La Giornata Parlamentare. L’agenda settimanale di Camera e Senato

Gli impegni di deputati e senatori per la settimana e le attività delle commissioni parlamentari.

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana svolgerà le interpellanze e le interrogazioni, esaminerà il DL sulle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026 e il ddl sulle piccole e medie imprese. A seguire, dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito e sulla mozione per il contrasto della violenza digitale di genere.

Mercoledì alle 9.30 il Ministro dell’interno riferirà sull’ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell’ICE degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi Milano-Cortina, mentre alle 11.00 il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare riferirà sugli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Mercoledì alle 15.00 avranno luogo, come di consueto, le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Venerdì alle 9.30 avranno luogo interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali si confronterà sul ddl sui rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d’Italia, sulla pdl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Itali e sulla pdl sull’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese. Con la Bilancio proseguirà l’esame del DL Milleproroghe mentre con la Trasporti svolgerà l’audizione sulla sicurezza del personale ferroviario. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sulla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di soggiorno e sulla pdl sull’acquisto e la revoca della cittadinanza.

La Giustizia svolgerà audizioni sulla pdl per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata e svolgerà audizioni ed esaminerà il ddl sulla riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Infine, si confronterà sullo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente.

La Esteri esaminerà il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero concernente il trasporto di cabotaggio nell’ambito dei servizi internazionali regolari transfrontalieri con autobus e il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria. Con la Difesa esaminerà il DL Ucraina e svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sulle vicende geopolitiche nell’artico e la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul Patto per il Mediterraneo

La Difesa si confronterà sullo schema di DPR per l’incremento del contingente degli uffici del Ministro della difesa, sullo schema di DM sul rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare e sullo schema di DM per il rinnovamento e al potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistico. Esaminerà lo schema di Dlgs sulla revisione dello strumento militare nazionale, il ddl per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare e proseguirà l’indagine conoscitiva sulla sicurezza nazionale e nuove sfide per la difesa.

La Bilancio discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sullo schema di Dlgs per la revisione dello strumento militare nazionale e sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. La Finanze esaminerà lo schema di Dlgs concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità e svolgerà audizioni sulla pdl sulla concessione di crediti d’imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative.

La Cultura svolgerà audizioni sulle pdl per l’istituzione dell’Agenzia per il cinema e l’audiovisivo, discuterà sulla pdl sul cambio della denominazione dell’archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale e con la Affari Sociali proseguirà l’esame della pdl per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. A seguire, dibatterà sulla pdl per il docente per l’inclusione, sul ddl sugli alunni ad alto potenziale cognitivo e sulla pdl per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.

La Ambiente con la Attività Produttive svolgerà audizioni sul ddl in materia di energia nucleare sostenibile. Svolgerà, inoltre, audizioni sulla pdl sulla commercializzazione delle borse di plastica e sui provvedimenti sulle procedure di autorizzazione paesaggistica. Infine, esaminerà la pdl sul controllo della qualità dell’aria nelle zone sotterranee delle ferrovie metropolitane.

La Trasporti con la Attività Produttive esaminerà le pdl in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori, svolgerà audizioni sull’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea. Infine, dibatterà sui ddl sui data center.

La Attività Produttive svolgerà audizioni sullo schema di Dlgs relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e sulla pdl sulla toelettatura degli animali di affezione.

La Lavoro esaminerà la pdl sui caregiver familiari e la pdl sulla valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro. A seguire, si confronterà sulle pdl sul congedo di maternità e di paternità obbligatorio. La Affari Sociali svolgerà audizioni nell’ambito dello schema di DPCM in materia di LEA ed esaminerà la pdl sulle terapie digitali.

La Agricoltura delibererà sull’avvio di un’indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell’Accordo di libero scambio tra l’UE e i Paesi del Mercosur: deliberazione di una proroga del termine. La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sull’assicurazione della responsabilità civile delle automobili e lo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

Al Senato

L’Assemblea del Senato tornerà a riunirsi mercoledì alle 9.30 per ascoltare Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare sugli eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna mentre alle 11.00 interverrà il Ministro dell’interno sull’ipotizzata presenza in Italia degli agenti dell’ICE degli Stati Uniti d’America durante le Olimpiadi Milano-Cortina.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali esaminerà i ddl sul contrasto all’antisemitismo, il ddl sull’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e lo schema di Dlgs per una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico per soggiornare e lavorare in Italia. Successivamente, discuterà sul ddl per l’istituzione della Giornata per le vittime dei VdF, sul ddl per una medaglia al merito per i donatori di sangue, sull’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle fake news e sul ddl sulla determinazione dei LEP.

La Giustizia svolgerà audizioni e si confronterà sui ddl in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, sul ddl sulla tutela dei minori in affidamento e sul ddl sulle variazioni di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infine, esaminerà il ddl per la riforma degli ordinamenti professionali, il ddl sulle indagini informatiche e lo schema di Dlgs sulla tutela penale dell’ambiente. Con la Finanze dibatterà sullo schema di Dlgs sulle società di capitali.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà con la Affari Sociali lo schema di Dlgs sulla sanità militare e svolgerà audizioni sull’affare assegnato sulla centralità del Mediterraneo. Dibatterà sul ddl di ratifica degli emendamenti alla Convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale, sullo schema di DPR per l’incremento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e sullo schema DM per il potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica.

La Politiche dell’Ue esaminerà la Legge di delegazione europea 2025 e le relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’Ue e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sullo strumento militare nazionale, lo schema di Dlgs sulla sanità militare e proseguirà l’esame dello schema di Dlgs sui tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Infine, discuterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. La Finanze il ddl in materia di incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati e il ddl in materia di demanio marittimo al comune di Praia a Mare. A seguire, svolgerà audizioni sul ddl in materia di sostegno alle edicole.

La Cultura svolgerà audizioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche, sui ddl per la valorizzazione dell’architettura e sui ddl sul primo soccrso. A seguire dibatterà sul ddl in materia di consenso informato in ambito scolastico, sul ddl sulla partecipazione popolare in società sportive e sul ddl sui cammini d’Italia. Dibatterà sui ddl sulla valorizzazione dei beni culturali e sui ddl sul primo soccorso nelle scuole secondarie.

La Ambiente proseguirà l’indagine conoscitiva, svolgendo audizioni, sull’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed esaminerà il ddl sulla valorizzazione della risorsa mare. Si confronterà sullo schema di Dlgs regolamento sul ripristino della natura, sui ddl sulla riforma della RAI e sul ddl sul Parco naturale nazionale del fiume Ofanto. Infine, discuterà sui ddl in materia di rigenerazione urbana.

La Attività Produttive svolgerà audizioni ed esaminerà lo schema di Dlgs sulla sicurezza dei prodotti. Si confronterà sullo schema di Dlgs sull’assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, sullo schema di Dlgs sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e proseguirà l’esame dell’affare assegnato relativo alle aree di crisi industriale complessa. Successivamente discuterà sul ddl sull’attività di acconciatore ed estetista, sul ddl per l’introduzione della rete delle Città madri del made in Italy, sul ddl per la produzione e la vendita del pane, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli professionisti e sul ddl per la riduzione dello spreco alimentare. Infine, proseguirà l’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura.

La Affari Sociali svolgerà audizioni sui ddl sull’esercizio fisico come forma di prevenzione e terapia e sul ddl sulle problematiche affrontate dagli assistenti sociali nel loro lavoro. Esaminerà il ddl sull’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all’estero, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico e i ddl in materia di tutela della salute mentale. Infine, dibatterà sullo schema di Dlgs sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e sullo schema di DPCM sui LEA.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz