La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana discuterà sul ddl sulle modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Siidtirol, sulle mozioni per la riduzione delle liste di attesa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta. Esaminerà la relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Romano e la pdl per prevenire l’alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e le interrogazioni mentre mercoledì alle 12.45 avranno luogo le interrogazioni a risposta immediata (question time) e alle 15.00 la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026 nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Venerdì alle 9.30 avranno luogo le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali riprenderà l’esame del ddl su Roma Capitale, delle pdl sulla riforma della polizia locale e del ddl sull’incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l’ufficio di deputato regionale. Si confronterà, infine, sul ddl sulla tutela delle vittime di reato.

La Giustizia esaminerà il ddl sulla tutela dei prodotti alimentari italiani e lo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente, dibatterà sulla pdl sulla protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata, sul ddl per la riforma dell’ordinamento forense e sulle pdl sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Con la Lavoro svolgerà audizioni sulle risoluzioni sullo sfruttamento dei lavoratori nel distretto tessile di Prato.

La Esteri svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e sulla situazione umanitaria in Ucraina. Con la Difesa si confronterà sullo schema di DM sulla cessione della Nave Garibaldi. Esaminerà il ddl sull’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa e incontrerà gli Ambasciatori in Italia dei Paesi aderenti al Consiglio di cooperazione del Golfo e della Giordania.

La Difesa con la Affari Sociali esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione della sanità militare. Ascolterà le comunicazioni del Presidente sul ddl sulla razionalizzazione dell’ordinamento militare e discuterà sullo schema di DM per potenziare le capacità di difesa dell’Alleanza atlantica.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sulla parità retributiva e il DL PNRR. La Finanze discuterà sulla pdl sul credito d’imposta per favorire erogazioni liberali a sostegno della cultura.

La Cultura con la Lavoro discuterà sulla pdl sulla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca. Svolgerà audizioni ed esaminerà le pdl sul cinema.

La Ambiente svolgerà audizioni ed esaminerà il DL ciclone Harry e la pdl sull’edilizia residenziale pubblica. La Trasporti svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea e discuterà sulla proposta di nomina dell’avvocato Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

La Attività Produttive delibererà su un’indagine conoscitiva sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992–2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica, su un’indagine conoscitiva sull’ora legale e su un’indagine conoscitiva sul settore tessile. Esaminerà il ddl sulla vendita dei prodotti e il DL bollette.

La Lavoro svolgerà audizioni sul personale italiano impiegato sul Traforo del Monte Bianco. Svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla trasparenza retributiva ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla parità salariale e retributiva tra uomo e donna.

La Affari Sociali esaminerà la pdl sulla prevenzione del melanoma e la pdl per il registro degli orfani per crimini domestici. Svolgerà audizioni sul ddl e sulle pdl sul caregiver familiare. La Agricoltura proseguirà l’esame del ddl sullo sviluppo del settore agricolo.

La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sulla parità salariale e retributiva tra uomo e donna e deliberà sulla proroga del termine di conclusione dell’indagine conoscitiva sull’attuazione delle politiche Ue e l’utilizzo dei fondi europei.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per esaminare la legge di delegazione europea 2025 e le relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’Ue per il 2024 e il 2025. Mercoledì alle 12.00 ascolterà le comunicazioni del Ministro delle imprese e del made in Italy sulla situazione dell’ILVA e discuterà sul ddl di valorizzazione della risorsa mare e sul ddl sulla valorizzazione dei beni culturali.

Giovedì alle 10.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali svolgerà audizioni ed esaminerà il DL sulla sicurezza pubblica e dibatterà sul ddl sulle competenze del Ministero dell’interno. Si confronterà sul ddl sull’intesa con le Assemblee di Dio in Italia e sul ddl per il Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sui ddl sul contrasto alla violenza sessuale, sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti. Esaminerà il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali, il ddl sulle indagini informatiche e i ddl per le variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dibatterà sul ddl sull’apologia della criminalità organizzata, sul ddl sull’istigazione a delinquere verso i minori, sul ddl sui detenuti in aree insulari e sui ddl sulla destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Infine, svolgerà audizioni sui ddl sulla crisi da sovraindebitamento e sui ddl sul reato di manipolazione psicologica e mentale.

La Affari Esteri e Difesa ascolterà gli Ambasciatori dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico e del Regno di Giordania, esaminerà il ddl sulla Giornata della Memoria degli italiani periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star e lo schema di DM sulla cessione della nave Garibaldi.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale e lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Finanze esaminerà le risoluzioni sul computo delle somme utili per rispettare i limiti al regime fiscale forfettario degli autonomi e sullo sviluppo di infrastrutture europee di pagamento e dell’euro digitale. Infine, dibatterà sul ddl sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati.

La Cultura con la Affari Sociali ascolterà Save the Children sul ddl sulle attività educative e ricreative. Ascolterà nuovamente Save the Children sui ddl sull’educazione sessuoaffettiva nelle scuole ed esaminerà il ddl sul valore culturale della Vespa Piaggio. Si confronterà sui ddl sui giornalisti uccisi durante il lavoro, sul ddl sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici e sui ddl sulla valorizzazione dell’architettura. Svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica.

La Ambiente proseguirà l’esame del ddl sulla valorizzazione della risorsa mare e dei ddl sull’istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto. Svolgerà audizioni e discuterà sulla proposta di nomina dell’avvocato Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Dibatterà sui ddl sulla riforma della RAI, sui ddl sulla rigenerazione urbana e sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura.

La Attività Produttive svolgerà audizioni sulla situazione in cui versano le attività produttive di Niscemi e proseguirà l’esame dell’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Discuterà sui ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sulla giornata della ristorazione, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti, sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare e sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs sulla parità salariale e retributiva tra uomo e donna per uno stesso lavoro ed esaminerà il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sulla farmaceutica e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale e sui ddl sulla sostituzione mitocondriale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

