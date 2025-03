La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

Nell’arco di questa settimana l’Assemblea della Camera esaminerà la pdl per la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, il ddl per la semplificazione e il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, le mozioni per la tutela dell’ambiente e della salute in relazione alle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) e le mozioni per reintrodurre il cosiddetto Bonus Renzi al fine di sostenere il potere d’acquisto delle fasce più deboli della popolazione.

A seguire esaminerà il ddl di ratifica della Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, le mozioni per il monitoraggio e lo stato di attuazione del PNRR, le mozioni per promuovere le maratone e a favorire la partecipazione di atleti stranieri con particolare riferimento ai profili afferenti alla tutela sanitaria, la pdl in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, la pdl per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne e la mozione per l’applicazione del regolamento europeo che istituisce un quadro comune per i servizi di media, cosiddetto European media freedom act con particolare riguardo alla governance della Rai.

Come di consueto martedì alle 11.00 terrà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 svolgerà le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 dibatterà le interpellanze urgenti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la Lavoro, svolgerà delle audizioni e si confronterà sul decreto per il reclutamento e funzionalità delle Pubbliche amministrazioni, il cosiddetto decreto Pa. Dibatterà sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza e, con la Giustizia, la pdl in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale; con la Difesa, esaminerà il ddl sull’ordinamento, l’organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Affari Esteri, con la Politiche dell’Ue e le rispettive del Senato, ascolterà il Commissario europeo per i partenariati internazionali Jozef Sikela sulle tematiche di sua competenza. Assieme alla Difesa e alla rispettiva del Senato, ascolterà il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Luciano Portolano e il Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Stefano Gatti nell’ambito dell’esame sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2025 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all’anno 2024. Sul medesimo provvedimento giovedì alle 8.30 ascolterà il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Esaminerà, poi, diverse proposte di ratifica di trattati internazionali

La Difesa esaminerà il ddl per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. La Bilancio esaminerà il ddl per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e, con la Politiche dell’Ue, l’Atto Ue sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Mercoledì alle 15.00, con la rispettiva del Senato, ascolterà la Sottosegretaria per l’economia e le finanze Lucia Albano in merito alla relazione sul bilancio di genere riferita all’esercizio finanziario 2023. Giovedì, con la Politiche Ue e le rispettive del Senato, incontrerà informalmente il Commissario europeo per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione Piotr Serafin sul prossimo Quadro finanziario pluriennale.

La Cultura svolgerà delle audizioni sulle pdl sulla disciplina dell’elezione e della durata in carica dei componenti degli Organi territoriali e nazionali dell’Ordine dei giornalisti, esaminerà la pdl sulla insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da Enti o istituzioni culturali straniere durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico, le pdl per l’istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell’ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, la risoluzione per favorire l’approfondimento della conoscenza del Cantico delle creature di San Francesco D’Assisi in tutte le scuole di ogni ordine e grado e svolgerà delle audizioni sulla pdl per cambio della denominazione dell’Archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale.

La Ambiente ascolterà il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulle tematiche concernenti i regimi di responsabilità estesa del produttore nella gestione dei rifiuti nel settore tessile. La Trasporti, con la Attività Produttive, esaminerà le proposte di legge in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, mentre, con la Lavoro, dibatterà sullo schema di decreto legislativo sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

La Attività Produttive si confronterà e ascolterà Francesca Mariotti nell’ambito dell’esame della sua proposta di nomina a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Esaminerà il decreto in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza il cosiddetto decreto bollette. La Lavoro esaminerà le pdl per la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti d’importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento nonchè le pdl per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell’orario di lavoro.

La Affari Sociali dibatterà sulle pdl sulle terapie digitali, sulla proposta di un’indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità, sulla pdl per la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta, sulla pdl per l’istituzione della Giornata nazionale della meraviglia e svolgerà delle audizioni sulle pdl in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo. La Agricoltura esaminerà la pdl per l’istituzione della Giornata nazionale del panettone italiano e terrà delle audizioni sulla pdl relativa alla disciplina dell’attività di guida professionale di pesca. Infine, la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni sulla Legge di delegazione europea 2024.

Al Senato

Nell’arco di questa settimana, l’Assemblea del Senato non si riunirà. I lavori di Palazzo Madama riprenderanno martedì 1° aprile alle 16.30 con l’esame del ddl per l’abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946 e della proposta di Legge quadro in materia di interporti.

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali dibatterà sul ddl in materia di ordinamento giurisdizionale e di Corte disciplinare, sul decreto relativo alle consultazioni elettorali e referendarie 2025, sui ddl per l’istituzione della giornata delle vittime di stupri di guerra tra il 1943 e il 44, sul ddl per la semplificazione normativa e sul ddl per la semplificazione delle attività economiche. Con la Giustizia, riprenderà il confronto sul ddl sicurezza.

La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sull’Albo dei grafologi e alcune sui ddl sui reati contro gli animali. Dibatterà sul ddl per la determinazione del valore dell’immobile espropriato, sul ddl in materia di oralità e contraddittorio nel giudizio penale di appello, il ddl per l’affidamento condiviso, sui ddl in materia di attribuzione del cognome ai figli, sui ddl in materia di successioni, sui ddl sui reati contro gli animali, sul ddl in materia di compenso dell’esperto o dello stimatore, sul ddl in materia di spese di giustizia per la liquidazione del compenso di periti e consulenti tecnici e sul ddl sui corsi di specializzazione per consulente forense.

La Affari Esteri ascolterà il delegato per la Difesa presso il Defence Industry Working Party col. Andrea Truppo sugli Atti comunitari sulla nuova strategia industriale europea per il settore della Difesa e sul programma per l’industria europea della Difesa (EDIP). La Politiche dell’Ue dibatterà sull’Atto Ue sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea. La Finanze svolgerà diverse audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione.

La Cultura ascolterà i rappresentanti di ActionAid nell’ambito dell’indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica. Con la Sanità, proseguirà le audizioni e dibatterà sui ddl sulla formazione specialistica medici, si confronterà sul ddl per la promozione della salute nelle scuole e sulla Giornata della prevenzione e promozione della salute e dei corretti stili di vita e sul ddl per la pratica sportiva amatoriale persone con disabilità. Infine, con la Ambiente, svolgerà delle audizioni sul ddl di revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

La Ambiente esaminerà il ddl sulla legge quadro in materia di interporti, si confronterà sulla proposta di nomina di Francesca Mariotti a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e il ddl per lo sviluppo e per l’adozione di tecnologie d’intelligenza artificiale. La Industria svolgerà delle audizioni e si confronterà sul ddl, già approvato dalla Camera, sulla space economy, dibatterà sul ddl per la valorizzazione della transumanza e sull’Atto Ue per il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

La Affari Sociali svolgerà delle audizioni sul ddl per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, esaminerà il dlgs sulle politiche in favore delle persone anziane il ddl sulle prestazioni sanitarie, il ddl per la tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, il ddl sulla sicurezza del lavoro e tutela vittime amianto e tumori professionali, i ddl per la tutela delle persone affette da epilessia, i ddl sul salario minimo, il ddl per le semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, i ddl per l’inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico e i ddl relativi ai disturbi del comportamento alimentare.

