblica. A seguire dibatterà sul ddl sull’elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sul ddl sulla determinazione dei LEP e sui ddl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma.

Giovedì alle ore 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali proseguirà l’esame del DL sulla sicurezza pubblica. Si confronterà sul ddl sulle Assemblee di Dio in Italia, sul ddl sulla protezione civile e sul ddl sui piccoli martiri di Gorla.

La Giustizia svolgerà audizioni sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento, esaminerà lo schema di Dlgs sulla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e il ddl sulla riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. Si confronterà sul ddl sulle indagini informatiche, sul ddl sui furti d’auto e sul ddl sui detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari. Dibatterà sul ddl sull’allontanamento del minore, sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, sui ddl sul reato di apologia della criminalità organizzata e sui ddl sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Discuterà sui ddl sul cognome del figlio, svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia e con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

La Affari Esteri e Difesa si confronterà sul ddl sull’accordo Italia-Emirati Arabi Uniti per la cooperazione nel settore della difesa, ascolterà il Segretario Generale dell’Organizzazione internazionale italo-latina americana (IILA), Giorgio Silli e con la Affari Sociali svolgerà audizioni sullo schema di DPR sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in ambiente militare.

La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio inizierà l’esame del DL PNRR e si confronterà sullo schema di Dlgs sul Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, sullo schema di Dlgs sulla revisione del sistema degli incentivi e sullo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Infine, esaminerà lo schema di Dlgs sul riordino delle sanzioni previste dal TUF e lo schema di Dlgs per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La Finanze svolgerà audizioni ed esaminerà il DL fiscale, il DL carburanti e il DL carburanti-bis. Si confronterà sullo schema di DM sulle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2026.

La Cultura ascolterà il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sull’affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano e svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’abbandono scolastico. Esaminerà il ddl sul monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina, i ddl sulla valorizzazione dell’architettura e i ddl sui corsi di primo soccorso e defibrillazione nelle scuole secondarie. Infine, con la Affari Sociali il ddl sulla promozione della salute nelle scuole e sulla giornata della prevenzione e promozione salute e corretti stili di vita.

La Ambiente esaminerà lo schema di DPCM sul conferimento dell’incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno e lo schema di DPR sulla modifica dei limiti territoriali della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale nel porto di Catania. Proseguirà l’esame del DL sui commissari straordinari e le concessioni. Inizierà l’esame dello schema di Dlgs sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la società Poste italiane S.p.A per il periodo 2026-2031 e il documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Si confronterà sulla proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago toscano, sula proposta di decadenza dell’ingegnere Luca Desiata dall’incarico di componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e sula proposta di nomina dell’ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Infine, con l’Industria dibatterà sui ddl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La Industria proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sulla revisione del codice degli incentivi e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Discuterà sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sui ddl per la riduzione dello spreco alimentare e sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sul ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria, sul ddl sulla farmaceutica e sui ddl sull’esercizio fisico. Esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sull’istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

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