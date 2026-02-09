La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il DL Ucraina, la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito, il ddl per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d’Italia e la pdl sull’insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri durante la permanenza in Italia.

Mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali si confronterà sui ddl su Roma Capitale, sulla pdl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, sulla pdl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese e sulle pdl sull’acquisto e la revoca della cittadinanza. Con la Bilancio proseguirà l’esame del DL Milleproroghe. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sulla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno.

La Giustizia con la Finanze esaminerà lo schema di Dlgs sulle società di capitali. Si confronterà sul ddl sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e sul ddl per la riforma dell’ordinamento forese. Con la Lavoro esaminerà e svolgerà audizioni sulle risoluzioni sullo sfruttamento dei lavoratori del settore tessile di Prato.

La Esteri svolgerà audizioni sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo, proseguirà l’indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche dell’Artico e sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

La Difesa si confronterà sullo schema di Dlgs sulla revisione dello strumento militare nazionale e con la Affari Sociali esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare. Dibatterà sulla pdl sulla difesa e sicurezza nazionale nonché la clausola di compatibilità per l’applicazione delle disposizioni ambientali adottate dagli enti territoriali alle aree militari e sullo schema di DM sul GCAP.

La Bilancio discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sullo schema di Dlgs per la revisione dello strumento militare nazionale e sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. La Finanze esaminerà la pdl sulla concessione di crediti d’imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative, lo schema di Dlgs concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità e lo schema di Dlgs per l’accesso delle MPMI al mercato dei capitali.

La Cultura svolgerà audizioni sulle pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo e con la Affari Sociali proseguirà l’esame della pdl per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura e della pdl sul cambio della denominazione dell’archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. A seguire, si confronterà sulla risoluzione per le iniziative per il centenario della nascita del Maestro Ennio Morricone e svolgerà audizioni sul riconoscimento delle lingue regionali, delle lingue locali e dei dialetti italiani.

La Ambiente con la Attività Produttive svolgerà audizioni sul ddl sull’energia nucleare sostenibile. Svolgerà, inoltre, audizioni sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna e sull’evento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi. Si confronterà sulle risoluzioni sul contrasto della scarsità idrica nella provincia di Avellino, sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Lombardia nel mese di settembre 2025, sugli eventi franosi verificatisi nel mese di novembre 2025 nei comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo e sulla prevenzione e contrasto del rischio di incendi in Sicilia. Infine, esaminerà la pdl sulla detenzione e commercializzazione delle borse di plastica e sullo schema di Dlgs sul regolamento sul ripristino della natura.

La Trasporti svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea, esaminerà la pdl per la modifica dell’esame della patente, la pdl per l’introduzione delle tecniche di primo soccorso e di utilizzazione dei defibrillatori tra i requisiti per il conseguimento della patente di guida e la pdl sulle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore in circolazione.

La Attività Produttive dibatterà sullo schema di Dlgs relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza generale dei prodotti. Infine, con la Lavoro svolgerà audizioni sulla crisi produttiva e occupazionale relativa agli stabilimenti della componentistica del comparto automotive a Melfi.

La Lavoro si confronterà sulle pdl sul congedo di maternità e di paternità obbligatorio. La Affari Sociali esaminerà le pdl per la prevenzione e la lotta contro l’HIV, l’AIDS, l’HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

La Agricoltura si confronterà sulle risoluzioni sul lupo ed esaminerà la pdl per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell’agricoltura di collina e la pdl per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. La Politiche dell’Ue esaminerà l’omnibus digitale IA e svolgerà audizioni, ascoltando tra gli altri Save The Children, sulla proposta di regolamento Ue che modifica la direttiva ePrivacy.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per l’esame del ddl sulla partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive e del ddl per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia. A seguire dibatterà sul ddl sulla riforma della RAI, sul ddl per la giornata in memoria delle vittime tra i Vigili del fuoco, sul DL sulle elezioni 2026 e, infine, sul ddl sulla rigenerazione urbana.

Giovedì alle 12.00 svolgerà le interrogazioni e alle 15.00, come di consueto, avranno luogo le interrogazioni a risposta immediata (question time)

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà il DL elezioni 2026, il ddl sull’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i ddl sul contrasto all’antisemitismo, il ddl per l’istituzione della giornata per le vittime dei VdF. Successivamente, dibatterà sul ddl per la determinazione dei LEP, sullo schema di Dlgs per una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico per soggiornare e lavorare in Italia, sul ddl per una medaglia al merito per i donatori di sangue e sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle fake news.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sul ddl sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcoldipendenti, sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente e sul ddl per le variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Esaminerà e svolgerà audizioni sul ddl per la riforma degli ordinamenti professionali, si confronterà sul ddl sulla violenza sessuale e sui ddl sul cognome ai figli. Con la Finanze dibatterà sullo schema di Dlgs sulle società di capitali.

La Affari Esteri e Difesa svolgerà audizioni sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo, esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione dello strumento militare nazionale, lo schema di DPR sulle modifiche al testo unico dell’ordinamento militare. Con la Affari Esteri della Camera ascolterà Bruno Archi, inviato Speciale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ricostruzione di Gaza, inclusi gli aspetti umanitari ed esaminerà con la Affari Sociali lo schema di Dlgs sulla sanità militare.

La Politiche dell’Ue dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, lo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, lo schema di Dlgs sullo strumento militare nazionale e lo schema di Dlgs sulla sanità militare.

La Finanze dibatterà sul ddl per il sostegno alle edicole, sul ddl sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati e sul ddl sul demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

La Cultura svolgerà audizioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche, sul ddl sul consenso informato e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’abbandono scolastico. Dibatterà sui ddl sulla valorizzazione dei beni culturali, sul ddl sulla Vespa Piaggio, sul ddl per la giornata dei giornalisti uccisi e sul ddl per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle società sportive.

La Ambiente svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura, esaminerà il ddl per la tutela dell’identità nell’utilizzo dell’IA, il ddl per lo svolgimento dell’esame della patente in inglese e il ddl sulla valorizzazione della risorsa mare. Si confronterà sui ddl sulla riforma della RAI e sui ddl in materia di rigenerazione urbana. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche.

La Attività Produttive svolgerà audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sullo schema di Dlgs sulla sicurezza dei prodotti. Proseguirà l’esame dell’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa e discuterà sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sulle problematiche affrontate dagli assistenti sociali nell’espletamento delle loro funzioni. Esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico e i ddl sulla tutela della salute mentale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

